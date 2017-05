"Bei einer Organisation von 250.000 Menschen kommt es zu Vorfällen", so Oberstleutnant André Wüstner, Vorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbands. "Pauschal davon zu sprechen, dass das Führungsverhalten versagt, das ist vollkommen falsch und sorgt nicht für Vertrauen in politische und militärische Führung."

Die Verteidigungsministerin steht wegen der Affäre um den rechtsextremen Soldaten Franco A. unter Druck. Nun will sie anpacken bei den Disziplinarverfahren und dem Traditionserlass. Was soll sich in der Bundeswehr ändern?

Verteidigung in eigener Sache. Verteidigungsministerin von der Leyen hat im Bundestag Kritik an ihrem Umgang mit der Affäre um Franco A. zurückgewiesen. Sie habe die Bundeswehr nicht unter Generalverdacht gestellt. SPD-Chef Schulz warf ihr vor, das Image der Truppe schwer beschädigt zu haben.

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat sich erneut gegen Kritik an ihrem Umgang mit der Affäre um rechtsextreme Tendenzen in der Bundeswehr gewehrt. Nach einer Sitzung des Verteidigungsausschusses des Bundestags sagte von der Leyen am Mittwoch, sie habe "nochmals deutlich gemacht, dass es mir niemals um einen Generalverdacht ging, sondern um Aufklärung".

Von der Leyen bedauert Art ihrer Äußerung

Allerdings tue es ihr Leid, dass sie nicht "von vornherein" klargestellt habe, dass die "ganz, ganz große Mehrheit" der Soldaten einen "hervorragenden Dienst" leiste. Nach Bekanntwerden des Skandals um den mutmaßlich rechtsextremen Offizier Franco A. hatte von der Leyen der Bundeswehr ein "Haltungsproblem" und "falsch verstandenen Korpsgeist" attestiert. Der Ende April festgenommene Franco A. hatte sich monatelang als syrischer Flüchtling ausgegeben und offenbar mit Komplizen einen rechtsradikal motivierten Anschlag geplant. Bereits 2014 hatte es Hinweise auf die rechtsextreme Gesinnung des Oberleutnants gegeben.Von der Leyen bestätigte einen Bericht des "Spiegel", dass Disziplinarverfahren gegen frühere Vorgesetzte von Franco A. eingeleitet wurden. Ihnen wird vorgeworfen, sich nicht an den Militärischen Abschirmdienst (MAD) gewandt zu haben, als A. in seiner Masterarbeit mit rechtsextremem Gedankengut aufgefallen war.

Schulz: Ministerin hat Image der Truppe schwer beschädigt

In der Großen Koalition setzt sich die SPD derweil immer weiter von CDU-Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen ab. Parteichef Martin Schulz warf der CDU-Politikerin am Mittwoch vor, das Image der Truppe schwer beschädigt zu haben. Die Ministerin wies den Vorwurf zurück, sie habe nach der Verhaftung des unter Terrorverdacht stehenden Offiziers Franco A. die Soldaten unter Generalverdacht gestellt. Dem "Spiegel" zufolge sind Disziplinarverfahren gegen zwei Vorgesetzte des verhafteten Offiziers eingeleitet worden.Der SPD-Kanzlerkandidat sagte nach einem Treffen mit dem Bundeswehrverband, die Beliebtheitswerte der Bundeswehr seien stark gesunken. Dies sei umso gravierender, als sie als Freiwilligenarmee auf Rekrutierungen angewiesen sei. Strategie der Ministerin sei es, alle Verantwortung für Missstände den Soldaten zuzuschieben. "Das Schlimmste ist, wenn man in angespannten Situationen den Ausweg darin sucht, dass man ganze Bevölkerungsgruppen, ganze Berufsgruppen unter Generalverdacht stellt." Auf die Frage, ob von der Leyen das Vertrauen des Koalitionspartners genieße, antwortete er, dies sei eine Frage an CDU-Chefin Angela Merkel, die der Ministerin den Rücken gestärkt hatte. "Da gibt es ja Nuancierungen, die Gefahrenstufen darstellen, wenn diese Art von Vertrauen ausgesprochen wird."

Keine weiteren Wehrmachtsdevotionalien in der Qualität von Illkirch

Im Zuge der Aufarbeitung der Affäre lässt von der Leyen auch den Umgang der Bundeswehr mit der Wehrmachtsvergangenheit überprüfen. In der Kaserne in Illkirch, wo A. stationiert war, war ein mit Wehrmachtsandenken dekorierter Freizeitraum entdeckt worden. Bei der am Dienstag abgeschlossenen Durchsuchung von Bundeswehrkasernen seien weitere Wehrmachtsandenken gefunden worden, sagte von der Leyen. Keiner der Funde habe aber das Ausmaß der bereits bekannten Fälle von Illkirch sowie der Fürstenberg-Kaserne in Donaueschingen, wo unter anderem Wehrmachtsstahlhelme in einer Vitrine ausgestellt waren.Von der Leyen verteidigte die Entscheidung, an der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg ein Foto des Namensgebers in Wehrmachtsuniform abzuhängen. Der frühere Bundeskanzler habe die Bundesrepublik "maßgeblich mit geprägt und aufgebaut". Allerdings sei das Bild in Wehrmachtsuniform "ohne jegliche historische Einordnung" gewesen. Es gebe auch andere Aufnahmen von Schmidt, etwa in Bundeswehruniform als Reserveoffizier.

Bundeswehr unsicher im Umgang mit Vergangenheit

In der Debatte um die Umbenennung von nach Wehrmachtsgrößen benannten Kasernen plädierte die Verteidigungsministerin erneut dafür, auf Namensgeber aus der "reichen, stolzen Geschichte der Bundeswehr" zu setzen. Insgesamt habe sie in der Truppe eine "erhebliche Handlungsunsicherheit" beim Umgang mit der Vergangenheit festgestellt, die sie mit der bereits angekündigten Überarbeitung des 35 Jahre alten Traditionserlasses beseitigen wolle. Es müsse eine "Nulllinie" gezogen werden, ab der Wehrmachtsgegenstände nicht mehr ohne historische Einordnung stehen dürfen.