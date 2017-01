Russische Truppen ziehen ab, in der kasachischen Hauptstadt schlägt die Stunde der Diplomatie: Der Glaube an Frieden rückt ein kleines Stück näher. Dabei toben vielerorts nach wie vor Kämpfe.

Erstmals seit Monaten treffen Vertreter des Regimes und syrischer Rebellen wieder aufeinander. Nach monatelangen Kämpfen und der Eroberung Aleppos durch Regierungstruppen hat sich das Machtverhältnis zugunsten von Assad verschoben. Die Opposition geht deutlich geschwächt in die Gespräche in Kasachstan.

Der Verlust von Aleppo, die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten, die Annäherung der Türkei an Russland: Seit dem Ende der letzten Syrien-Gespräche Anfang 2016 hat sich die weltpolitische Lage drastisch geändert. Am Montag beginnen in Kasachstan neue Verhandlungen, die ersten zwischen den syrischen Rebellen und der Regierung seit einem Jahr. Doch der Verhandlungsspielraum der Opposition ist stark geschrumpft.

Denn die Position der mehr als ein Dutzend Gesandten, die die Rebellen in die kasachische Hauptstadt Astana schicken, ist geschwächt. Die internationale Unterstützung schwindet, und die Rebellenbewegung insgesamt steckt in der Krise, seit sich die Opposition zur Teilnahme an einer von Russland geführten Initiative gezwungen sah, die Präsident Baschar al-Assads Machtanspruch nicht in Frage stellt.

Assad kontrolliert wichtigste Städte

"Sie haben keine Wahl", sagt Joshua Landis, Direktor des Zentrums für Nahost-Studien an der Universität Oklahoma. "Nach Trumps Sieg hat sich auch die letzte Hoffnung zerschlagen, den Westen zu mehr Unterstützung für die Rebellen zu bewegen. Es ist unwahrscheinlich, dass die Rebellen eine Einheit in der Niederlage finden, wenn sie diese nicht im Sieg gefunden haben."

Dank der massiven russischen Militärintervention hat Assad eindeutig die Oberhand im Bürgerkrieg gewonnen. Seine Truppen haben inzwischen die Kontrolle über die wichtigsten Städte und Ballungsräume. Der größte Rückschlag für die Aufständischen seit Beginn des Konflikts im März 2011 war der Verlust von Aleppo. Teile der größten und wichtigsten syrischen Stadt hatten sich seit vier Jahren in der Hand der Opposition befunden. Für sie verkörperte Aleppo einst den Traum von einem Syrien ohne Assad. Sich von dieser Niederlage zu erholen, wird ihnen schwerfallen.

Zugleich verlieren die Rebellen nach Jahren zunehmend den wichtigen Rückhalt der Türkei. Der türkische Staatspräsident Recep Tayyep Erdogan näherte sich zuletzt Russland an und räumte dem Kampf gegen die Kurden und die Terrormiliz Islamischer Staat Priorität ein vor der Unterstützung der syrischen Rebellen. Vize-Ministerpräsident Mehmet Simsek erklärte am Freitag, sein Land müsse realistisch sein und könne nun nicht mehr auf einem Ende des langjährigen syrischen Bürgerkriegs ohne Assad bestehen.

Verhandlungen geben Ton künftiger Gespräche vor

"Die Russen haben uns eine militärische Niederlage in Aleppo eingehandelt", sagt Jasser al-Jussef vom politischen Arm der einflussreichen nordsyrischen Rebellengruppe Nureddin al-Sinki. "Und jetzt versuchen sie, uns politisch eine weitere Niederlage zuzufügen", fährt er mit Blick auf die Konferenz in Kasachstan fort.

Nach dem vernichtenden Verlust Aleppos sahen sich die Rebellengruppen am 29. Dezember gezwungen, ein Waffenstillstandsabkommen zu unterzeichnen. In dem Vertrag stimmten sie Verhandlungen mit Vertretern der Assad-Regierung zu.

Russland wirbt für die Gespräche als erste Gelegenheit, die militärischen Führer der Opposition an den Verhandlungstisch zu bringen. Dabei solle es zunächst um eine Stärkung der brüchigen Waffenruhe in Syrien gehen, die Russland zusammen mit der Türkei und Iran ausgehandelt hat. In jedem Fall werden die Verhandlungen die Agenda und den Ton geplanter künftiger Gespräche in Genf vorgeben.

Große Differenzen zwischen Rebellengruppen

Kritiker werfen Moskau vor, mit der Initiative nur eigene Interessen zu verfolgen. "Mit der Organisation syrischer Friedensgespräche in der kasachischen Hauptstadt zur Schaffung neuer politischer Rahmenbedingungen will (der russische Präsident) Wladimir Putin vor allem die Position des Kremls als Architekt einer politischen Lösung zementieren", sagt Ayham Kamel, Nahost- und Nordafrika-Direktor des Analysehauses Eurasia Group. Putin wolle jede Verhandlungsstruktur zerschlagen, die eine Entmachtung Assads erfordern würde.

Schon vor Beginn des Treffens in Astana traten bei wochenlangen Vorgesprächen der Rebellen große Differenzen über die Ziele und den Zweck einer Teilnahme zu Tage. Außer der Türkei hat die bewaffnete Opposition nur noch wenige Freunde. Saudi-Arabien, ein früher Unterstützer des Aufstands, ist inzwischen in seinen eigenen Krieg im Jemen verwickelt und ächzt unter dem sinkenden Ölpreis. Katar, ein weiterer Verbündeter der Rebellen, tritt nur in Koordination mit der Türkei mit den Rebellen in Kontakt.

Dschamil al-Saleh, Befehlshaber der von den USA unterstützten Rebellengruppe Alessah-Armee, lobt die Türkei für die Aufnahme von fast drei Millionen syrischen Flüchtlingen. Das Land halte die einzige Route für Zivilisten und Kämpfer zur Außenwelt offen: "Sie sind der größte Verbündete", erklärt er.

Assad: "Keine Erwartungen an Gespräche"

Seine Gruppe schickt zwei Vertreter nach Astana. Die Delegierten wollen aber laut Al-Saleh die Gespräche sofort abbrechen, wenn es keine ernsthaften Bemühungen zur Bildung einer Übergangsregierung und zur Absetzung Assads gebe. Ziel der Verhandlungen sei es, die Waffenruhe zu stärken, humanitäre Korridore in belagerte Regionen zu öffnen und einen Mechanismus zu schaffen, um Gewalttäter zur Rechenschaft zu ziehen, sagt er.

Russland verfolgt darüber hinaus das Ziel, die Rebellen der radikalislamischen Fatah al-Scham zu trennen. Die von Moskau von der Waffenruhe ausgeschlossene Organisation ist eine der mächtigsten in Syrien und unterhielt während der schwersten Kämpfe gegen die Regierungstruppen stets enge Allianzen zu den meisten anderen Rebellen. Eine Abtrennung von dem Al-Kaida-Ableger könnte für viele der unzähligen Gruppen das Ende bedeuten und Spannungen zwischen den Aufständischen auslösen.

Assad selbst hat bereits deutlich gemacht, dass es bei den Gesprächen in Kasachstan kaum um den politischen Dialog gehen wird. Die Konferenz biete bewaffneten Gruppen die Gelegenheit, sich Versöhnungsinitiativen anzuschließen, sagte er im japanischen Fernsehen: "Wir haben keine Erwartungen an die Gespräche in Astana, aber wir haben die Hoffnung, dass sie zum Forum für Gespräche zwischen allen syrischen Parteien werden."