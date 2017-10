Video Hamas und Fatah nähern sich an

Der gewalttätige Widerstand wird noch lange Zeit so weiter gehen, wenn die Sicherheitsmaßnahmen bleiben, sagt ZDF-Korrespondent Elmar Schön zu den blutigen Ausschreitungen um den Tempelberg in Jerusalem.

Nach den jüngsten Unruhen entfernt Israel die umstrittenen Metalldetektoren am Eingang der Al-Aksa-Moschee am Tempelberg. Die Aufstellung der Detektoren hatte die Spannungen zwischen Israelis und Palästinensern deutlich verschärft.

Jahrelang waren die Palästinenser gespalten: Die Fatah regierte im Westjordanland, die Hamas im Gazastreifen. Die Hamas will die Konfrontation mit der Fatah von Präsident Abbas beenden, es könnte nun zu einer einheitlichen Verwaltung kommen.

Seit zehn Jahren sind die Palästinenser in Hamas und Fatah gespalten. Nun hat die radikal-islamische Hamas die Verantwortung im Gaza-Streifen an die Fatah übergeben. Die Menschen in Gaza jubeln, hoffen auf Besserung ihrer katastrophalen Situation. Doch noch ist nichts erreicht.

Das palästinensische Kabinett von Ministerpräsident Rami Hamdallah ist das erste Mal seit drei Jahren in Gaza zusammengetreten, um die Verwaltungsübergabe des Streifens an die Fatah zu vollziehen. "Heute sind wir zurück in Gaza, um alle Hindernisse zu überwinden, die Tür für Hoffnung zu öffnen und der gemeinsamen palästinensischen Nationalregierung die Chance zu geben, ihrer Verantwortung gerecht zu werden", sagte Hamdallah.

Der Sprecher der Einheitsregierung, Jussef al-Mahmud, lobte die Initiative der Hamas, die Verwaltung an die Regierung unter Präsident Mahmud Abbas abzugeben. Vor zwei Wochen hatte sich diebereit erklärt, die Verwaltung des Gazastreifens abzugeben und allgemeinen Wahlen zuzustimmen. Dieforderte Abbas auf, im Gegenzug seine Strafmaßnahmen für den Küstenstreifen aufzuheben.

Aussöhnung als Lichtblick

Die Menschen empfingen die 120-köpfige Delegation um Hamdallah mit frenetischem Jubel. Der Gazastreifen steht am Rande des Kollaps: kein sauberes Trinkwasser, kaum Strom, keine Jobs. Dass der lange Machtkampf zwischen Hamas und Fatah nun in einer Aussöhnung enden soll, ist für viele hier der letzte Lichtblick. UN-Generalsekretär António Guterres sprach während eines Besuchs Ende August von einer der dramatischsten humanitären Krisen, die er seit vielen Jahren gesehen habe.

ist die größte unddie zweitgrößte Palästinenserorganisation. Diehatte 2007 im Jahr nach ihrem Wahlsieg im Gazastreifen gewaltsam die alleinige Macht an sich gerissen. Sie wird von der EU, den USA und Israel als Terrororganisation eingestuft.

Seither regierte Abbas mit seiner-Partei nur noch in dem von Israel besetzten Westjordanland. Einigungsversuche zwischenundscheiterten immer wieder. Die Entscheidung dervor zwei Wochen kam überraschend. In einer Stellungnahme betonte die Organisation, dies sei das Ergebnis "großzügiger Bemühungen von Ägypten, eine palästinensische Versöhnung herbeizuführen".