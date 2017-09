Helfer stehen am 19. September 2017 (Ortszeit) nach einem Erdbeben vor den Überresten eines eingestürzten Gebäudes in Mexiko-Stadt.

Eingestürzte Häuser, Panik in den Straßen: Das zweite schwere Erdbeben in Mexiko innerhalb von zwei Wochen hat bisher mehr als 220 Menschen das Leben gekostet - und stündlich werden es mehr. Überall wird nach Überlebenden gegraben, doch Innenminister Chong warnte: "Die Zeit läuft gegen uns".

Bei einem Erdbeben der Stärke 7,1 sind in Mexiko mindestens 220 Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl der Toten könnte allerdings noch weiter steigen. Da gerade in der Hauptstadt viele Gebäude eingestürzt sind, wird mit weiteren Opfern gerechnet. Nach Angaben des Seismologischen Instituts lag das Zentrum bei Axochiapan, rund 130 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Mexiko-Stadt, die eine der größten Metropolen der Welt ist.

Mehrere Nachbeben in Mexiko Nach dem schweren Erdbeben der Stärke 7,1 hat es in Mexiko mehrere Nachbeben gegeben. Wie das mexikanische nationale Seismologische Institut auf Twitter mitteilte, wurden am Dienstagabend und in der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit) unter anderem im südöstlich von Mexiko-Stadt liegendem Bundesstaat Oaxaca mehrere Nachbeben gemessen. Betroffen war mehrmals die Küstenregion vor der Stadt Salina Cruz, das schwerste Nachbeben hatte demnach die Stärke 4,9. Bei einem Beben im Landesinneren nahe der Stadt Loma Bonita gab das Institut eine Stärke von 4,0 an. (Quelle: dpa)

Erdbebenübung

Die Erde bebte auch noch ausgerechnet am Jahrestag des verheerenden Erdbebens von 1985. Vor 32 Jahren waren rund 10.000 Menschen ums Leben gekommen. Rund zwei Stunden vor dem heftigen Erdstoß am Dienstag hatten viele Behörden, Unternehmen und Schulen sich noch an der alljährigen Erdbebenübung beteiligt.

Allein in Mexiko-Stadt stürzten 38 Gebäude ein. Der Flughafen wurde geschlossen und auf Schäden untersucht. Beschädigte Krankenhäuser wurden evakuiert. Nach Angaben des Elektrizitätsunternehmens CFE waren mindestens 3,8 Millionen Menschen ohne Strom.

Mexikos Staatschef Enrique Peña Nieto berief seinen nationalen Krisenrat ein und machte sich im Helikopter ein Bild von den Schäden. "Ich habe angeordnet, dass Scheinwerfer aufgestellt werden, damit wir der ganzen Nacht der Bevölkerung helfen und eventuell noch Menschen aus den Trümmern bergen können", sagte der Präsident.

Schule in Mexiko-Stadt eingestürzt

Besonders tragisch: In einer Schule im Süden der Hauptstadt wurden 22 Leichen gefunden. 19 der Toten sind Kinder. Weitere 30 Kinder und acht Erwachsene werden noch vermisst. Rettungskräfte setzten die Suche unermüdlich fort und horchten nach Geräuschen von möglichen Überlebenden. Angehörige hatten gesagt, WhatsApp-Nachrichten von zwei im Schutt eingeschlossenen Mädchen erhalten zu haben.

"Es ist hässlich, sehr hässlich", sagte der 30 Jahre alte freiwillige Helfer Carlos Mendoza. Nach drei Stunden habe er zusammen mit anderen zwei Menschen lebend aus einer Wohnung retten können. "Wir haben das gesehen und geholfen", sagte er. Mindestens 70 wurden laut Behörden mit Verletzungen im Krankenhaus behandelt. Die Suche nach Verschütteten müsse sehr vorsichtig erfolgen, warnte Innenminister Miguel Ángel Osorio Chong. "Die Zeit läuft gegen uns"

US-Präsident Donald Trump schrieb auf Twitter: "Gott schütze die Menschen in Mexiko-Stadt." Man stehe an ihrer Seite. Das Erdbeben überraschte die Menschen am Dienstagmittag (Ortszeit). Es hinterließ schwere Schäden an Hunderten Gebäuden in den Bundesstaaten Morelos, Puebla, México und in Mexiko-Stadt.

Das Telefonnetz brach zusammen

Ein dpa-Reporter berichtete von schwankenden Gebäuden in der Hauptstadt und Gasgeruch. Tausende verängstigte Menschen seien auf die Straßen und Plätze geflüchtet. Das Telefonnetz brach zusammen. Auf TV-Bildern waren verschüttete Menschen in Trümmern zu sehen.