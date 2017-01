von Thomas Hass

Verlassene Parteibüros, verwaiste Webportale: Seit die NPD aus dem Landtag von Mecklenburg-Vorpommern geflogen ist, scheinen die Neonazis politisch abgetaucht. Vor dem Urteil in Karlsruhe fragen sich viele im Nordosten, ob ein Parteiverbot Sinn ergibt. Denn die Strukturen leben weiter.

Wenn das Bundesverfassungsgericht morgen sein NPD-Urteil verkündet, dann hat es auch Fälle aus Mecklenburg-Vorpommern geprüft. Vor der Landtagswahl im vergangenen September hatte sich die NPD in Mecklenburg-Vorpommern ein vorerst letztes Mal aufgebäumt: "Unsere Forderungen und Handlungen müssen auch in Zukunft so radikal sein, wie die Wirklichkeit gegen unsere Nation ist", schrieb der NPD-Fraktionsvorsitzende Udo Pastörs an seine "Landsleute" zum Abschied, nachdem seine Partei deutlich an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert war und aus dem Landtag flog.

Seitdem scheint die NPD politisch abgetaucht zu sein. Zwar sitzen noch etwa 30 Abgeordnete in Kreistagen und Gemeindeparlamenten, jedoch eher als Hinterbänkler. Parteibüros wurden geschlossen. Keine Demonstrationen, kaum Propaganda. Braune Internetportale wirken verwaist.

Strukturen noch da

Dass es sehr leise um die sonst eher krawallig auftretenden Neonazis geworden ist, bestätigt Eric Wallis, Leiter des Regionalzentrums für demokratische Kultur Vorpommern-Greifswald, dem ZDF. Aber auch wenn die NPD nicht mehr in Erscheinung trete, seien die Strukturen dahinter noch da. So habe es von "Leuten aus der rechten Ecke" Versuche gegeben, im Landkreis noch Grundstücke zu kaufen.

Das berichtet auch Günther Hoffmann, jahrelanger politischer Beobachter der rechten Szene in Vorpommern. "Der NPD-Landesverband hat kaum autonom agiert, ist immer von freien Kameradschaften beherrscht gewesen", sagt er dem ZDF. Diese Kräfte seien weiterhin aktiv.

Übergriffe auf Kritiker

In Güstrow, weiter westlich gelegen, ist die NPD ebenfalls in der politischen Versenkung verschwunden. Dennoch versuchen hier Neonazis, Andersdenkende durch Bedrohung mundtot zu machen. Karen Larisch, Landtagsabgeordnete der Linken, engagiert sich in der Stadt gegen rechte Gewalt. Sie leitet eine Begegnungsstätte, die auch Flüchtlingen offen steht. Das bringt ihr den Hass rechter Gruppierungen wie der "Kameradschaft Güstrow" oder der "Aktionsgruppe Lalendorf" ein. Auf einschlägigen Internetseiten wird Larisch unter anderem zum Selbstmord aufgefordert. Auch von Hetzschmierereien an Hauswänden, gesprengten Briefkästen oder vor die Tür gekippten Schweineabfällen berichtet sie.

Hinter diesen Aktionen soll etwa der ehemalige NPD-Stadtvertreter Nils M. stecken, ist sich Karen Larisch sicher. Ihr Fall und die aggressive Atmosphäre durch Kameradschaften in Güstrow tauchen auch als Beleg im NPD-Verbotsantrag der Bundesländer auf, dessen Ergebnis das Bundesverfassungsgericht am Dienstag in Karlsruhe bekannt gibt. Denn er sei beispielgebend, "wie NPD-Funktionsträger versuchen, durch einen eskalierenden Mitteleinsatz ein Klima der Angst und Einschüchterung zu fördern".

Zweifel an Parteiverbot

Auf den Straßen der vorpommerschen Kleinstadt Anklam fragen sich etliche Leute, inwieweit es überhaupt Sinn ergibt, die NPD zu verbieten. "Man muss die Grundlagen beseitigen, dass es solche Parteien nicht mehr gibt", sagt ein Bewohner dem ZDF. Und eine Frau meint, dass doch jeder seine Meinung sagen dürfe. "Die Rechten sollten hier nicht die Mehrheit kriegen. Aber verbieten? Nein."

Mit Verweis auf fest etablierte freie Kameradschaften und rechte Strukturen zweifelt auch Eric Wallis vom Regionalzentrum für demokratische Kultur am Sinn eines NPD-Verbots. "Es ist blauäugig zu glauben, dass so etwas einfach aufhört. Der Begriff Kameradschaft sagt es ja aus. Da stehen Werte dahinter. Die Menschen werden ihrem Gedankengut weiter anhängen."

Mit Spannung wird das Urteil des Bundesverfassungsgerichts an diesem Dienstag erwartet. Karlsruhe muss zum zweiten Mal entscheiden, ob die NPD verfassungsfeindlich ist und daher verboten werden muss. 2003 scheiterte das erste Verbotsverfahren vor allem an der Quellenbasis. Die Richter mussten davon ausgehen, dass V-Leute des Verfassungsschutzes in Führungsgremien der Partei selbst die Ausrichtung der NPD mitbestimmt und geprägt haben.