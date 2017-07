Türkei-Urlaub: Das ist jetzt wichtig

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) warnte, dass deutsche Staatsbürger "vor willkürlichen Verhaftungen in der Türkei nicht mehr sicher" seien. In den verschärften Sicherheitshinweisen heißt es: "Personen, die aus privaten oder geschäftlichen Gründen in die Türkei reisen, wird zu erhöhter Vorsicht geraten."

Zudem wird empfohlen, sich auch bei kurzzeitigen Aufenthalten in der Türkei in der Botschaft und den Konsulaten in eine Liste einzutragen. Bislang galt dieser Hinweis lediglich für Menschen, die "nicht zu touristischen Zwecken in die Türkei reisen".