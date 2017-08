Von Andreas Kynast

Außenminister Sigmar Gabriel erhebt schwere Vorwürfe gegen Vietnam. "Wie aus finsteren Filmen über den Kalten Krieg" habe die Regierung in Hanoi einen Ex-KP-Funktionär aus Berlin verschleppt. Die vietnamesische Regierung widerspricht.

Der Mann sieht erschöpft aus. Er spricht leise, sein Blick wandert umher. Er dürfte gerade das wichtigste Interview seines Lebens geben, aber vorbereitet wirkt er nicht. Die Haare sind zerzaust, das Polo-Shirt zerknittert. Kein Zweifel: Der Mann, den Vietnams Staatsfernsehen für ein paar Sekunden zu Wort kommen lässt, ist Trinh Xuan Thanh. Aber ob TXT, wie sie ihn in Vietnam nennen, das Interview freiwillig gibt, ist genauso ungewiss wie Zeitpunkt und Ort der Aufnahme. So unglaublich wie fast alles in diesem Polit-Thriller, der die deutsch-vietnamesischen Beziehungen in ihren Grundfesten erschüttert.

Korruption vorgeworfen

Bis vor zwei Wochen war Trinh Xuan Thanh in Berlin. Auf Fotos zeigt sich der Flüchtling entspannt bei Spaziergängen im Park. Thanh ist vor Korruptionsvorwürfen geflohen, für die in Vietnam regierende Kommunistische Partei ist er ein großer Fisch. Ein riesengroßer. Am 23. Juli habe sich im Tiergarten eine Szene "wie aus finsteren Filmen über den Kalten Krieg" abgespielt, sagt Außenminister Sigmar Gabriel (SPD). Bewaffnete Agenten sollen Thanh und eine Begleiterin in ein Auto gezerrt haben. Von "Menschenraub" und "Entführung" spricht das Auswärtige Amt.