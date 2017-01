Am 23. Juni haben die Briten in einer Volksabstimmung entschieden, die EU zu verlassen. In Artikel 50 des EU-Vertrags von Lissabon ist geregelt, wie der Austritt abläuft: Demnach muss die britische Regierung Brüssel zuerst formell über ihre Absicht in Kenntnis setzten, bevor die Verhandlungen über einen Austritt beginnen können. Das sollte nach Aussage der Premierministerin Theresa May nun bis Ende März 2017 geschehen.

Die Austrittsverhandlungen müssen nach spätestens zwei Jahren abgeschlossen sein. Andernfalls würde Großbritannien automatisch aus der EU ausscheiden. Der Brexit könnte aus heutiger Sicht zum Frühjahr 2019 erfolgen.

Einem Gerichtsurteil zufolge muss das britische Parlament dem Start des Artikel-50-Verfahrens allerdings zustimmen, was den ganzen Prozess verzögern könnte. Die Regierung will dagegen in Revision gehen.