Die in Deutschland lebenden Türken haben mehrheitlich für Erdogans Machtpläne gestimmt, in Stuttgart waren es über 66 Prozent. Das sorgt für Diskussionen: Wie weit müssen oder sollen sich hier lebende Türken mit dem deutschen Rechtstaat identifizieren?

Bei den Türken in Deutschland war das Ergebnis bei der Abstimmung über das Referendum klarer. Über 60 Prozent stimmten für ja. Was sagt ein solches Ergebnis über die Integration der Türken aus?

In manchen deutschen Städten wie Essen haben 76 Prozent der wahlberechtigten Türken für Erdogans Verfassungsänderung gestimmt. Der Bundesvorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoglu bezieht Stellung.

Warum haben so viele Türken in Deutschland für Erdogans Präsidialsystem gestimmt? Gökay Sofuoglu, Vorsitzender der Türkischen Gemeinde in Deutschland, beklagt im ZDF heute journal, dass es im Wahlkampf kaum um Inhalte gegangen sei. Er fordert, die Demokratieerziehung in Deutschland weiter auszubauen.

"Gerade das Erdogan-Lager hat versucht, die Stimmung so zu kippen, dass man gar nicht über Inhalte von der Verfassung redet, sondern dass man ihn als Führer will oder nicht," sagte Sofuoglu dem ZDF heute journal. "Deswegen hat er auch in seinen Reden sehr wenig von der Verfassung erwähnt. Es ging sehr viel um sein Machtmonopol und er hat Feindbilder gebildet - und Deutschland und Europa waren ein Feindbild. Er hat die Menschen einfach an ihren Schwachstellen erwischt und genau an diesen Punkten sehr manipuliert."

Den Menschen müsse ein stärkeres Zugehörigkeitsgefühl vermittelt werden, hatte Sofuoglu, der in Deutschland für ein Nein zur Verfassungsreform geworben hatte, zuvor schon appelliert. "Der Kampf für die Demokratie geht auf jeden Fall weiter," sagte er zu dem knappen Ja für Erdogans Verfassungsreform.

Viele Ja-Stimmen aus Protesthaltung

Bei der Entscheidung für die Verfassungsreform in der Türkei habe auch die Protesthaltung vieler hier lebender Türken eine Rolle gespielt. Sofuoglu zufolge habe Erdogan zum Stimmenfang Social Media-Inhalte hier lebender Türken, die sich Benachteiligungen bei der Job- und Wohnungssuche ausgesetzt sahen, genutzt und sich als deren Stimme inszeniert. "Viele Menschen, die sich hier nicht heimisch fühlen, die sich hier diskriminiert fühlen, haben diese Entwicklung aus einer Protesthaltung auch mitgetragen," so der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland. Außerdem habe Erdogans Omnipräsenz in den türkischen Medien zum Wahlerfolg beigetragen.

Sofuoglu fordert als Folge aus dem Wahlergebnis einen konsequenten Ausbau der Demokratieerziehung hierzulande. Es könne nicht sein, dass Menschen in einer Demokratie leben, aber für Autokratie stimmen. Die Demokratie in Deutschland müsse gegen Erdogan, der diese in Frage stellt, verteidigt werden.