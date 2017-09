Mehrere tausend Kurden demonstrieren am Samstag in Köln gegen die Festnahme führender kurdischer Politiker. Wegen der Entwicklung in der Türkei hat die türkische Gemeinde in Deutschland vor Konflikten zwischen türkisch-stämmigen Bürgern hier im Land gewarnt.

Erdogan will die prokurdische Partei HDP in die Knie zwingen. Gegen die Co-Vorsitzende Figen Yüksekdag beginnt heute der Prozess. Der Vorwurf: Terrorpropaganda. Doch die Frage bleibt: Wie unabhängig sind die Gerichte noch?

Jedenfalls fürchtet das die türkische Regierung, aber auch die iranische. Beide haben bereits angedroht zu intervenieren, falls es zur Gründung eines kurdischen Staates kommen sollte. In Wirklichkeit sind die Kurden, die in der Türkei, in Iran und Syrien leben, gar nicht mehr auf Sezession aus. Sie setzen auf Autonomie und Selbstverwaltung innerhalb der Nationalstaaten, in denen sie leben.

Kurz vor dem Kurden-Referendum im Nordirak wächst die Spannung in der Region. Bei der Explosion einer Bombe südlich von Kirkuk wurden am Samstagabend nach irakischen Poizeiangaben vier Peschmerga-Kämpfer getötet, sieben weitere wurden verletzt. Zunächst war unklar, wer für den Angriff verantwortlich ist.

Ihnen missfällt seine enge Bindung an die USA und die Türkei. Außerdem ist das Barsani-Regime ausgesprochen korrupt. Eine sehr dünne Oberschicht hat sich aus den Ölvorkommen enorm bereichert. Im Vergleich zu den Projekten der türkischen und syrischen Kurden ist die Demokratie im Norden Iraks inzwischen sehr zurückgeblieben. Außerdem hat Barsani in Dschalal Talabani von der Patriotischen Union Kurdistans einen mächtigen Widersacher im Norden seines Herrschaftsbereichs. Talabani fordert Parlamentswahlen, ehe er einem Referendum zustimmen will.

... ist emeritierter Professor für öffentliches Recht an der Universität Hamburg. Er verfolgt die Entwicklung in der Region schon seit langer Zeit.

Am Montag wollen die Kurden im Nordirak über ihre Unabhängigkeit abstimmen - gegen den Widerstand der irakischen Regierung. Auch die USA, die Türkei und Iran warnten vor dem Referendum. Was den Kurden-Präsidenten Barsani antreibt, erklärt der Völkerrechtler Norman Paech im heute.de-Interview.

Die Stadt will am Unabhängigkeitsreferendum teilnehmen. Die kurdische Regionalregierung schloss jüngst mit dem russischen Rosneft-Konzern ein Milliarden-Erdgas- und Pipeline-Geschäft ab, von dem auch die Türkei mit russischer Hilfe profitieren könnte.

Im Streit der Kurden mit der irakischen Zentralregierung in Bagdad geht es vor allem um Kirkuk. Sowohl die Zentralregierung als auch die Kurden beanspruchen die erdölreiche Stadt. Nachdem die irakische Armee 2014 vor dem Islamischen Staat (IS) geflohen war, kam Kirkuk ganz unter die Kontrolle der Kurden. Nun, da der IS im Irak so gut wie besiegt ist, will die Zentralregierung die Region zurück. Das lehnen die Kurden ab. In Kirkuk leben Kurden, Araber, Turkmenen, Christen und andere.

Geschätzt wird die Zahl der Kurden zwischen 25 und 30 Millionen. Bei der Auflösung des Osmanischen Reichs zu Beginn des 20. Jahrhundert teilten die Alliierten (Großbritannien, Frankreich, Italien, Japan u.a.) und die Türkei Kurdistan auf vier Staaten auf: Iran, Irak, Türkei und Syrien. Der größte Teil fiel an die Türkei. Auf diese Weise wurden in den 1920er Jahren mehr als die Hälfte der Kurden Staatsbürger der neuen türkischen Republik. Die Mehrheit der Bevölkerung sind sunnitische Muslime.

Im Kampf gegen die Terrormiliz IS haben die Kurden Gebiete im Nordirak erobert, auf die sie historischen Anspruch erheben, die aber die irakische Regierung nicht preisgeben will (Gebiete auf der Karte hellrosa markiert).

Sollten sich die Kurden im Nordirak für eine Loslösung vom Irak entscheiden, welche völkerrechtliche Bindung hätte ihre Entscheidung?

Ein solches Referendum ist gegen das Völkerrecht. Eine Sezession ist nur möglich, wenn der ganze Staat, aus dem eine Ethnie oder Gruppe austreten will, sich einig ist. Die Tschechen und Slowaken haben das 1992 richtig gemacht. Und 2014 die Engländer und Schotten, auch wenn es bei Letzteren nicht zum Erfolg geführt hat. Eine einseitige Loslösung ist mit dem Selbstbestimmungsrecht völkerrechtlich nicht zu begründen. Die territoriale Integrität eines Staates hat Vorrang. Sie kann nur durchbrochen werden, wenn das von allen Kräften im Staat akzeptiert wird.

Unterstützt die kurdische Auslandsgemeinde in Europa die Separationsbestrebungen im Nordirak?

Eher weniger. Die Kurden in Deutschland sorgen sich um die Kurden in Südost-Anatolien, gegen die der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan Krieg führt. Und sie unterstützen stark die Kurden in Nordsyrien in der Enklave Rojava.

Warum gerade sie?

Dort läuft ein Experiment, das nicht nur bei den Diaspora-Kurden, sondern im ganzen Nahen Osten als eine demokratische Zukunftsprojektion angesehen wird. Die Kurden dort haben alle Kräfte, die in diesem multiethnischen und multireligiösen Gebiet leben, in die Führung und Gestaltung des Autonomiegebietes einbezogen. Auch die Frauen. Es geht ihnen nicht um Abspaltung, sondern um demokratische Gestaltung. Dieses Experiment ist es wert, dass es von Deutschland unterstützt würde.

Schauen wir dort nicht so genau hin, weil wir Syrien als verlorenen Staat ansehen?

Die deutsche Außenpolitik ist noch sehr ein Anhängsel der USA. Deutschland hat sich vollständig der Koalition der Willigen verschrieben, die in Syrien Krieg gegen den Islamischen Staat (IS) führt. Obwohl gerade die deutschen Waffenlieferungen an die kurdischen Peschmerga-Truppen aus dem Nordirak äußerst bedenklich sind. Viele der gelieferten Waffen sind schon bald auch in andere Hände gelangt als in jene, für die sie eigentlich bestimmt waren. Und es waren nicht die Peschmerga, sondern die syrischen und türkischen Kurden, die den IS aus dem Sindschar-Gebirge im Irak vertrieben haben. Derzeit sind es vor allem die syrischen Kurden, die mit Unterstützung der USA den Kampf um die nordsyrische Stadt Rakka gegen den IS führen.

Das Interview führte Katharina Sperber.