Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen will die jüngsten Bundeswehr-Skandale schonungslos angehen. Es müsse geklärt werden, wo und warum Führung und Verantwortung versagt hätten. Auch sie selbst will Verantwortung übernehmen - und übt im ZDF offen Selbstkritik.

Die jüngsten Verfehlungen an einzelnen Bundeswehr-Standorten hätten ihr gezeigt, "vielleicht hätte ich früher tiefer graben müssen", sagte sie am Dienstag in einem ZDF-Interview. "Das möchte ich jetzt gemeinsam mit der Bundeswehrführung machen." Die Ministerin betonte, es gehe beim Aufarbeitungsprozess darum, was in der inneren Führung gehe und was nicht. Die Themen würden sie "monatelang noch in Atem halten".

Von der Leyen übernimmt Gesamtverantwortung

machte deutlich, dass sie sich mit ihrer Kritik an der Führungskultur der Bundeswehr nicht aus der Verantwortung stehlen will. "Ich habe immer die Gesamtverantwortung", betonte sie gegenüber der Journalistin. Und diese Verantwortung "nehme ich auch an", fügte sie hinzu.

"Die ganz übergroße Mehrheit der Soldaten macht einen tadellosen und hervorragenden Dienst", hob sie aber zugleich hervor. Das weitere Vorgehen werde sie in den nächsten Tagen mit der Führungsebene der Bundeswehr besprechen.

"Klar Grenzen überschritten worden"

Der Fall Franco A. zeige, "dass wir sehr systematisch schauen müssen, wie kann jemand mit einer derart rechtsextremen Gesinnung, der eine Masterarbeit geschrieben hat, in der klares völkisches Gedankengut dargelegt worden ist, bei der Bundeswehr Karriere machen", sagte von der Leyen weiter. Es müsse geklärt werden, warum diese Masterarbeit "unter den Tisch gekehrt worden ist". Der Fall sei "aus dem Ruder gelaufen", als "seine Disziplinarvorgesetzten die Alarmzeichen nicht ernst genommen haben und sie als Ausrutscher abgetan haben".

Dieser Fall ebenso wie die vorherigen Vorkommnisse wie in Pfullendorf zeigten, "dass wir eine kleine Minderheit haben, die sich gegen die Prinzipien der Inneren Führung verhalten hat", sagte die Ministerin. Hier seien jeweils klar Grenzen überschritten worden, in Pfullendorf zwischen "normaler militärischer Härte der Ausbildung" und "Schikane" oder bei Franco A. zwischen "Meinungsvielfalt" und dem Punkt, "wo sich jemand von der freiheitlich-demokratischen Grundordnung entfernt".

Ministerin reist in Kaserne

von der Leyen

Laut Verteidigungsministerium fanden die Inspekteure des Heeres und der Streitkräftebasis bei einem Besuch an dem Standort in Illkirch Hakenkreuz-Kritzeleien auf Wänden und auf einem Sturmgewehr. An den Wänden hingen Landser-Bilder und andere "Wehrmachts-Souvenirs". An diesem Mittwoch will von der Leyen mit Wieker nach Illkirch in Frankreich reisen, um sich selbst ein Bild zu machen. Dafür sagte die Verteidigungsministerin auch eine USA-Reise ab.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) sagte in Washington: "Dies ist ein Fall, der uns alle besorgt." Er habe eine strenge Untersuchung angeordnet: "Nicht nur dieses, sondern auch vergleichbarer Fälle." Die Ergebnisse müsse man nun abwarten, und dann auch "gegebenenfalls systemische, strukturelle Konsequenzen ziehen". SPD und Linke hatten de Maizière Versagen vorgeworfen - auch weil der Inlandsgeheimdienst die Terrorgefahr nicht entdeckt habe.

Gutachter stellte "rassistischen Appell" fest

von der Leyen

Franco A. soll bereits in einer Abschlussarbeit 2014 eine rechtsextreme Gesinnung zum Ausdruck gebracht haben. Wieker sagte, die Vorgesetzten hätten nach der Masterarbeit handeln müssen. Ein Gutachter habe damals festgestellt, es handele sich um einen "radikalnationalistischen, rassistischen Appell". In der Arbeit heißt es zum Beispiel, ohne schnelle Maßnahmen gegen die liberale postmoderne Ideologie sei "die Vernichtung des Volkes nur eine Frage der Zeit". "Man hätte früher die Alarmglocken hören müssen, so dass er nicht mehr hätte Karriere machen können bei der Bundeswehr", sagte von der Leyen

Von der Leyen

Wieker sagte, es wäre notwendig gewesen, zu diesem Zeitpunkt auch den Militärischen Abschirmdienst (MAD) einzuschalten. In diesem Zusammenhang sei auch die Kritik der Ministerin zu verstehen, sagte Wieker. von der Leyen hatte der Bundeswehr ein Haltungsproblem und Führungsschwäche attestiert. In einem offenen Brief an die Bundeswehr-Angehörigen schrieb sie, die jüngsten Skandale in der Truppe seien keine Einzelfälle.