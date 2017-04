Verfassungsreferendum in der Türkei

Bild Referendum in der Türkei

Hup-Konzerte vor dem Wohnsitz von Staatspräsident Erdogan: Das Ja-Lager des türkischen Referendums sieht sich bereits als Sieger. Doch Kritiker befürchten Wahlbetrug: In einigen Regionen seien unter anderem Wahlbeobachter an der Arbeit behindert worden.

Der türkische Präsident Erdogan hat den Volkentscheid über die Stärkung seiner Macht laut Wahlkommission knapp für sich entschieden. Nach dem Sieg will Erdogan nun die Wiedereinführung der Todesstrafe in der Türkei auf die Tagesordnung setzen.

Die Oppositionspartei CHP will das Ergebnis des Verfassungsreferendums in der Türkei für ungültig erklären lassen. "Diese Wahl muss annulliert werden", forderte Vizechef Bülent Tezcan nach Beschwerden über einen möglichen Betrug. Die Wahlkommission hatte Betrugsvorwürfe zuvor zurückgewiesen.

Nur eine Annullierung könne "Diskussionen über die Legitimität" vermeiden, sagte Tezcan am Montag in Ankara. Seine Mitte-Links-Partei werde "alle juristischen Wege einschlagen", um das Referendum anzufechten, einschließlich einer Klage beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Zur knappen Mehrheit für die Verfassungsänderung sagte der Vizechef der größten Oppositionspartei: "Nach unserem Einspruch muss das noch einmal bewertet werden."

Wahlkommission weist Vorwürfe zurück

Tezcan kritisierte unter anderem, dass die Wahlkommission entgegen eigenen Bestimmungen während der laufenden Abstimmung Stimmzettel und Umschläge zugelassen habe, die nicht von ihr gestempelt wurden. "Nicht einmal am Wahltag hat man sich an die Wahlgesetze gehalten." Kommissionschef Sadi Güven wies derartige Einwände zurück und betonte, auch ohne offiziellen Stempel habe es sich um gültige Stimmzettel und Umschläge gehandelt. Tezcan bemängelte außerdem, dass Wahlbeobachter der Opposition behindert und Wähler zur offenen Stimmabgabe gezwungen worden seien.

Auch die pro-kurdische Oppositionspartei HDP erklärte am Montag, sie erkenne das vorläufige Ergebnis nicht an. Es sei "nicht legitim", weil die Wahlkommission auf das Resultat eingewirkt habe, teilte die HDP mit. Der Wahlkampf sei zudem unter "ungleichen Bedingungen" geführt worden. "'Nein' hat gewonnen, und die, die für ein 'Nein' gekämpft haben, haben gewonnen", teilte die Partei mit. Schon am Sonntagabend hatte die Partei angekündigt, sie werde das Ergebnis von zwei Dritteln der Wahlurnen anfechten, weil es Hinweise auf "Manipulation" gebe.

Wahlkommission

Bei dem Verfassungsreferendum hatte das "Ja"-Lager von Präsident Recep Tayyip Erdogan nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur Anadolu mit 51,41 Prozent knapp gesiegt. Das "Nein"-Lager kam demnach auf 48,59 Prozent. Die Oppositionsparteien CHP und HDP hatten eine Reihe von Unregelmäßigkeiten beklagt, darunter die Entscheidung der, auch Stimmzettel ohne Amtssiegel gelten zu lassen.

"Stimmzettel sind nicht gefälscht"

Güven sagte dazu, die Wahlkommission habe sicherstellen wollen, dass Wähler, denen versehentlich Stimmzettel ohne Siegel ausgehändigt wurden, nicht "bestraft" würden. Keiner der für gültig erklärten Stimmzettel sei gefälscht oder betrügerisch abgegeben worden. "Es gibt keinen Grund zu zweifeln", betonte Güven.

Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und der Parlamentarischen Versammlung des Europarates wollen heute in Ankara ihren Bericht vorlegen. Der Leiter des OSZE-Büros für demokratische Institutionen und Menschenrechte, Michael Link, hatte vergangene Woche Zweifel an der Gewährleistung fairer Bedingungen für das Referendum geäußert.