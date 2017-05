Die Verteidigungsministerin steht wegen der Affäre um den rechtsextremen Soldaten Franco A. unter Druck. Nun will sie anpacken bei den Disziplinarverfahren und dem Traditionserlass. Was soll sich in der Bundeswehr ändern?

Tagelang wurden Kasernen nach Wehrmachtsandenken durchsucht, ein weiterer Raum wurde gefunden, so Verteidigungsministerin von der Leyen im ZDF heute journal. Es müsse nun eine "Nulllinie" geben, ab der Gegenstände nicht ohne historischen Kontext stehen dürften - der Blick sei jetzt nach vorne gerichtet.

Grund für die Suchaktion waren Funde in Illkirch. Dort, wo der terrorverdächtige Oberleutnant Franco A. seinen Dienst verrichtete, wohl einen Anschlag plante, wurden in einem Gemeinschaftsraum Wehrmachtshelme im Regal und heroische Landser-Malereien an der Wand entdeckt. Im heute-journal-Interview forderte Ursula von der Leyen nun nach vorne zu schauen. Andenken an Hitlers Armee ohne historische Einordnung sollen künftig verboten sein. Ab Juli werde es zudem ein Gesetz geben, wonach jeder neue Rekrut überprüft werde.

Neue "Fehlerkultur" gefordert

Die Geschehnisse hätten gezeigt, dass es innerhalb der Bundeswehr eine "Handlungsunsicherheit" gibt. "Wir werden alle Ebenen fragen: Was hindert euch eigentlich daran, gute Führung auszuüben?", sagte von der Leyen. Niemand solle bei der von ihre geforderten neuen "Fehlerkultur" berufliche Nachteil zu fürchten müssen: "Es ist richtig zu sagen, hier ist etwas schief gegangen. Das schadet nicht der Karriere. Besser früher hinweisen, damit wir dagegen angehen können."

Innerhalb der Streitkräfte müsse geklärt werden: "Was ist Meinungsfreiheit und wo verlässt sie demokratischen Boden?" Es sei der richtige Zeitpunkt, um den Traditionserlass der Bundeswehr von 1982 zu überarbeiten. "In der Zwischenzeit hat sich unendlich viel verändert. Wir sind inzwischen eine Armee der Einheit, Frauen sind in den Streitkräften, wir sind in den internationalen Kooperationen." Das heißt, das woraus man Traditionen stiften und schöpfen könne, müsse dort rein." Genau wie auch der Stolz aus 60 Jahren Bundeswehr, so von der Leyen.

Von der Leyen selbstkritisch

Es solle systematisch an dem Thema "innere Führung" gearbeitet werden. "Wo sind Sorgen und Nöte?" - man müsse ein klares Bild erhalten und dann über Maßnahmenpakete nachdenken. Sie schaue jetzt zurück und denke, dass in den letzten drei Jahren viel bewegt wurde - sie sich aber zu wenig um die "innere Verfasstheit" gekümmert habe, so von der Leyen.

Sie habe hohen Respekt vor der Leistung der Soldaten, die ihren Dienst tadellos absolvieren. Bedauern äußerte sie über ihr eigenes Verhalten, weil sie im ZDF vor drei Wochen der Bundeswehr im Zusammenhang mit dem mutmaßlich rechtsradikalen Franco A. zu pauschal Führungsversagen vorgehalten habe: "Ich finde, dass es auch dazugehört, dass ich dann sagen kann: Es tut mir leid".

Alternative für Incirlik gesucht

Zum Bundeswehr-Standort Incirlik in der Türkei erklärte von der Leyen, dass sie derzeit über Ausweichoptionen, zum Beispiel, Jordanien nachdenke. "Wo immer wir jemanden hinschicken, müssen Parlamentarier in der Lage sein, sie dort zu besuchen", so die Verteidigungsministerin.