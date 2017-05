Der Weltranglisten-Erste Andy Murray ist beim Turnier in Rom bereits an seiner Auftakthürde gescheitert. Der Brite verlor nach einem Freilos in der ersten Runde seine Zweitrunden-Partie gegen den Italiener Fabio Fognini überraschend deutlich mit 2:6, 4:6. Eineinhalb Wochen vor Beginn der French Open sucht Murray damit weiter seine Form. Schon beim Turnier in Madrid war die Nummer eins in der vergangenen Woche bereits im Achtelfinale ausgeschieden.