Der Amtsantritt von Donald Trump rückt näher - und Fragen nach dem Umgang mit seinem Geschäftsimperium werden drängender. Nun will der künftige Präsident seine Stiftung auflösen, um Interessenskonflikte zu vermeiden. Die Organisation steht im Zentrum von Ermittlungen.

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat die Auflösung seiner umstrittenen Stiftung angekündigt. Damit wolle er vor seinem Amtsantritt im Januar mögliche Interessenskonflikte ausräumen, teilte Trump mit. Er habe seinen Rechtsberater bereits gebeten, die nötigen Schritte zur Auflösung der Donald J. Trump Foundation einzuleiten. Den Demokraten zeigten sich allerdings unzufrieden und forderten von Trump weitere Maßnahmen gegen mögliche Verflechtungen zwischen Regierungsamt und Geschäftlichem.

Verstoß gegen Nonprofit-Gesetze?

Seine jüngste Entscheidung fällt in Ermittlungen der New Yorker Generalstaatsanwaltschaft zu der Stiftung. Konkret wird geprüft, ob Trump, seine Familie oder seine Geschäfte von der gemeinnützigen Organisation profitiert haben könnte. Dies würde einen Verstoß gegen Nonprofit-Gesetze des Staates New York darstellen.

Aus Dokumenten geht hervor, dass die Donald J. Trump Foundation spätestens seit Juni im Visier von Generalstaatsanwalt Eric Schneiderman steht: Dessen Büro stellte eine Spende der Stiftung an Unterstützer der Generalstaatsanwältin von Florida, Pam Bondi, infrage. Das Geld floss, nachdem in Bondis Büro Klagen früherer Studenten der Trump University wegen Betrugs eingegangen waren. Bondi leitete kein Verfahren gegen Trump ein. Sie stritt ab, dass die Spende eine Rolle bei ihrer Entscheidung gespielt habe.

Ermittler: Keine Auflösung während Untersuchungen

Allerdings zahlte Trump später ein Bußgeld über 2.500 Dollar (rund 2.390 Euro), weil seine Stiftung gegen ein Bundesgesetz verstieß, das gemeinnützigen Gruppen politische Zuwendungen verbietet. Damit sind die Ermittlungen jedoch nicht vorbei. Eine Sprecherin der New Yorker Generalstaatsanwaltschaft, Amy Spitalnick, betonte, dass die Stiftung "nicht juristisch aufgelöst" werden könne, bis die Untersuchung abgeschlossen sei.

In seiner Erklärung betonte der künftige Präsident indes, dass "100 Prozent der Stiftungsgelder an wohltätige Zwecke geflossen" sei. Davon hätten jahrelang Veteranen, Polizisten und Kinder profitiert. Trump kündigte zudem an, auf andere Weise gemeinnützig aktiv bleiben zu wollen. Details dazu nannte er indes nicht.

Demokraten: "Welkes Feigenblatt"

Den Demokraten ging Trump Ankündigung indes nicht weit genug. Seine jüngste Maßnahme sei nur "ein welkes Feigenblatt, um verbleibende (Interessens)-Konflikte und seine kümmerliche Bilanz beim karitativen Engagement zu kaschieren", kritisierte Parteisprecher Eric Walker. Die Auflösung einer Stiftung "ist kein Ersatz dafür, sich ganz von profitorientierten Geschäften und Vermögenswerten zu trennen." Dies sei der "einzige Weg, um eine Abgrenzung zwischen der Trump-Regierung und dem Trump-Business zu gewährleisten."