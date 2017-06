Video "Gleiches Verfahren wie in USA"

von Hans Koberstein

Volkswagen musste nach Bekanntwerden des Abgasskandals die "Schummelsoftware" entfernen und hat deshalb für 8,5 Millionen Dieselautos in Europa Software-Updates entwickelt. Für die betroffenen VW-Kunden sollte damit das Abgasproblem behoben werden. Ist es offenbar aber nicht.

Das Software-Update, das VW für seine Diesel-Pkw entwickelt hat, löst die Abgasprobleme der geschädigten Kunden nicht. Jetzt zeigen interne Unterlagen, die dem ZDF vorliegen: Mit der neuen Software von Volkswagen haben die Dieselautos gleich mehrere Abschalteinrichtungen, die zu hohen Stickoxidemissionen im Straßenverkehr führen. Abschalteinrichtungen können laut EU-Verordnung nur ausnahmsweise erlaubt sein. Doch das Kraftfahrtbundesamt (KBA) kommt - so die Unterlagen - zu einem anderen Schluss: "Die vorhandenen Abschalteinrichtungen wurden als zulässig eingestuft."

ZITAT „ Die Grenzwerte gelten beim Betrieb des Fahrzeugs, egal wo es betrieben wird, denn nur so lässt sich die Gesundheit der Bürger effektiv schützen, und genau das ist ja Ziel der Europäischen Verordnung. ” Martin Führ, Hochschule Darmstadt

Das KBA selbst will dazu keine Stellung nehmen und verweist an das Verkehrsministerium, dem es unterstellt ist. Das Verkehrsministerium wiederum erklärt auf Nachfrage des ZDF, dass Freigaben der Updates von dem KBA erfolgen, "wenn das KBA sich von der Wirksamkeit der optimierten Emissionskonzepte überzeugt hat und keine Zweifel an der Zulässigkeit der optimierten Konzepte bestehen."

VW definiert die Zielwerte selbst

VW hatte offenbar von Anfang an nicht die Absicht, mit dem Update die Stickoxidemissionen drastisch zu senken. Das legt ein vertrauliches Papier des VW-Konzerns vom November 2015 nahe. Darin definiert VW selbst "Zielwerte" für den Stickoxidausstoß nach dem Software-Update. Im Straßenbetrieb liegt dieser Zielwert bei dem "Faktor 3 bis 5" über dem Grenzwert.

Anstatt der erlaubten 180 mg/km NOx sollte das Auto nach dem Update 540 bis 900 mg/km NOx ausstoßen. Nur im offiziellen Labortest sollte laut VW der Grenzwert eingehalten werden. Diese "Zielwerte Volkswagen" für das Software-Update sind laut dem vertraulichen Papier des VW-Konzerns "inhaltlich mit den Zulassungsbehörden (KBA) .... vereinbart."

Abgasgrenzwerte nur fürs Labor?

VW erklärt gegenüber dem ZDF, "dass die betroffenen Fahrzeuge alle gesetzlichen Anforderungen nach Umsetzung der technischen Maßnahmen vollumfänglich erfüllen." Außerdem gelten die Schadstoff-Grenzwerte nach Ansicht von VW - man höre und staune - nur für den offiziellen Labortest: "Dagegen sind die Grenzwerte nicht auf den regulären Straßenbetrieb anzuwenden", so VW in seiner Stellungnahme. Die Abgasgrenzwerte sind also nur fürs Labor?

Umweltrechtler Martin Führ von der Hochschule Darmstadt hält dagegen: "Die Grenzwerte gelten beim Betrieb des Fahrzeugs, egal wo es betrieben wird, denn nur so lässt sich die Gesundheit der Bürger effektiv schützen, und genau das ist ja Ziel der Europäischen Verordnung."