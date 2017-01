Trump twitterte, dass US-Konzerne in den USA produzieren sollen. Daraufhin verzichtet der US-Autobauer Ford auf ein Werk in Mexiko. Stattdessen fließen nun Hunderte Millionen in ein US-Werk - ganz nach Trumps Geschmack.

von Maya Dähne, New York

Am 20. Januar wird Donald Trump als 45. Präsident in Washington vereidigt. Während Millionen Amerikaner, liberale Journalisten und Politikexperten das Schlimmste befürchten, sehen Wirtschaftsexperten und Ultrakonservative die Chance auf einen Neuanfang.

"Donald Trump ist genau der Mann, den Amerika jetzt braucht", sagt Jeffrey Lord. "Er ist ein ernsthafter Denker, er weiß was er tut. Genau wie Ronald Reagan. Den haben anfangs auch alle als Schauspieler abgetan." Jeffrey Lord weiß, wovon er redet. Er hat vor 30 Jahren unter Präsident Reagan im Weißen Haus gearbeitet. Heute preist er als Gast-Kommentator des Fernsehsenders CNN den neuen Präsidenten Trump.

"Ein populärer und konsequenter Präsident"

Der weißhaarige, ältere Herr ist nicht der einzige, der in diesen Tagen für Trump trommelt. Für ultrarechte Kommentatoren wie Ann Coulter, Laura Ingraham und Michael Savage ist Trump schon lange der neue nationale Hoffnungsträger. Inzwischen schwärmen aber auch immer mehr gemäßigt konservative Journalisten und renommierte Politikexperten von einem Neuanfang.

"Diese Wahl war ein befreiender Moment für die Konservativen", meint der Politik-Professor Charles Kesler. Trump werde ein populärer und konsequenter Präsident sein. Genau das hofft man auch in Washington bei der Heritage Foundation, einer alteingesessenen, konservativen politischen Ideenschmiede.

Vor wenigen Wochen fand das jährliche Treffen des Heritage Foundation President's Club im neu eröffneten Trump Hotel in Washington DC statt. Heritage-Chef Jim DeMint ist eng mit Vizepräsident Mike Pence befreundet. Seit Wochen beraten Mitarbeiter der Stiftung das Team von Trump in wichtigen Politikfragen: Die Abschaffung von ObamaCare, strengere Einwanderungsgesetze, weniger wirtschaftliche Regulierung. "Die Heritage Foundation möchte unser Land mit guten Ideen neu beleben und es hat sich gezeigt, dass vieles mit dem zusammenpasst, was Trump machen möchte", sagte der Präsident der Heritage Foundation, Jim DeMint, vor einigen Wochen in einem Zeitungsinterview.

"Hallo! Es geht um die Wirtschaft."

Vor allem mit seiner geplanten Wirtschaftspolitik stößt Trump auf große Zustimmung. Der Bauunternehmer Trump verspricht Amerika wieder aufzubauen - und die Wall Street notiert Rekordgewinne. Steuersenkungen, ein massives Investitionsprogramm in die marode Infrastruktur des Landes und weitgehende Deregulierungen: "Selbst eingefleischte Trump-Gegner müssen zugeben, dass dieses Programm extrem wirtschaftsfreundlich ist", stellt Harvard-Wirtschaftsexperte Kenneth Rogoff fest. "Man muss kein netter Kerl sein, um die Wirtschaft auf Vordermann zu bringen." Man muss sich nur als einer verkaufen können.

"Die Welt sah düster und hoffnungslos aus, bevor ich die Wahl gewonnen habe. Jetzt legen die Märkte zehn Prozent zu und das Weihnachtsgeschäft hat eine Billion Dollar eingebracht", lobte sich Trump Ende Dezember selbst in einem Tweet. Kurz vor Jahresende hat er außerdem schnell noch ein paar hundert Jobs beim Klimaanlagenhersteller Carrier im US Bundesstaat Indiana gerettet. Bill Clintons berühmter Satz: "It's the economy, stupid!" ("Hallo! Es geht um die Wirtschaft!") ist im Jahr 2017 aktueller denn je.

Kein guter, aber auch kein ganz schlechter Präsident

Bleiben die vielen abstrusen Versprechen, die Trump im Wahlkampf gemacht hat - vom Mauerbau an der mexikanischen Grenze bis zum Einwanderungsstopp für Muslime. "Mister Trump weiß genau wie wir alle: Das meiste was er vor der Wahl versprochen hat, ist Unsinn. Und genau deshalb wird er es auch nicht umsetzen", meint Richard W. Painter, ein Juraprofessor und ehemaliger Mitarbeiter im Weißen Haus unter Präsident George W. Bush. In einem Kommentar für die New York Times schreibt er: "Ich hoffe, dass Trump das Land führen wird wie sein Business, nicht perfekt, aber pragmatisch. Und ich tröste mich damit, dass es zwar sehr schwer für ihn ist, ein guter Präsident zu sein, aber vielleicht schafft er es wenigstens kein ganz schlechter Präsident zu werden."