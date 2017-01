Syrien-Gespräche in Astana

Russische Truppen ziehen ab, in der kasachischen Hauptstadt schlägt die Stunde der Diplomatie: Der Glaube an Frieden rückt ein kleines Stück näher. Dabei toben vielerorts nach wie vor Kämpfe.

Die neuen Syrien-Gespräche in Kasachstan sind maßgeblich von Russland organisiert worden und werden von der Türkei unterstützt, obwohl beide Länder in dem Konflikt grundsätzlich gegnerischen Lagern angehören: Die Moskauer Regierung steht wie auch Iran hinter Syriens Machthaber Assad, während die Führung in Ankara zusammen mit einigen Golfstaaten und den USA verschiedene Gruppen von Aufständischen unterstützt.

Schon oft wurde über einen Frieden in Syrien geredet. Nun versucht man es erneut in einer politisch spannenden Konstellation. Wird es den Teilnehmern in Astana gelingen, das Eis zu brechen?

Schüler der ersten bis vierten Klasse in Astana haben heute frei. Aber nicht etwa, weil durch das große politische Treffen in ihrer Stadt alles lahmgelegt würde. Sondern weil es stark geschneit hat und die Temperaturen durch den heftigen Wind aus der Steppe rund um die Stadt so eisig sind.

Spannende Konstellation

Frostig könnten auch die Gespräche verlaufen. Das Hotel, in dem die Verhandlungen stattfinden, ist ein wuchtiger, grauer Bau, mitten in der Innenstadt von Astana, der Hauptstadt Kasachstans. Laut Eigenwerbung ist das Haus "der perfekte Veranstaltungsort“. Allerdings deutet von außen wenig darauf hin, dass hier heute im Tagungsbereich um einen Fortschritt im andauernden Syrien-Krieg gerungen werden soll.

Die politische Grundkonstellation des Treffens ist spannend: Russland und die Türkei haben die Konferenz initiiert. Auch Iran war involviert, hatte jedoch eine Teilnahme der USA auf Einladung Russlands bis zuletzt kritisiert. Möglicherweise wurde aber ein Kompromiss gefunden: Die USA sind mit ihrem Botschafter in Kasachstan als Beobachter bei den Gesprächen vertreten. Präsident Trump schickte keine eigene Delegation. Man habe im Zuge des Regierungsüberganges in Washington darauf verzichtet, heißt es.

Unterschiedliche Interessen

Ausrichter der Konferenz sind damit Länder, die im Syrien-Konflikt unterschiedliche Interessen verfolgen: Russland und Iran sind Verbündete des syrischen Präsidenten Assad. Die Türkei dagegen hat seit Kriegsbeginn eher Rebellen unterstützt. Nun kooperiert das NATO-Land Türkei mit Russland, in Syrien auch militärisch. Der Kampf gegen die IS-Terroristen habe die Länder zum gemeinsamen Handeln gebracht, sagt man in den jeweiligen Hauptstädten. Hintergrund des Kurswechsels in Ankara ist die verschärfte Kurden-Politik. Das mit Russland verbündete Assad-Regime, das auch die kurdischen Rebellen an der Grenze zur Türkei bekämpft, scheint nun als der geeignetere Partner, auch im Zuge der anti-kurdischen Maßnahmen innerhalb der Türkei.

Russland hat daneben auch noch ein ganz eigenes Interesse: Man will die künftige syrische Ordnung bestimmen – nach den eigenen Regeln – und so als international bedeutsamer Player anerkannt werden. Russland will mit Macht zurück auf die internationale Bühne. Daneben will der Kreml vermeiden, in einen allzu langen und damit teuren militärischen Konflikt involviert zu werden, Erinnerungen an Afghanistan sind in Russland noch lebendig.

Vertreter der Assad-Regierung und Unterhändler verschiedener Rebellengruppen treffen sich in Astana erstmals seit Monaten. Aus Kreisen der verschiedenen Delegationen heißt es, dass bis zu 14 verschiedene bewaffnete Rebellengruppen teilnehmen werden. Unklar bis zum Schluss blieb jedoch, ob auch kurdische Vertreter mit am Tisch sitzen werden. Noch am Montagmorgen erklärte der kasachische Außenminister auf Anfrage des ZDF, das er es schlicht nicht wisse.

"Anweisungen, uns konstruktiv zu verhalten"

Im Fokus der zweitägigen Verhandlungen soll dabei eine Waffenruhe für das Bürgerkriegsland stehen. Die derzeit geltende Feuerpause ist brüchig. Dass die Kämpfe zur Ruhe kommen, ist jedoch die Hauptvoraussetzung für die Opposition, mit Gesprächen für eine politische Lösung in Syrien zu beginnen. Laut russischen Informationen stehe deshalb nahezu ausschließlich eine Verlängerung der Waffenruhe im Fokus – sie ist das eigentliche Ziel des Treffens. Die Erwartungen werden so – zumindest auf russischer Seite - bereits im Vorfeld relativ niedrig gehängt.

Die Delegation der syrischen Regierung wird wie bereits bei den vergangenen Treffen in Genf vom syrischen UN-Botschafter Baschar al-Dschafari geführt. "Es ist zu früh, um den Erwartungen Grenzen zu setzen und wir haben Anweisungen, uns konstruktiv zu verhalten", erklärte er im Vorfeld. Für die Oppositionsgruppen ist unter anderem Mohammed Allusch angereist. Er gehört der einflussreichen, radikal-islamischen Gruppe Dschaisch al-Islam an und hatte die Oppositionsgruppen bereits bei den Verhandlungen in Genf im vergangenen Jahr vertreten.

Wie eisig die Gespräche womöglich sein werden, werden die mehr als 300 akkreditierten Journalisten wohl nicht zu sehen bekommen. Aber klar scheint zu sein: Das Treffen in Astana kann nur ein Zwischenschritt sein, auf der Suche nach einer Zukunft für Syrien ohne Krieg.