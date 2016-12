Mit dem Glasfaserkabel kommt der Fortschritt. Nirgendwo wächst das Bezahlen mit dem Handy so schnell wie in Afrika. Neue Firmen und Geschäftsmodelle entstehen, die ohne Mobilfunk unmöglich wären.

von Jörg Brase

"Afrika wird sich motorisieren, und da wollen wir dabei sein", sagt VW-Markenchef Diess, als er mit Kenias Präsident Kenyatta die VW-Montagelinie in der Industriestadt Thika in Betrieb nimmt. Sowohl für den Autobauer aus Wolfsburg als auch für Kenia ist dies ein wichtiger Schritt.

VW wagt sich weiter vor auf dem Kontinent, der seit Jahren in vielen Ländern südlich der Sahara mit zweistelligen Wachstumsraten lockt. In Ostafrika sind es Tansania, Uganda, Ruanda und vor allem Kenia, wo eine Mittelschicht wächst, die sich endlich auch Neuwagen leisten kann. Und auf diese Kunden zielt VW mit der Entscheidung, in einen PKW-Fabrikationsstandort zu investieren.

Kenia feiert VW-Werk als Meilenstein

"Vor ein paar Monaten war es nur ein Traum", meinte Kenias Präsident Uhuru Kenyatta, "nun ist das Engagement von Volkswagen in Kenia Realität. Dies ist ein Beleg für unsere Entschlossenheit, die Industrialisierung unseres Landes voranzutreiben." Kenyatta hatte sich persönlich dafür stark gemacht, die Deutschen nach Kenia zu holen. Er feiert das Engagement von VW als einen Meilenstein. Und im Vergleich zu dem, was sich bislang in dem Werk der "Kenya Vehicle Manufacturers" in Thika abspielte, ist es das wohl auch.

Jörg Brase, ZDF-Afrika-Korrespondent

Quelle: zdf

120 Pkw, vor allem aber Nutzfahrzeuge, schraubten kenianische Mechaniker in Kommission meist asiatischer Hersteller hier pro Jahr zusammen. "Eine Schande ist das", meinte Kenyatta, der nun versucht, die im Zuge politischer Wirren in den 90er Jahren zusammengebrochene kenianische Autoindustrie wieder aufzubauen.

Polo-Vivo bei Mittelstandsfamilien beliebt

Auch VW war damals aus Kenia abgezogen. Nach der Unabhängigkeit des Landes im Jahr 1963 hatten die Wolfsburger ein Montagewerk eröffnet, produzierten dort den Käfer, den Kombi und auch Transporter. Heute wird in Thika zunächst der Polo-Vivo zusammengesetzt, der vor allem bei Mittelstandsfamilien beliebt ist. Später ist geplant, auch andere Modelle in Kenia endzufertigen.

Der Polo-Vivo, der bislang vor allem in Südafrika produziert wurde, ist dort ein Verkaufsschlager. Einen ähnlichen Erfolg erhofft sich VW nun auch in Ostafrika, allerdings beginnt man dort erst einmal mit Vorsicht. Die Jahresproduktion ist zunächst mit 1.000 Fahrzeugen angegeben und könnte, bei zufriedenstellenden Ergebnissen, auf 5.000 Fahrzeuge angehoben werden. Zum Vergleich: In Südafrika laufen jährlich rund 120.000 Autos vom Band.

Werk ergänzt durch Ausbildungsprogramm

Doch VW ging es vor allem darum, auf dem wachsenden ostafrikanischen Markt einen Fuß in die Tür zu bekommen. Ergänzt wird das Projekt mit einem Ausbildungsprogramm. Kenianer sollen in einem von VW und der Bundesregierung geförderten Projekt eine Fachausbildung zum Automechaniker bekommen.

"Nicht nur die Kenianer, die hier arbeiten, sollen Schulungen und Fortbildungen bekommen“, lobte dann auch Präsident Kenyatta in seiner Eröffnungsrede, "Deutschland und VW wollen dabei helfen, Fachpersonal für eine Automobilindustrie und andere Industriezweige auszubilden. Und für diese Unterstützung danken wir der deutschen Regierung."

Der Anfang ist klein, aber zumindest wurde hier ein Anfang gemacht. Denn letztlich sind es vor allem Industriearbeitsplätze, die die Länder in Subsahara-Afrika brauchen, um sich zu entwickeln.