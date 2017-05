von Winand Wernicke, Moskau

Seine Landung mitten in Moskau hat ihn weltberühmt gemacht. Als Mathias Rust vor 30 Jahren seine Cessna neben dem Roten Platz parkte, war noch Kalter Krieg, die Sowjetunion aber begann schon zu bröckeln. Und Michael Gorbatschow wusste den Coup wohl zu nutzen.

Die kleine Maschine fliegt über den Roten Platz, dicht über den Köpfen der Spaziergänger. Sie schwebt vorbei am Lenin Mausoleum und dem Kaufhaus Gum. Am Ende des Platzes, am markanten Museum, zieht sie wieder hoch und dreht ab. So ist es auf Amateur-Videos von 1987 zu sehen. Etliche Beobachter dachten, dass sie Zeuge von Dreharbeiten für einen Film werden. Andere, so liest man, hielten das Flugzeug für die Privatmaschine von Michael Gorbatschow – der weilte allerdings zu der Zeit in der DDR. Kurz danach landet das Flugzeug auf der breiten, graden Großen Moskwa-Brücke.

Staunende Menschen links und rechts

Winand Wernicke, Korrespondent im ZDF-Studio Moskau

"Rechts von mir fuhr ein blauer Lada, das weiß ich noch. Ein Mann guckte seitlich rüber und kriegte ganz große Augen”, erinnert sich der Pilot Mathias Rust später. Die Cessna 172 rollt bis zur Basilius Kathedrale und bleibt dort stehen. Heraus springt ein schlaksiger junger Mann, der schnell umringt wird von Neugierigen, etwa 200 Menschen versammeln sich. Das ganze geschieht nur wenige Meter entfernt von der Kremlmauer, dem Machtzentrum der damaligen Sowjetunion.

"Wenn ich gewusst hätte, was sich daraus entwickelt – ich würde es nicht noch mal wagen", sagte Mathias Rust viele Jahre später. "Das muss man wirklich machen, ohne die Konsequenzen und die Weiterentwicklung der Geschichte zu kennen".

Einige Tage zuvor war Rust von Hamburg-Fuhlsbüttel aus gestartet: Zuerst über die Färöer-Inseln nach Island, von dort nach Norwegen, weiter nach Finnland. Dort landet er am 25. Mai. Drei Tage später startet er vom Flughafen Malmi in Helsinki, schaltet nach 20 Minuten Flug seinen Transponder ab und überquert dann die finnisch-sowjetische Grenze in Richtung Leningrad, dem heutigen St. Petersburg. Die Sicht ist gut: Um nach Moskau zu kommen, folgt Rust angeblich einfach mit seinem Flugzeug der entsprechenden Eisenbahnlinie.

Debakel, Demütigung, Offenbarungseid

Das ganze geschieht - ausgerechnet - am "Tag der sowjetischen Grenztruppen". Dies habe er nicht gewusst, so Rust später. Doch für die hochgerüsteten sowjetischen Grenztruppen war es ein Debakel, eine Demütigung, ein Offenbarungseid. Rust führte das ganze waffenstrotzende System der Luftüberwachung der Sowjetunion ad absurdum. International zieht die sowjetische Luftabwehr danach nur noch Spott auf sich. Nach eigenen Worten wollte Rust dies alles nicht. Sondern dem Weltfrieden einen Dienst erweisen.

Der Schriftsteller Wladimir Kaminer diente damals in der Roten Armee als Sowjetsoldat. Er bewundert Rust noch heute: "Natürlich hat er die sowjetische Armee und den Staat in eine lächerliche Lage gebracht. Aber er kam nicht mit Waffen, sondern mit einer Friedensbotschaft". Kaminer war im Mai 1987 als Wehrdienstleistender bei der sowjetischen Raketenabwehr - und hat den Flug durch alle Verteidigungsringe bis nach Moskau erlebt, so erzählt er anlässlich des 30. Jahrestages des Flugs in Interviews. "Damals wimmelte es im Luftraum um Moskau herum, überhaupt im ganzen Land, nur so von Flugzeugen ohne Funkgeräte", erinnert sich Kaminer. Viele landwirtschaftliche Kolchos-Chefs hätten sich damals auf diese Weise befördern lassen. "Nur flogen die Maschinen nicht so penetrant in Richtung Moskau."

Gorbatschow kam Rust wohl gelegen

Noch heute sind etliche Fragen nicht beantwortet, wie es Rust mit seinem Flugzeug durch den sowjetischen Luftraum schaffen konnte. Doch einige Fakten scheinen klar: Der Diensthabende im Baltischen Militärbezirk hielt die Cessna für ein sowjetisches Jak-12 Flugzeug. Außerdem war einen Tag zuvor in der Region ein Militärjet abgestürzt, die Cessna wurde deshalb für ein Suchflugzeug gehalten. Und: Am 28. Mai soll die Moskauer Flugabwehr, die aus drei Ringen bestand, aus Wartungsgründen abgeschaltet gewesen sein.

Allerdings soll sich ein Abwehr-Jet sehr früh dem kleinen Flugzeug genährt haben, er machte aber wieder kehrt. Kein Offizier habe die Verantwortung für einen Abschuss auf sich nehmen wollen, heißt die positive Lesart. Böse Stimmen behaupten jedoch: Am "Tag der sowjetischen Grenztruppen" wurde am Boden so heftig und mit viel Alkohol gefeiert, dass der Coup deshalb gelingen konnte. "Ich bin wirklich froh, dass dieser Rust damals in Moskau gelandet ist, weil das mit dazu beigetragen hat, dieses Imperium Sowjetunion zum Einsturz zu bringen", so Wladimir Kaminer.

Viele Verschwörungstheorien

Mathias Rust wird erst eine gute Stunde nach seiner Landung vom Geheimdienst KGB festgenommen. Die Landung und das damit verbundene Versagen der Streitkräfte werden zu einem heiklen und handfesten innenpolitischen Skandal in der Sowjetunion. Für den 30. Mai 1987 ruft Gorbatschow eine Sondersitzung des Politbüros ein, im Regierungsflughafen Wnukowo bei Moskau. Gorbatschow kommt gerade von seinem Besuch in Ost-Berlin zurück. Der damalige Staats- und Parteichef Gorbatschow nutzt die Gunst der Stunde und entlässt Verteidigungsminister Sergej Sokolow und den Luftabwehrchef Alexander Koldunow, beide gelten als Hardliner und Gegner der Reformpolitik Gorbatschows. Insgesamt werden in der Folgezeit angeblich 200 hochdekorierte Militärs gefeuert. Russischen Experten zu Folge war der Vorfall mit dem Flug von Mathias Rust der Beginn der größten "Säuberungsaktion" in der Militärführung seit dem Kriegsende. Die selbsternannte "Friedenstaube" Rust brachte also reihenweise Generäle zu Fall.

Mathias Rust 1987 vor dem Obersten Gericht in Moskau

Mathias Rust wurde vor Gericht gestellt: Wegen illegaler Einreise, Verstoßes gegen die Regeln des Flugverkehrs, Rowdytums. Das Urteil lautete auf vier Jahre Arbeitslager, allerdings in einer Haftstätte mit "milden" Bedingungen. 14 Monate saß Rust in einem KGB-Gefängnis. Bereits im August 1988 aber wird er begnadigt und noch am selben Tag nach Deutschland abgeschoben.Viele Verschwörungstheorien machen in Russland heute noch die Runde. So sei die Maschine von Rust für über drei Stunden auf dem Flug von der finnisch-sowjetischen Grenze bis nach Moskau "verschwunden" gewesen. Außerdem würden Fotos belegen, dass Rust beim Start andere Kleidung getragen hätte als bei der Landung … und so weiter. Am Ende hätten westliche Geheimdienste den Flug arrangiert, behaupten manche. Oder er sei von Gorbatschow selbst organisiert worden, so unken andere.

Die Tat wurde zum Fluch

Mathias Rust selbst bekommt sein Leben danach nicht wirklich in den Griff. Was er über den Flug denkt, wird er Jahre später gefragt. "Zwischenzeitlich habe ich das mal bereut. Hätte ich es nicht gemacht, hätte ich (…) ein einfacheres Leben gehabt", war seine Antwort. Später kommt Rust immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt: Als Zivildienstleistender sticht er beispielsweise auf eine Krankenschwester ein und wird wegen versuchten Totschlags zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Später wird er beim Diebstahl erwischt. Und angeblich hat er zwischenzeitlich als Kellner in Moskau gearbeitet und als professioneller Pokerspieler. Die angebliche Friedenstaube hat wohl nie Boden unter die Füße bekommen.

Die Cessna, die damals so überraschend über den Roten Platz ihre Runden zog, ist heute im Deutschen Technikmuseum in Berlin. Sie soll Teil einer Sonderausstellung werden. Titel: Fliegen über den Eisernen Vorhang.