Vor der Wahl in Nordrhein-Westfalen am 14. Mai haben SPD, CDU und FDP am Wochenende offiziell die heiße Phase des Landtagswahlkampfs mit viel Bundesprominenz eingeläutet. Laut Umfragen gibt es keine Mehrheit mehr für Rot-Grün. Die FDP ist wieder im Gespräch.

Nur noch fünf Wochen, dann wird in Düsseldorf der neue Landtag gewählt. 31 Parteien streiten sich um die Gunst der Wähler, so viele wie noch nie. Doch der Machtkampf wird sich zwischen den beiden großen Parteien abspielen: SPD und CDU, Hannelore Kraft gegen Armin Laschet.

Martin Schulz macht's möglich: Trotz einer schwachen Regierungsbilanz befindet sich die SPD vier Wochen vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen im Aufwind. Für die anderen Parteien ist das ein Problem. Die Werte der CDU stagnieren - und die Lage bei den Grünen ist geradezu dramatisch.

4.000 neue SPD-Mitglieder seit Jahresbeginn, volle Säle bei Wahlkampfveranstaltungen, gute Umfragewerte: Vier Wochen vor der NRW-Landtagswahl ist Ministerpräsidentin Hannelore Kraft im Aufwind.Zu verdanken hat sie das dem Mann aus Würselen - Martin Schulz ist Krafts wichtigster Wahlkampfhelfer. Kraft selbst setzt voll auf Schulz' soziale Agenda, sie will im Wahlkampf mit bis zu dreißig Stunden gebührenfreier Kita und Azubi-Tickets punkten.

Ihre schwache Regierungsbilanz spielt gerade keine große Rolle mehr, dabei steht NRW nach sieben rot-grünen Jahren nicht gerade glänzend da: Das Wirtschaftswachstum eher mau, die Arbeitslosenquote hoch und Innenminister Ralf Jäger muss sich ständig im Landtag rechtfertigen - Kölner Silvesternacht, der Fall Anis Amri oder Einbruchskriminalität heißen die Stichworte.

Laschets Versuch, über Inhalte zu punkten

Dennoch sind die Umfragewerte für die Sozialdemokraten seit Januar auch in NRW kräftig gestiegen und alles deutet darauf hin, als könnte die Ministerpräsidentin ihr Amt auch nach dem 14. Mai behalten. Mit wem sie allerdings dann regieren will - dazu schweigt Kraft: "Im Wahlkampf hab ich gar keine Zeit, mir über sowas Gedanken zu machen."

Der Aufwind der SPD ist ein Problem für CDU-Herausforderer Armin Laschet. Bis Jahresbeginn konnte er angesichts ähnlicher Umfragewerte von CDU und SPD darauf hoffen, Kraft abzulösen. Jetzt schaffen es die Christdemokraten an Rhein und Ruhr kaum noch, die 30 Prozent-Marke zu überspringen.

Partei- und Fraktionsvorsitzender Laschet versucht trotz schwacher Bekannt- und Beliebtheitswerte, seine Themen an den Wähler zu bringen: Wirtschaft, Bildung, Sicherheit - das alles könne ein CDU-Ministerpräsident besser als die Amtsinhaberin. Laschet verweist auch auf den überraschend deutlichen CDU-Sieg im Saarland, "es gebe eine reale Chance, wenn am 14. Mai die Ergebnisse auf dem Tisch liegen". Trotz seines Anspruchs Ministerpräsident zu werden, schließt Laschet aber auch die Rolle des Juniorpartners in einer Großen Koalition nicht aus.

Lage bei den Grünen dramatisch

Denn die Regierungsbildung könnte nach den Wahlen äußerst schwierig werden, wenn in den nordrhein-westfälischen Landtag sechs Parteien einziehen. Die Grünen, bislang noch in der Regierung, verzeichnen dramatische Umfrageverluste. Der schlechte Bundestrend und NRW-Schwächen kommen zusammen: Spitzenkandidatin Sylvia Löhrmann ist Schulministerin und viele Wähler sind unzufrieden mit Abitur nach acht Jahren und der Inklusion. Für eine Fortsetzung der rot-grünen Koalition dürfte es kaum reichen, die Stärke der SPD speist sich auch aus der Schwäche der Grünen.

Bleibt also die FDP als Koalitionspartner, sie wird wohl erneut im Landtag vertreten sein. NRW-Spitzenkandidat Christian Lindner setzt auf Rückenwind aus Nordrhein-Westfalen für den Wiedereinzug in den Bundestag, die Landespolitik will er dann im Herbst hinter sich lassen. Strategisch besonders wichtig ist für die FDP die Koalitionsfrage in NRW. Eine sozialliberale Koalition ist für Lindner nur schwer vorstellbar: "Warum sollte sich Frau Kraft mit der ehrgeizigen FDP an einen Kabinettstisch setzen, wenn sie die CDU viel günstiger haben kann?"

Die Liberalen wären bereit, auch über "Jamaika" zu sprechen, das schwarz-gelb-grüne Bündnis, auf das vor allem die CDU setzt. Allerdings scheint die tiefe Abneigung von Liberalen und Grünen in NRW ein echtes Hindernis. Das gilt auch für ein "Ampel"-Bündnis von SPD, Liberalen und Grünen - sie schließt Lindner von vornherein aus.

AfD sucht Oppositionsrolle

Auch die Linke könnte wieder in den Düsseldorfer Landtag einziehen, Chancen auf eine Regierungsbeteiligung hat sie kaum. Rot-Rot-grün hat Hannelore Kraft schon 2010 nicht gewagt, die folgende rot-grüne Minderheitsregierung unter Tolerierung der Linken scheiterte nach zwei Jahren. Sicher in der Oppositionsrolle wird sich die AfD um Spitzenkandidat Marcus Pretzell finden, auch sie schafft nach den Umfragen den Sprung in Landtag - trotz eines zutiefst zerstrittenen Landesverbandes.