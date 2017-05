Frauke Petry wurde als Führungskraft demontiert. Alexander Gauland und Alice Weidel führen die Partei als Spitzenteam in die Bundestagswahl. Der Bundesparteitag in Köln lief nicht ohne Querelen ab.

von Philipp Scheurer

Der Kampf gegen Rechtsextremismus ist vielen Politiker ein Anliegen. Dabei bewegen sie sich - wenn sie öffentliche Ämter innehaben - auf dem schmalen Grat der Verletzung ihrer Neutralitätspflicht. Nun müssen Verfassungsrichter entscheiden, ob Bildungsministerin Wanka zu weit ging.

Die eigentlich zurückhaltend auftretende CDU-Politikerin und Bundesbildungsministerien Johanna Wanka ließ sich in einer offiziellen Pressemitteilung auf der Internetseite ihres Ministeriums mit der Aussage zitieren: "Die Rote Karte sollte der AfD und nicht der Bundeskanzlerin gezeigt werden. Björn Höcke und andere Sprecher der Partei leisten der Radikalisierung in der Gesellschaft Vorschub. Rechtsextreme, die offen Volksverhetzung betreiben wie der Pegida-Chef Bachmann, erhalten damit unerträgliche Unterstützung."Anlass dieser Aussage war eine Demonstration der AfD in Berlin im November 2015 unter dem Titel "Rote Karte für Merkel! – Asyl braucht Grenzen!".

Die Online-Veröffentlichung wurde von den Bundesverfassungsrichtern schon gleich darauf durch eine einstweilige Anordnung per Eilantrag untersagt. Nun verhandelt das Gericht am Mittwoch in der Hauptsache darüber, inwieweit Regierungsmitglieder in amtlicher Funktion von ihrer Meinungsfreiheit Gebrauch machen dürfen.

Doppelrolle von Regierungsmitgliedern

Der Knackpunkt ist die Doppelrolle von Regierungsmitgliedern. In Artikel 21 des Grundgesetzes steht: "Die Parteien wirken an der Willensbildung des Volkes mit." Das heißt, dass die Parteien die Meinungen des Volkes in die staatlichen Organe hineintransportieren sollen. Sie haben eine Mittlerfunktion zwischen Volk und Staat. Die Parteien müssen sich einerseits am politischen und gesellschaftlichen Wettbewerb um die besten Lösungen für unser Land beteiligen, gleichzeitig stellen sie aber auch die Repräsentanten des Staates - wie die Bundesregierung oder auch den Bundespräsidenten.

In einem Rechtsstaat muss sich der Staat neutral gegenüber gesellschaftlichen Gruppierungen und politischen Parteien verhalten. Somit haben in unserer Parteiendemokratie Politiker häufig "zwei Hüte auf": den des Partei- und den des Staatspolitikers.

2014: Gericht entscheidet für Schwesig

Da diese Grenze oft schwierig zu bestimmen ist, musste das Bundesverfassungsgericht in den letzten Jahren häufig schlichtend eingreifen. So kündigte Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) in der "Thüringischen Landeszeitung" im Thüringer Landtagswahlkampf 2014 an: "Aber ich werde im Thüringer Wahlkampf mithelfen, alles dafür zu tun, dass es erst gar nicht so weit kommt bei der Wahl im September. Ziel Nummer eins muss sein, dass die NPD nicht in den Landtag kommt." Dagegen klagte die NPD vor dem Bundesverfassungsgericht.

In seiner Entscheidung stellte das Gericht Kriterien für die Bewertung auf, ob eine Äußerung eines Politikers oder eines Regierungsmitglieds vorliegt: Nahm die Ministerin die Einrichtungen ihrer Behörde für ihre Äußerung in Anspruch? Nutzte sie für ihre Aussagen ihren Titel als Bundesministerin oder etwa Symbole wie den Bundesadler? In welchem Kontext wurde diese Aussage getätigt? Da die Familienministerin dies in einem Zeitungsinterview im Landtagswahlkampf äußerte, entschied Karlsruhe, dass Schwesig sich hier als stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende geäußert habe.

NPD unterliegt auch bei Gauck-Äußerung

In einer ähnlichen Situation beschäftigte sich das Gericht noch im selben Jahr mit dem damaligen Bundespräsidenten. Joachim Gauck hatte die NPD in einem Gespräch mit Schülern als "Spinner" bezeichnet, was damals eine große mediale Aufmerksamkeit erregte. Die Väter des Grundgesetzes legten den Bundespräsidenten als parteipolitisch neutrale Figur an. Folglich tritt er immer nur als Vertreter des Staates und nie einer Partei auf.

Die Richter in Karlsruhe argumentierten aber, dass der Bundespräsident ohnehin schon eine sehr schwache Stellung in unserer Verfassung habe und ihm nur noch das "Recht der Rede" verbleibe. Er müsse deshalb selbst entscheiden dürfen, was er sagt. Das Gericht könne erst dann einschreiten, wenn er die Grenze zur "Schmähkritik" überschreite. Dies sah der Senat bei der Formulierung "Spinner" als nicht gegeben an - die NPD unterlag also erneut.

Neue Kriterien für Meinungsfreiheit?

Mit welchem Urteil ist nun also bei Johanna Wanka zu rechnen? Eigentlich liegt ein Verstoß gegen die richterlichen Kriterien vor. Denn Wanka nutzte die Website ihres Hauses und nicht die der CDU für ihre politischen Äußerungen. Doch die Richter um Präsident Andreas Voßkuhle im Zweiten Senat messen der Meinungsfreiheit der staatlichen Repräsentanten eine hohe Bedeutung bei. Es ist somit auch möglich, dass die Richter auch hier wieder der Äußerungsfreiheit der politischen Akteure den Vorzug geben werden.

Vielleicht erweitert das Gericht nun auch seine Kriterien. Regierungsmitglieder könnten das Recht erhalten, sich mit der Autorität ihres Amtes gegen Kritik an der Bundesregierung zu wehren. Es bleibt also spannend bis zur Urteilsverkündung.