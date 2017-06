Im Zentrum von London sind am Samstagabend bei einem Zwischenfall mehrere Menschen verletzt worden. Zeugen zufolge fuhr ein Kleinbus mehrere Fußgänger auf der London Bridge an. An zwei weiteren Orten in London gab es Zwischenfälle. Premierministerin May berief eine Krisensitzung ein.

Laut Polizei wurden bei dem Vorfall auf der London Bridge mehrere Menschen verletzt. Die Behörden machten zunächst keine näheren Angaben zu den Geschehnissen.

BBC-Reporterin Holly Jones, die zur Zeit des Vorfalls vor Ort war, berichtete dem Sender, der Van sei sehr schnell unterwegs gewesen, "möglicherweise 50 Meilen pro Stunde". Dann sei der Wagen auf den Bürgersteig eingeschwenkt, in ihre Richtung, und habe "fünf oder sechs Menschen" angefahren.

Die Brücke wurde komplett gesperrt und mehrere U-Bahn-Stationen in der Nähe wurden geschlossen. Zahlreiche Rettungswagen waren im Einsatz. Die Polizei twitterte, das Gebiet solle gemieden werden.

Einsätze an zwei weiteren Orten

Die Polizei ist an zwei weiteren Orten in London im Einsatz - demnach handelt es sich um Borough Market in der Nähe der London Bridge und im Stadtteil Vauxhall. Im Bereich Borough Market drangen CNN zufolge zwei Männer in ein Restaurant ein undstachen auf eine Kellnerin und einen Mann ein. Der Sender beruft sich auf einen Zeugen. Auch im Stadtteil Vauxhall soll es eine Messerstecherei gegeben haben.

Die BBC berichtete, dass bei den Vorfällen in London mindestens ein Mensch ums Leben gekommen sei. Eine offizielle Bestätigung gab es hierfür jedoch nicht.

May beruft Krisensitzung ein

Den Angaben zufolge sucht die Polizei nach drei Verdächtigen, die bewaffnet sein könnten. Die Lage ist noch unübersichtlich, die Hintergründe unklar. Premierministerin Theresa May berief für diesen Sonntag eine Krisensitzung ihres Sicherheitskabinetts ein. Der Vorfall auf der London Bridge werde behandelt wir ein "möglicher Terrorakt", sagte sie in London. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren.

Die Polizei teilte unterdessen mit, dass der Einsatz im Stadtteil Vauxhall nichts mit den anderen beiden Zwischenfällen in Zusammenhang stehe.

Erst vor wenigen Tagen hatte ein Selbstmordattentäter nach einem Konzert in Manchester 22 Menschen mit in den Tod gerissen. Bei dem Terroranschlag waren mehr als 100 Personen verletzt worden.

Am 22. März war ein 52-jähriger Mann auf der Westminster-Brücke in London mit hohem Tempo in Fußgänger gefahren. Anschließend tötete er mit einem Messer einen unbewaffneten Polizisten. Bei dem Terrorangriff waren sechs Menschen ums Leben gekommen und Dutzende Menschen verletzt worden. Der Attentäter wurde erschossen.