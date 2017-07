Nach schweren Gewittern und Regenfällen vor allem in Süd- und Westdeutschland steht ein Wochenende mit schwülheißen Temperaturen und Unwettern bevor. Heute ist vor allem der Süden und Osten betroffen, am Samstag das Bergland - und am Sonntag möglicherweise die Mitte Deutschlands.

Eine Abkühlung bedeutet das nicht unbedingt: Im gewitterträchtigen Süden sind Höchsttemperaturen von 29 bis 33 Grad möglich. An der See hingegen wird es am Sonntag wohl selten wärmer als 20 Grad, sonst werden Temperaturen zwischen 22 und 28 Grad erwartet. Die Schauer und Gewitter könnten auch unwetterartig ausfallen, sagen die Meteorologen voraus.

Starker Regen zum Wochenstart

Turbulent könnte zudem der Wochenstart werden. Für Montag erwartet der Deutsche Wetterdienst schauerartigen und ergiebigen Regen im Norden und im Laufe des Nachmittags neue schwere Gewitter, die sich vom Bergland aus verbreiten.

Erst am Donnerstagabend hatten Unwetter über Teilen West- und Süddeutschlands zu Beeinträchtigungen im Flug- und Bahnverkehr geführt. Am Frankfurter Flughafen mussten die Starts zahlreicher Flüge am Donnerstagabend mit einer Ausnahmegenehmigung nach 23:00 Uhr verschoben werden. Etwa 200 gestrandete Fluggäste verbrachten die Nacht in Betten im Transitbereich des Flughafens. In einem Regionalexpress auf der Strecke zwischen Limburg-Eschhofen und Brechen-Niederbrechen saßen Dutzende Reisende mehr als zwei Stunden fest, nachdem eine Baumkrone auf eine Oberleitung gestürzt war. In Bayern mussten wegen des schweren Gewitters zwei Campingplätze geräumt werden.