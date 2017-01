Was ändert sich rechtlich, wenn Schiffe ohne Kapitän unterwegs sind? Darüber diskutiert der Verkehrsgerichtstag in Goslar.

von Henner Hebestreit

Ein Container-Riese fährt dem Horizont entgegen - ohne Kapitän, ohne Besatzung an Bord. Stattdessen ferngesteuert von einem Operator. Was sich spontan nach Science Fiction anhört, wird gerade in Finnland und Norwegen entwickelt. Und beschäftigt auch den Verkehrsgerichtstag in Goslar.

An Bord des Container-Riesen ist alles, was Im- und Exporteure auf die Reise um die Welt schicken. Aber keine Besatzung, kein Steuermann, kein Kapitän - das Schiff folgt den Ruderbefehlen eines weit entfernt sitzenden Operators. Er "fährt" seine Schicht, geht dann zum Sport, kümmert sich um die Kinder und is(s)t jeden Abend zu Hause. Seefahrerromantik im Reiheneckhaus - schöne neue Schifffahrtswelt - jedenfalls wenn man den Forschern Glauben schenken mag, die an der Entwicklung autonomer Schiffe arbeiten.

Wirtschaftliches Fahren ohne Kostenfaktor Mensch

Die Forscher sitzen in Instituten wie z.B. dem Fraunhofer Center für Maritime Logistik und Dienstleistung in Hamburg, aber auch bei zahlreichen großen Unternehmen wie dem Triebwerks- und Motorenbauer für Schifffahrt Rolls Royce und der weltgrößten Reederei Maersk in Dänemark. Angesichts sinkender Frachtraten erhofft sich die kriselnde Branche wirtschaftlicheres Fahren ohne den Kostenfaktor Mensch.

Verkehrsgerichtstag in Goslar Experten aus ganz Deutschland treffen sich zum 55. Deutschen Verkehrsgerichtstag in Goslar. 2.000 Teilnehmer werden bei dem dreitägigen Kongress erwartet. Der Deutsche Verkehrsgerichtstag ist ein international beachtetes Forum zur Sicherheit im Straßenverkehr. (Quelle: epd)

Die Pläne scheinen soweit gediehen, dass sich jetzt sogar der Deutsche Verkehrsgerichtstag des Themas annimmt. Von Mittwoch bis Freitag dieser Woche geht es in Goslar nicht nur um die klassischen Themen wie Senioren am Steuer und Handynutzung bei voller Fahrt, sondern auch um notwendige Anpassungen internationaler und nationaler Rechtssysteme, die von voller Verantwortlichkeit des Kapitäns als oberster Entscheidungsinstanz an Bord ausgehen. Was tun, wenn gar kein Käpt’n mehr auf die Reise geht? Welche Folgen hat das zum Beispiel für das Haftungsrecht, vor allem für Versicherungen, wenn ein autonomes Schiff dereinst Schäden anrichtet, weil der aus weiter Entfernung lenkende Steuermann vielleicht gerade seinen Kaffee aus der Küche geholt hat und wahlweise einen Eisberg, eine Bohrinsel oder einen anderen Dampfer übersehen hat?

Lotse: Viele Manöverabsprachen notwendig

Martin Finnberg, Zweiter Ältermann der Lotsen am Nord-Ostsee-Kanal mit Sitz in Kiel mag noch nicht so recht daran glauben, dass künftig "Geisterschiffe" durch den Kanal fahren oder auch nur autonom in Küstennähe operieren: "Das funktioniert meiner Meinung nach nicht. In deutschen Küstenrevieren zum Beispiel ist der Verkehr viel zu dicht. Für die Zufahrten zu den wichtigsten deutschen Häfen Hamburg und Bremerhaven gelten so viele Vorschriften für Tidenfenster und die Pflicht der Schiffsführer zu Manöverabsprachen, die ein fernsteuernder Skipper vom anderen Ende der Welt gar nicht erfüllen kann."

Henner Hebestreit, ZDF-Korrespondent im Studio Kiel

Quelle: zdf

Was den Praktiker zweifeln lässt, löst bei der Industrie Träume einer goldenen Zukunft aus. Das manager magazin zitiert den Rolls Royce Manager Esa Jokioinen: "Wir sind begeistert, die ersten konkreten Schritte zu unternehmen, damit autonome Schiffe Realität werden." Sein Unternehmen führt ein Forschungskonsortium mit Sitz in Finnland an, das mannschaftslose Schiffe entwickeln will. Westlich von Helsinki pflügt bereits eine Fähre durch die Ostsee, die mit zahlreichen Messgeräten an Bord grundlegende Daten für weitere Forschungsschritte sammeln soll.

Finnland und Norwegen im Wettlauf

Die Finnen liefern sich aktuell eine Regatta mit einer weiteren nordeuropäischen Seefahrernation um die Führung in der Forschung autonomer Schiffe: Auch Norwegen hat nämlich große Gebiete im Fjord vor Trondheim für Testfahrten führerloser Schiffe freigegeben. Demnächst soll dort ein Testfahrzeug erste Seemeilen zurücklegen und für die Forscher eines norwegischen Unternehmens wichtige Daten sammeln. Es geht in der Branche auch um große Summen an Forschungsgeldern und um die Angst, den Zukunftsmarkt für autonomes Schippern zu verpassen.

Was Sicherheit vor Kollisionen angeht, sind die Forscher schon recht weit, hier lassen sich Entwicklungssergebnisse landgebundener Verkehrstechniken übertragen, etwa die selbst fahrender Autos. Praktiker wie Lotse Finnberg, der vor seiner Zeit am Nord-Ostsee-Kanal selbst viele Jahre lang auf großer Fahrt gewesen ist und die ganze Welt bereist hat, sieht Hindernisse weniger im ewigen Nebel des Ärmelkanals, sondern in der komplexen Materie der Seeschifffahrt an sich: "Wer von Kostenersparnis träumt, muss sich die Frage stellen, wer denn unterwegs die Maschine repariert, wenn etwas kaputt geht!"

Besatzung muss oft an den Schiffsmotoren schrauben

Heute schrauben und schmieren die Besatzungen ständig an den Schiffsdieseln herum, während sie von Europa nach Südamerika unterwegs sind. Die Maschinen sind komplexe Systeme, die oft hoch beansprucht den Dienst eines Mechanikers brauchen. "Der Plan, so etwas im Hafen von Servicedienstleistern machen zu lassen und dann hält das, bis man am anderen Ende der Welt angekommen ist, erscheint mir sehr teuer, im Prinzip müssen alle Aggregate doppelt an Bord sein, damit der Antrieb stets gewährleistet ist", zweifelt Finnberg. Erst vor ein paar Tagen war die Elbe vor Hamburg stundenlang blockiert, weil ein Containerriese die Fahrrinne blockiert hatte: Nach Ausfall der Ruderanlage hatte der Kapitän Anker werfen lassen, um nicht auf Grund zu laufen. Maschinenprobleme, wie von Finnberg angeführt, passieren eben immer wieder.

Das sieht auch Østein Engelhardtsen ähnlich. Der Norweger zählt zu den Spezialisten bei der Entwicklung autonomer Schiffe und kennt die Grenzen der Zuverlässigkeit von Schiffsantrieben: "Die Maschinen müssten tage-, ja sogar wochenlang laufen ohne irgendeine Form der Wartung unterwegs, ob die See ruhig ist oder stürmisch. Für sowas sind die Maschinen nicht ausgelegt."

IMO-Vorschriften müssen geändert werden

Und dann ist da noch die Internationale Seeschifffahrtsorganisation IMO, die den rechtlichen Rahmen abstecken muss. "Die IMO schreibt vor, dass Schiffe in internationalen Gewässern bemannt sein müssen. Bevor IMO-Vorschriften geändert werden, dauert es Jahre - und der Ausgang ist ungewiss", so Engelhardtsen gegenüber dem ZDF.

Es scheint, als beschäftige sich der Verkehrsgerichtstag in Goslar mit sehr großem Weitblick mit einer Thematik, die aus Sicht von Praktikern heute noch viel mit Science Fiction zu tun hat.