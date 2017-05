Video Cyberattacken in Deutschland

Video Hackerangriffe in ganz Europa

Hackerangriffe gehören für viele Institutionen längst zum Berufsalltag. Die digitale Infrastruktur ist dagegen oft machtlos, doch woher kommen diese Cyber-Attacken eigentlich und was steckt dahinter?

Ein Hackerangriff hat die Computersysteme von mehreren Krankenhäusern in Großbritannien lahmgelegt. Telefone seien ausgefallen, Termine hätten abgesagt und Patienten weggeschickt werden müssen, teilte der britische Gesundheitsdienst NHS mit.

Eine großangelegte Attacke von Schadsoftware bedroht Windows-PCs in ganz Europa.

Die weltweite Cyberattacke zieht immer größere Kreise. In Großbritannien wurden Krankenhäuser nahezu lahmgelegt, Operationen konnten nicht stattfinden. In Spanien ist die Telefónica betroffen und in Deutschland nach ZDF-Informationen Computersysteme der Deutsche Bahn. 74 Länder wurden angegriffen.

Eine weltweite Welle von Cyber-Attacken hat am Freitag Zehntausende Computer von Unternehmen, Behörden und Verbrauchern blockiert. Auch Deutschland ist von dem internationalen Cyberangriff betroffen, bestätigte das Bundesinnenministerium dem ZDF-Hauptstadtstudio. Nach ZDF-Informationen sind auch Computersysteme der Deutschen Bahn betroffen. Über das Ausmaß des Angriffs liegen noch keine Informationen vor. Das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) teilt über Twitter mit: "Ransomware verbreitetet sich selbständig: Das BSI rät dringend dazu, den Microsoft-Patch vom 14. März einzuspielen".

Von England, Italien, Ägypten, Rußland bis China

In Großbritannien wurden Krankenhäuser lahmgelegt, in den USA hat es den Versanddienst FedEx getroffen, in Spanien traf es den Telekom-Konzern Telefónica, der einen Zwischenfall im Zusammenhang mit Cybersicherheit bemerkte, von dem die Computer einiger Mitarbeiter betroffen gewesen seien.

Die Sicherheitsanalysten von Kaspersky Lab haben insgesamt mehr als 45.000 Attacken in 74 Ländern registriert, darunter in Großbritannien, Italien, Russland, der Ukraine, Indien, China und Ägypten. Vor allem Russland sei "stark betroffen", hieß es bei dem russischen Softwareunternehmen.

Das bestätigte auch Jakub Kroustek vom Sicherheitssoftware-Unternehmen Avast. Der Schwerpunkt der Angriffe liege derzeit in Russland, der Ukraine und Taiwan. Die New York Times berichtete, dass die leistungsstarken Systeme des russischen Innenministeriums betroffen seien. "Rund 1.000 Computer sind infiziert", heißt es im Bericht der New York Times . Nach Angaben der russischen Polizei hätten Techniker die Attacke gestoppt und das gesamte Computernetz des Ministeriums einem Sicherheitscheck unterzogen.

Hinter Angriff Mafia-artige Strukturen vermutet

Die britische Premierministerin Theresa May äußerte sich am Freitagabend zu den Vorfällen: "Es ist ein internationaler Angriff und etliche Länder und Organisationen sind betroffen." Betroffen seien laut der staatlichen englischen Gesundheitsbehörde NHS etwa auch Internet-Nutzer in Australien, Belgien, Frankreich, Italien und Mexiko.

Cyber

Die Computeranlagen wurden mit Viren infiziert, die in E-Mails enthalten waren. Unter Fachleuten sind die Erpressungs-Viren als "Ransomware" bekannt. "Es geht nicht um Spionage", erläuterte der Experte José Rosell. Hinter den Attacken stünden Mafia-artige Strukturen, sagte der-Experte Sergio Carrasco. "Sie schicken das Virus los - und haben dann selbst keine Kontrolle mehr darüber, welche Menschen und Unternehmen attackiert werden."

Erste Meldungen kamen aus Großbritannien

Erst waren mehrere britische Krankenhäuser an diesem Freitag Ziel der Angriffe geworden. Wie NHS mitteilte, gab es zunächst keine Hinweise, dass Patientendaten betroffen waren. ZDF-Korrespondentin Diana Zimmermann berichtet, dass die Computersysteme in den Kliniken sich von alleine geschlossen hätten und sich nicht mehr öffnen ließen. Ärzte arbeiteten mit Papier und Stift, Routineuntersuchungen seien abgesagt worden und die Krankenhäuser hätten die Patienten dazu aufgerufen, zu Hause zu bleiben, sofern es sich nicht um einen Notfall handelt. "In einigen Fällen mussten Krankenwagen zu anderen Kliniken umdirigiert werden", berichtet Zimmermann.

Politisches Motiv unwahrscheinlich

Mehrere Krankenhausverbände hatten bereits gemeldet, dass ihre Kliniken von den Hackerangriffen betroffen seien. Allerdings habe der Angriff wohl nicht gezielt den National Health Service (NHS) treffen sollen. Die Behörden gingen auch nicht von einer politisch motivierten Straftat aus. "Dennoch werden natürlich Fragen laut: Was hat der NHS getan, um sich vor solchen Angriffen zu stützen", so ZDF-Korrespondentin Zimmermann. Die Gesundheitsbehörde arbeite mit völlig veralteten Systemen, für die keine Sicherheits-Updates verfügbar seien. "Es gibt Berichte darüber, dass die Rechner des NHS noch mit Windows XP laufen", berichtet ZDF-Reporter Andreas Stamm aus London.

Cyber

Zwei Beschäftigte des Krankenhauses St. Bartholomew in London sagten der Nachrichtenagentur AFP, in ihrer Klinik seien vorsichtshalber sämtliche Computer, Wifi-Verbindungen und Telefone ausgeschaltet worden. In einer NHS-Erklärung hieß es, für das Chaos sei mutmaßlich das Virus Wanna Decryptor verantwortlich. Es werde mit Unterstützung des NationalSecurity Centers ermittelt. Das Virus gehört zur Ransomware-Klasse und verschlüsselt Computerdaten, die danach nur gegen Zahlung einer Gebühr entschlüsselt werden können.

Anti-Viren-Software machtlos

Die britische Patientenvereinigung (Patients Association) kritisierte, der NHS habe Lektionen aus früheren Cyber-Attacken nicht gelernt. Verantwortlich für den Angriff seien Kriminelle, aber der NHS habe nicht genug getan, um seine zentralisierten IT-Systeme zu schützen. Im vergangenen Jahr waren unter anderem zwei Krankenhäuser in Deutschland von den Erpressungstrojanern erwischt worden.

Diese Schadprogramme werden von IT-Sicherheitsexperten als immer größeres Problem gesehen. Die Computer werden befallen, wenn zum Beispiel ein Nutzer einen fingierten Link in einer E-Mail anklickt. Klassische Antiviren-Software ist oft machtlos. Zugleich können die Angreifer mit dem Lösegeld, das viele Nutzer zahlen, weitere Attacken finanzieren. Im vergangenen Jahr traf es zum Beispiel aber auch deutsche Gemeindeverwaltungen.

In Spanien wurden Dateien blockiert und Lösegeld gefordert

Die spanische Regierung teilte dagegen mit, dass mehrere spanische Unternehmen das Ziel von Ransomware-Cyberangriffen geworden seien. Das Innenministerium gab am Freitag bekannt, dass der Angriff das Windows-Betriebssystem von Computern von Angestellten betroffen habe. Es seien Dateien blockiert und ein Lösegeld gefordert worden, um das System wieder zu befreien. Die Attacke hatte demnach jedoch keine Auswirkungen auf die Dienste der Firmen oder die Daten ihrer Kunden.

Der Windows-Anbieter Microsoft hatte am 14. März ein Sicherheitsupdate zu Schwachstellen im Betriebssystem herausgegeben. Darauf wies die BSI am Freitagabend hin und empfahl, das Update schnellstmöglich zu installieren.