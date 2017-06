Beim Neugerätekauf legen viele Europäer Wert auf den Energieverbrauch und achten auf das Energie-Label. Dieses wird nun von der EU vereinfacht: Geräte werden in Zukunft in Kategorien von A bis G eingestuft, die Kategorien A+ bis A+++ entfallen.

von Ina D'hondt

Es klingt vernünftig, was das Europaparlament heute beschließen will. Für Verbraucher soll es einfacher werden, sich für ein energiesparendes Haushaltsgerät zu entscheiden. Künftig soll es sieben übersichtliche Energielabels geben.

Die neuen Labels sollen dem Verbraucher auch farblich gleich signalisieren, ob der Energieverbrauch des Elektrogeräts sozusagen im grünen Bereich ist. Energieklasse A ist mit einem dunkelgrünen Balken und G mit einem roten markiert. Pierre Bauch, Verkäufer von Elektrogeräten in Saarbrücken, begrüßt die Vereinfachung: "Der Kunde findet sich doch kaum noch zurecht mit den ganzen unterschiedlichen Labels."

Schluss mit dem Verwirrspiel

Das derzeitige System ist auch längst überaltert - es stammt aus dem Jahr 1990. Damals wurden ebenfalls sieben Klassen definiert. Doch die EU erließ immer strengere technische Vorgaben. Eine Energieklasse nach der anderen wurde abgeschafft. Die rasanten technischen Entwicklungen führten dazu, dass erst A+ dann später sogar A +++ auftauchten und die Händler Mühe haben, den Kunden zu erklären, was denn nun der Unterschied zwischen A+ und A+++ ist.

Schluss mit dem Verwirrspiel, beschloss die EU-Kommission schon 2015 und legte eine Neuregelung vor, denn 85 Prozent aller Verbraucher achten beim Kauf auf das Energielabel. Hersteller und Händler könnten damit einen zusätzlichen Umsatz von 65 Milliarden Euro jährlich erwarten, rechnet die Kommission vor. Denn Hersteller und Handel versprechen sich damit neue Kaufanreize, wie damals bei der Label-Einführung.

Kommission sieht hohen Spareffekt

Außerdem, so argumentiert die Kommission, würde so viel Strom gespart, wie ganz Italien und die drei baltischen Staaten Lettland, Litauen und Estland in einem Jahr verbrauchen. Auch für die Konsumenten würde sich das rechnen. Mit dem neuen Label und einer energiesparenden Konstruktion der Geräte könnte jeder Haushalt bis zu 500 Euro im Jahr sparen.

Auch Elke Dünnhoff von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz begrüßt die Überarbeitung der Labels. 500 Euro Ersparnis pro Jahr sei vielleicht etwas zu hoch gegriffen, sagt sie. Wie groß der Spareffekt sei, hänge von vielen Faktoren ab, etwa davon, wie viele Menschen in einem Haushalt lebten oder wie oft die Waschmaschine laufe. Doch ihr ist ein Dorn im Auge, dass die neue Regelung stufenweise eingeführt wird.

Stufenweise Einführung

Da für jedes Produkt ein eigener Gesetzesvorschlag erarbeitet werden muss, werden die neuen Label erst nach und nach in den Geschäften erscheinen. Ab 2020 bei Fernsehern, Lampen und den sogenannten weißen Produkten wie Kühlschränke und Wasch- und Spülmaschinen. Spätestens ab 2025 folgen dann Staubsauger, Ventilatoren und Wäschetrockner. 2030 dann Heizungen und Boiler.

"Das ist natürlich eine Ungleichheit, da fürchten wir, dass sich Verunsicherung bei den Verbrauchern breit macht, wenn hier weiterhin Unterschiede in den Geschäften bestehen werden", sagt Elke Dünnhoff.

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Gruppe im Europäischen Parlament, Herbert Reul, erklärt, dass die schrittweise Umstellung den Händlern und Herstellern erleichtern soll, die Geräte neu auszuzeichnen. "Ein Kompromiss also zwischen Verbraucherinformation und unbürokratischer Handhabung für den Handel."

Geräte sollen regelmäßig überprüft werden

Auch eine Datenbank ist geplant, in der die Geräte aufgeführt werden. Verbrauchern soll damit geholfen werden, die verschiedenen Produkte miteinander zu vergleichen. Ein anderer Teil der Datenbank, der die technischen Details betrifft, soll nur der EU-Kommission und den Behörden in den Mitgliedsstaaten zugänglich sein, die für die Marktüberwachung verantwortlich sind. "Die Daten müssen geschützt werden", sagt Herbert Reul, damit die technischen Einzelheiten nicht auf dem Markt preisgegeben werden. "Den Verbraucher interessiert nicht, mit welchen Elektroden ein Gerät gebaut ist, sondern was es verbraucht und wie viel es kostet."

Damit die Energieklassen nicht wieder verwässert werden können, werden die Geräte regelmäßig überprüft und umgestuft. Dann kann sich der Verbraucher darauf verlassen, dass A immer die sparsamsten Geräte auszeichnet.