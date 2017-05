Vom politischen Symbol zum vielgelobten Qualitätssender: Der deutsch-französische Kulturkanal arte hat 25 Jahre nach seiner Gründung einen festen Nischenplatz. Und viele digitale Ideen, um ein echter europäischer Sender zu werden.

Es begann um Punkt 20 Uhr mit einer Live-Übertragung des Eröffnungsabends aus dem Straßburger Opernhaus und endete um 22:50 Uhr mit "Megamix", einem inzwischen legendären Musikmagazin des französischen Produzenten und Musikpioniers Martin Meissonier. Dazwischen gab es den Konzertfilm "Michael Nyman's Songbook" von Volker Schlöndorff. Der erste Sendeabend von arte am 30. Mai 1992 sollte in gewisser Weise die Grundmelodie für den Kulturkanal vorgeben: Zweisprachig, kreativ und keine Scheu vor der sogenannten schweren Kost.

Vom deutsch-französischen Projekt zum europäischen Sender

Links arte Das ZDF ist für Inhalte externer Internetseiten nicht verantwortlich

Heute, 25 Jahre später, ist aus dem deutsch-französischen Projekt ein europäischer Sender mit 24-stündigem Vollprogramm geworden. Neben den Programmen in deutscher und französischer Sprache hält arte seit einiger Zeit auch Videoangebote auf Englisch, Spanisch und Polnisch bereit. Dazu soll sich ab 2018 das Italienische gesellen. Dann, so rechnen die Verantwortlichen vor, erreiche man 70 Prozent der Europäer in ihrer Muttersprache.

Das klingt nach viel - in Deutschland lag der Marktanteil in den vergangenen drei Jahren allerdings konstant bei einem Prozent. In Frankreich etwas höher bei 2,2 Prozent. Trotzdem - oder vielleicht gerade deshalb, präsentiert sich der in Straßburg ansässige Sender in mancherlei Hinsicht wendiger als die Konkurrenz. Das gilt beispielsweise für das digitale Angebot. Als einer der ersten in der Zunft verfügte arte über eine Mediathek; im Dezember 2015 startete die App Arte360 "mit 360-Grad-Videos und Virtual Reality", die den User in eine "mögliche Zukunft des Fernsehens" mitnehmen soll. Erst Mitte April wurde der Online-Auftritt überarbeitet. Europaweit nutzen monatlich elf Millionen Menschen die Angebote im Netz.

Highlights aus Spiel- und Dokumentarfilmen

Akzente setzte und setzt arte auch im Spiel- und Dokumentarfilm. Zu den geförderten Projekten gehörten beispielsweise Tom Tykwers "Lola rennt" oder "Good Bye Lenin!" von Wolfgang Becker. Beim derzeit noch laufenden Filmfestival im französischen Cannes war arte mit 24 Filmen vertreten. Zum Jubiläum ist noch bis Ende Juni ein "best of" online zu finden. Nicht nur Kinoproduktionen sind darunter, sondern auch Perlen wie die legendäre Live-Übertragung von Daniel Barenboims Konzert mit dem West Eastern Divan Orchestra 2005 aus dem palästinensischen Ramallah, damals moderiert von Peter Scholl-Latour. Oder Dokumentationen wie "Der kluge Bauch - unser zweites Gehirn" und "Töte zuerst!" über den israelischen Geheimdienst Schin Bet.

Bis heute macht dieses Genre mit 54 Prozent einen Großteil des Programms aus. Seichtes ist selten. arte, dass sich weitgehend über die in Deutschland und Frankreich erhobenen Rundfunkbeiträge finanziert, macht ernst mit dem so oft beschworenen Kulturauftrag der öffentlich-rechtlichen Sender. Auch wenn das auf den ersten Blick nicht zu den "Immer schneller und immer kürzer"-Formaten der Medienwelt passen will.