Für Markus Högner steht fest: Die am Wochenende mit dem Eröffnungsspiel Niederlande gegen Norwegen (So., 18 Uhr/ live ZDF) beginnende EM in den Niederlanden bringt alle Voraussetzungen mit, um eine Erfolgsgeschichte für den europäischen Frauenfußball zu werden. "Ich glaube an ein gutes Turnier in einem Fußball-Land", sagte der Co-Trainer der DFB-Frauen zdfsport.de. Unterdessen hat das Team von Bundestrainerin Steffi Jones ihr EM-Quartier in der Nähe von 's-Hertogenbosch bezogen und die erste Trainingseinheit absolviert. Zum Auftakt spielen die DFBFrauen gegen Schweden (Mo., 20:45 Uhr).