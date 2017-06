Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International wirft den USA und Mexiko vor, die Rechte von Menschen auf der Flucht aus Zentralamerika zu verletzen. Statt Menschen zu helfen, setze Mexiko "auf eine Politik der Abschottung und Abschiebung". Auch die USA würden Flüchtlinge abweisen.

Alberto führte ein ruhiges Leben in Tegucigalpa, der Hauptstadt von Honduras. Der 62-Jährige arbeitete als Zeitungsverkäufer an einer Straßenecke. Bis ihn im Herbst 2014 die Jugendbande der Mara ansprach: Er solle für sie arbeiten, sie über Aktivitäten der Polizei in diesem Viertel informieren. Alberto weigerte sich. Am selben Tag wurde sein Haus niedergebrannt. Er entschied sich zur Flucht, zu Fuß nach Mexiko. 14 Mal wurde Alberto seither von den mexikanischen Behörden zurück in seine Heimat geschickt. Über die Möglichkeit eines Asylantrags wurde er nie aufgeklärt.

Laut dem Bericht "Facing Walls", den Amnesty International heute vorstellt, ist Alberto kein Einzelfall. Die USA und Mexiko verletzen demnach die Rechte von Menschen auf der Flucht in Zentralamerika. Amnesty hat dafür laut eigenen Angaben 120 Flüchtlinge, 25 Regierungsmitarbeiter und 40 Vertreter von Nichtregierungsorganisationen befragt. Die Kritik richtet sich ausdrücklich nicht nur in Richtung der Vereinigten Staaten. Mexikanische Behörden schieben Flüchtlinge wie Alberto in ihre Heimatländer ab und bringen sie damit in tödliche Gefahr, heißt es weiter.

Flüchtlinge aus Zentralamerika

Betroffen sind demnach insbesondere Menschen aus Honduras, El Salvador und Guatemala, dem sogenannten Nördlichen Dreieck Zentralamerikas. Zwischen 2012 und 2015 war das Leben in Honduras und El Salvador laut Amnesty gefährlicher als in vielbeachteten Konfliktregionen wie dem Irak und Afghanistan. In Guatemala ist die Kriminalitätsrate ebenfalls höher als in den meisten anderen Staaten Lateinamerikas.

Flüchtlinge aus diesen Ländern könnten zahlreiche Gründe für Asylanträge haben, betonen die Menschenrechtler. Doch "statt den Menschen auf der Flucht aus Zentralamerika zu helfen, setzt Mexiko vor allem auf eine Politik der Abschottung und Abschiebung", beklagte die Expertin für Nord- und Zentralamerika bei Amnesty in Deutschland, Maja Liebing.

Amnesty: Menschenrechtsverletzungen in USA

Für weltweites Aufsehen sorgten die wiederholten Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump, eine Mauer zu Mexiko zu errichten. Bereits im Wahlkampf habe Trump den Mythos genährt, dass eine Einwanderung von Mexikanern die USA zu überfluten drohe, kritisiert Amnesty. Tatsächlich seien die Zahlen von illegalen Einwanderungen in die USA in den vergangen Jahren kontinuierlich gesunken.

Auch wenn noch unklar ist, ob die Mauer tatsächlich jemals gebaut wird: Schon jetzt verstoßen die USA laut Amnesty mit der von Trump eingeführten restriktiven Grenzpolitik gegen internationale Menschenrechtsstandards. Die US-amerikanische Grenzbehörde Customs and Border Protection (CBP) verweigere schutzsuchenden Menschen rechtswidrig die Einreise in die Vereinigten Staaten.

Amnesty: Schutz von Flüchtlingen stärken

Die Organisation fordert Trump auf, "seine hasserfüllte Rhetorik gegenüber Flüchtlingen und Migranten zu beenden und ihre Rechte anzuerkennen". Der rechtliche Schutz von Flüchtlingen und Migranten müsse gestärkt werden. Zudem sollten sie einen verbesserten Zugang zu rechtsstaatlichen Asylverfahren erhalten. Die mexikanische Regierung wird aufgefordert, Flüchtlingen den Zugang zu einer Rechtsberatung zu eröffnen und zu gewährleisten, die Entscheidung über eine Rückführung gerichtlich anfechten zu können.

Denn die Folgen der Flüchtlingspolitik beider Länder sind dramatisch. "Menschen auf der Flucht wenden sich in ihrer Verzweiflung an Schlepper und riskieren, Opfer von Ausbeutung und Gewalt zu werden", erklärt Liebing. So sei die Zahl der ums Leben gekommenen Migranten in einem einzigen Bezirk in der Wüste Arizonas zwischen November 2016 und April 2017 im Vergleich zum Vorjahr von 43 auf 71 gestiegen.

Auch gebe es Fälle von Familien mit Babys und Kindern, die über Monate in einem amerikanischen Haftzentrum festgehalten wurden, so Liebing. Der dreijährige Josue, der mit seiner Mutter seit fast 600 Tagen in einer solchen Einrichtung festgehalten wird, lernte dort laufen. Die 24-jährige Marlene ist dort mit ihrer siebenjährigen Tochter eingesperrt. Sie sagt: "Es ist nicht fair, wenn ein Kind anderthalb Jahre in einem Gefängnis verbringen muss."