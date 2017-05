Von der Leyen zu Skandalen "Gehe Weg zusammen mit der Bundeswehr"

Die Verteidigungsministerin hat die Aufklärung der jüngsten Skandale bei der Bundeswehr zur Chefsache gemacht. Vorwürfen, sie wolle sich wegducken, widersprach Ursula von der Leyen. Sie trage die Gesamtverantwortung für alles, was in der Bundeswehr passiere, sagte sie. Heute besucht sie den Standort Illkirch, wo der terrorverdächtige Franco A. stationiert war. Die Affäre um rechtsextreme Umtriebe und erniedrigende Rituale bei der Bundeswehr werde aus Sicht von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) nicht schnell ausgestanden sein. "Jetzt gehen wir dieses harte Thema an", sagte sie der "Bild"-Zeitung. Die Probleme müssten ausgesprochen und gelöst werden. "Das wird dauern, noch viel aufwirbeln, uns in Atem halten, und diesen Weg gehe ich zusammen mit der Bundeswehr." Sie trat Vorwürfen entgegen, sie wolle sich mit ihrer scharfen Reaktion auf die jüngsten Skandale in der Bundeswehr wegducken. "Ich trage die Gesamtverantwortung für alles, was in der Bundeswehr passiert", sagte von der Leyen weiter. "Meine Verantwortung ist, belegte Missstände abzustellen, das tue ich gerade." Besuch in Illkirch An diesem Mittwoch besucht von der Leyen den Bundeswehrstandort Illkirch. Dort war der terrorverdächtige Bundeswehroffizier Franco A. stationiert. Mit dabei sein soll auch Generalinspekteur Volker Wieker. Eine für diesen Mittwoch eigentlich geplante Reise in die USA hatte von der Leyen kurzfristig abgesagt. Laut Verteidigungsministerium hatten die Inspekteure des Heeres und der Streitkräftebasis bei einem Besuch an dem Standort in Illkirch Hakenkreuz-Kritzeleien auf Wänden und auf einem Sturmgewehr entdeckt. An den Wänden hingen demnach Landser-Bilder und andere "Wehrmachts-Souvenirs". Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) sagte in Washington: "Dies ist ein Fall, der uns alle besorgt." Er habe eine strenge Untersuchung angeordnet: "Nicht nur dieses, sondern auch vergleichbarer Fälle." Die Ergebnisse müsse man nun abwarten, und dann auch "gegebenenfalls systemische, strukturelle Konsequenzen ziehen". SPD und Linke hatten de Maizière Versagen vorgeworfen - auch weil der Inlandsgeheimdienst die Terrorgefahr nicht entdeckt habe. Am Dienstagabend hatte die Ministerin mit weiteren Spitzenvertretern ihres Hauses und der Bundeswehr Verteidigungsexperten des Parlaments unterrichtet. Franco A. steht unter Verdacht, eine schwere staatsgefährdende Straftat vorbereitet haben. Darunter werden etwa Terroranschläge verstanden. Der Generalbundesanwalt ermittelt.

Skandale in der Bundeswehr März 2017 Aus dem Umfeld des Bundestags-Verteidigungsausschusses wird bekannt, dass es bei den Gebirgsjägern in Bad Reichenhall (Bayern) zu Sex-Mobbing, Volksverhetzung und Verstößen gegen das Tierschutzgesetz gekommen sein soll. Mäuse seien mit Luftgewehren getötet worden. Zudem ermittelt die Bundeswehr gegen 14 Soldaten wegen sexueller Belästigung und Nötigung eines Kameraden. Januar 2017 Soldaten der Kaserne in Pfullendorf (Baden-Württemberg) berichten von demütigenden Aufnahmeritualen. Zudem sollen Ausbilder untergebene Soldatinnen zum Tanz an der Stange gezwungen und sie im Intimbereich abgetastet haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Körperverletzung, Nötigung und Freiheitsberaubung. Der Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels (SPD) spricht zudem in seinem Bericht von rund 60 meldepflichtigen Ereignissen im Jahr 2016 "mit Verdacht auf Extremismus oder Verstoß gegen die Grundsätze der freiheitlich-demokratischen Grundordnung". Es wurden etwa antisemitische oder ausländerfeindliche Bilder, Texte und Musik geteilt, der Hitlergruß gezeigt oder "Sieg Heil" gerufen. November 2012 Der Bundestags-Untersuchungsausschuss zu den Morden der Terrorzelle Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) bringt ans Licht, dass die Bundeswehr jahrelang Rechtsextreme in ihren Reihen geduldet hat. Bis zum Ende der 1990er Jahre seien Wehrpflichtige mit rechter Gesinnung in der Regel nicht entlassen worden. November 2010 Eine 25-jährige Kadettin geht auf dem Segelschulschiff "Gorch Fock" nachts über Bord und ertrinkt. Ihr Tod löst eine Affäre aus, in der auch Schikanen und sexuelle Belästigung an Bord des Dreimasters angeprangert werden. Die Staatsanwaltschaft stellt ihre Ermittlungen gegen Schiffsführung und Besatzungsmitglieder Mitte 2011 ein. Der Absturz sei ein Unglück gewesen. Bereits zuvor hatte es auf der "Gorch Fock" Unfälle mit Todesopfern gegeben. Februar 2010 In der Gebirgsjäger-Kaserne im oberbayerischen Mittenwald werden entwürdigende Aufnahme-Rituale bekannt. Neulinge müssen rohe Schweineleber essen und Alkohol bis zum Erbrechen trinken. In der Folge gehen beim Wehrbeauftragten Schreiben von Soldaten über ähnliche Praktiken in weiteren Kasernen ein.

Von der Leyen sagte eine rigorose Aufklärung der Affären in der Bundeswehr zu. "Das Dunkelfeld auszuleuchten, das wird mühsam, das wird schmerzhaft, das wird nicht schön werden", sagte sie am Dienstag in den ARD-"Tagesthemen". Der Terror- und Rechtsextremismusverdacht gegen den Offizier Franco A. sowie die Fälle von Erniedrigung, sexueller Herabwürdigung und Schikane in Pfullendorf, Bad Reichenhall und Sondershausen zeigten, dass die Bundeswehr ein "echtes Problem" habe. Selbstkritik und Aufklärung Im ZDF hatte die Verteidigungsministerin zuvor Selbstkritik geübt. "Vielleicht hätte ich früher tiefer graben müssen", sagte sie am Dienstag. Dies hätten ihr die jüngsten Verfehlungen an einzelnen Bundeswehr-Standorten gezeigt. "Das möchte ich jetzt gemeinsam mit der Bundeswehrführung machen", sagte von der Leyen im ZDF-Interview. Die Ministerin betonte, es gehe beim Aufarbeitungsprozess darum, was in der inneren Führung gehe und was nicht. Die Themen würden sie "monatelang noch in Atem halten".

Das Prinzip "Innere Führung" Der Begriff "Innere Führung" wurde in den 50er-Jahren geprägt: Er beschreibt die Führungsphilosophie der deutschen Armee, ein nach Einschätzung der Bundeswehr einzigartiges Prinzip. Hintergrund ist zum einen die historische Erfahrung: Nie wieder sollten deutsche Soldaten für verbrecherische Zwecke missbraucht werden können. Die "Innere Führung" soll die Verankerung der Bundeswehr in der Gesellschaft mit ihren Werten und Normen gewährleisten. Es handelt sich daher auch nicht um unveränderliche Regeln, sondern um ein Prinzip, das Veränderungen angepasst werden kann. Die "Innere Führung" soll es zudem ermöglichen, die Spannung zwischen dem Prinzip Befehl und Gehorsam in einer Armee und dem Prinzip des mündigen Bürgers in einem demokratischen Rechtsstaat zu überbrücken. Leitbild ist dabei der "Staatsbürger in Uniform": Das bedeutet, dass auch für den einzelnen Soldaten die Rechte und Pflichten des Bürgers gelten - und die Soldaten sich zugleich ausdrücklich als Teil der Gesellschaft begreifen. (Quelle: afp)

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz forderte die Ministerin auf, selbst Verantwortung für die Vorfälle zu übernehmen. "Ich finde, dass man in einer solchen Situation, in der solche Fälle auftreten, die politische Verantwortung nicht auf die Truppe abwälzen darf, sondern zu dieser politischen Verantwortung stehen muss, und die liegt in der Regel beim Minister", sagte er WDR 5. Kritik aus der SPD Auch der Wehrbeauftragte des Bundestags, Hans-Peter Bartels (SPD), geht nach von der Leyens Vorwürfen der Führungsschwäche in der Truppe auf Distanz zu der Ministerin. "Viele Soldaten tun heute im Einsatz und Grundbetrieb weit mehr als ihre Pflicht", sagte er der "Passauer Neuen Presse". Der SPD-Verteidigungspolitiker Arnold sagte der "Welt", von der Leyens Äußerungen seien in der Truppe heftig aufgenommen worden. "Sie muss sich entschuldigen." Der frühere Generalinspekteur der Bundeswehr, Harald Kujat, hält die Kritik von der Leyens ebenfalls für falsch - zumindest in ihrer pauschalen Form. "Natürlich gibt es Vorgänge in der Bundeswehr, gegen die man vorgehen muss. Aber das sind Einzelfälle, das betrifft nicht die ganze Truppe", sagte Kujat dem "Mannheimer Morgen".

Von der Leyen bei "Berlin direkt" "Führungsschwäche" in der Bundeswehr Wie die Skandale der letzten Zeit zeigten, habe "die Bundeswehr ein Haltungsproblem" und "offensichtlich eine Führungsschwäche auf verschiedenen Ebenen", so Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) im ZDF.

03.05.2017 , Quelle: dpa, ZDF