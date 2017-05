von Eva Ingold, Seoul

Südkorea wählt einen neuen Präsidenten - und damit könnten sich die Machtverhältnisse in der Region verschieben. Konfrontation oder Dialog: Wie will sich das Land gegenüber Nordkorea aufstellen? In Umfragen vorn liegt Moon Jae In, der dazu aufruft, den USA zu widersprechen.

Wenn Südkoreas Bürger am Dienstag ihre Kreuzchen machen, spielen wirtschaftliche oder sozialpolitische Themen kaum eine Rolle. Fragen rund um Jugendarbeitslosigkeit oder Altersarmut werden überschattet von der großen Sorge um die eigene Sicherheit.

Die Atomtests des Kim Jong Un

In den vergangenen Monaten hat Nordkoreas Diktator Kim Jong Un die Schlagzahl deutlich erhöht. Wiederholt ließ er Raketen unterschiedlicher Reichweiten testen, allen Mahnungen der Weltgemeinschaft zum Trotz. Satellitenauswertungen der internationalen Atomenergiebehörde IAEA deuten nun darauf hin, dass das Regime auch bei der Entwicklung nuklearer Sprengköpfe größere Fortschritte gemacht haben könnte als bisher angenommen. "Zu jeder Zeit und an jedem Ort" sei das Land zu weiteren Atomtests bereit, sagte ein Sprecher des nordkoreanischen Außenministeriums vergangene Woche. Gesteigerte Aktivitäten und eine auffallend hohe Zahl an Arbeitern auf dem Testgelände Punggye Ri könnten ein Hinweis darauf sein, dass ein weiterer Atomtest möglicherweise tatsächlich kurz bevorsteht.

Die Aktivitäten versetzen nicht nur den Süden in Alarmbereitschaft. Auch die USA, Bündnispartner Südkoreas, sehen sich mittlerweile vom Norden direkt bedroht. Mit einer funktionierenden Mittelstreckenrakete lägen Ziele auf US-Territorium in unmittelbarer Reichweite für Sprengköpfe aus Pjöngjang.

Raketenabwehrschirm für Südkorea

Im Ringen um Sicherheit begannen die USA Ende April mit der Errichtung eines Raketenabwehrschirms in Südkorea – begleitet von heftigen Protesten. Die Stationierung des THAAD-Systems ("Terminal High Altitude Area Defense") hatten Washington und Seoul noch unter der alten Präsidentin Park Geun Hye vereinbart, die im März unter anderem aufgrund von Korruptionsvorwürfen des Amtes enthoben wurde.

Das System besteht aus sechs Raketenwerfern, bestückt mit 48 Abfangraketen. Damit sollen Kurz- und Mittelstreckenraketen in ihrer letzten Flugphase zerstört werden können. Um sie rechtzeitig zu lokalisieren, nutzt THAAD eine leistungsfähige Radaranlage.

Landesweite Proteste gegen THAAD

Landesweit gibt es jedoch Skepsis gegenüber THAAD aus Sorge, das System könnte kontraproduktiv für die Sicherheit in der Region sein. Die chinesische Regierung, der immer mehr die Schlüsselrolle für eine langfristige Lösung des Konflikts mit Nordkorea zuwächst, ist strikt gegen THAAD – offiziell aus Sicherheitsgründen, da das Radar auch auf chinesisches Territorium reichen würde. Eine Verschlechterung des Verhältnisses zu Peking wollen viele Südkoreaner in der derzeitigen Situation daher nicht riskieren. Sie fragen sich, ob die direkten Sicherheitsvorteile von THAAD eine schlechtere Beziehung zur Volksrepublik aufwiegen können.

Darüber hinaus steht der Vorwurf im Raum, die USA würden mit THAAD vor allem eigene Interessen verfolgen. Eigentlich sollte das System erst Ende 2017 installiert werden. Doch überraschend wurde es bereits vergangene Woche zumindest teilweise in Funktion gestellt. Nun wird spekuliert, die USA könnten den Aufbau vor der Wahl beschleunigt haben, um die nächste Regierung vor vollendete Tatsachen zu stellen.

Lernen, den USA zu widersprechen

Während die Konservativen die Allianz mit den USA keinesfalls verschlechtern möchten und sogar fordern, wieder taktische Atomwaffen der USA nach Südkorea zu verlegen, schlägt der Kandidat der oppositionellen Demokratischen Partei andere Töne an. Sein Land müsse lernen, Amerika zu widersprechen, schreibt Moon Jae In in einem im Januar veröffentlichten Buch. Er fordert, die Frage der Aufstellung von THAAD zu überdenken und eine endgültige Entscheidung der nächsten Regierung zu überlassen. Und er setzt, genau wie China, seine Hoffnung auf einen Dialog mit Pjöngjang. Annäherungspolitik statt Konfrontation. Ob die Südkoreaner das möchten? Die Umfragen jedenfalls sind eindeutig: Moon Jae In liegt deutlich in Führung.