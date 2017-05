Die deutsche U21-Nationalmannschaft muss bei der EM in Polen (16. bis 30. Juni) auf Torhüter Jannik Huth verzichten. Der Schlussmann von Mainz 05 fällt wegen eines Ermüdungsbruchs im Schienbein aus. DFB-Trainer Stefan Kuntz nominierte Odisseas Vlachodimos von Panathinaikos Athen nach. Zudem stehen die Keeper Julian Pollersbeck (FCK) und Marvin Schwäbe (Dresden) im Kader. Die U21 startet am Donnerstag mit einem 25-köpfigen Aufgebot ins Trainingslager in Grassau. Bis zum 6. Juni muss der Kader für die EM auf 23 Spieler verkleinert werden. Am 18. Juni steht das erste EM-Spiel gegen Tschechien an.