Bei den Kommunalwahlen in Großbritannien hat die Konservative Partei von Premierministerin Theresa May deutlich gewonnen. Die größten Verlierer sind die Rechtspopulisten der Ukip.

Zehn Tage vor der Wahl in Großbritannien stellten sich Premierministerin Theresa May und der Oppositionsführer Jeremy Corbyn erstmals den Fragen von Journalisten. Während May dafür plädierte, die EU notfalls auch ohne Abkommen zu verlassen, kündigte Corbyn an, als Premierminister auf jeden Fall eine Vereinbarung mit Brüssel treffen zu wollen.

von Andreas Stamm, London

Die Wahl in Großbritannien schien in dem Moment entschieden, als sie ausgerufen wurde: Mehr als 20 Prozentpunkte Vorsprung für die Konservativen von Premierministerin May, die Opposition in einem desolaten Zustand. Doch eine Woche vor der Wahl kippt die Stimmung.

"Das ist doch lächerlich", erklärt Jeremy Corbyn, Labour-Vorsitzender und Herausforderer der britischen Premierministerin. "Wo ist denn Theresa May? Warum stellt sie sich nicht einem Rede-Duell?"

Andreas Stamm, ZDF-Studio London

Quelle: ZDF

Es war die Frage, als am Mittwochabend die Parteiführer aller relevanten Parteien des Vereinigten Königreichs zu einer TV-Debatte zusammen gekommen waren. May hatte frühzeitig ausgeschlossen, an direkten TV-Duellen mit ihren Kontrahenten teilzunehmen. Sie wolle lieber mit dem Wähler direkt reden, so ihre Begründung. Davon abgesehen, dass es ihrer Abneigung gegen hitzige Wortgefechte zu Pass kam - es wirkte damals majestätisch: Die Amtsinhaberin, die über den Dingen schwebt, so entrückt wie in den Umfragen. Doch der Wind hat gedreht, in den (mit Vorsicht zu genießenden) Umfragen - aber auch was sie betrifft.

Keine Mehrheit für May

Keine Mehrheit für May - mit dieser Schlagzeile erschütterte die ehrwürdige Times in dieser Woche die politische Landschaft. Der Urheber, die Umfrageforscher von YouGov , hatten eine völlig neue Methode entwickelt, um die Schmach wettzumachen, dass sie bei den letzten Wahlen und beim Brexit-Referendum danebengelegen hatten.

Und ihr Ergebnis: Die Konservativen verlieren Sitze, verlieren ihre absolute Mehrheit, es kommt zu einem "hängenden" Parlament, keine der beiden großen Parteien (in der Regel begünstigt vom Mehrheitswahlrecht) hat eine absolute Mehrheit der Sitze. Es droht eine "Koalition des Chaos", wie Theresa May diese Konstellation im Wahlkampf nennt. Jeremy Corbyn könnte die kleinen Parteien (die Liberaldemokraten und die schottischen Nationalisten der SNP) hinter sich versammeln, und so Premierminister werden.

Starke Umfragewerte

Zum Beginn des Wahlkampfs undenkbar - zu deutlich die Dominanz Mays, die Dominanz des Themas Brexit. "Ich bin die einzige, die den Brexit in Brüssel erfolgreich verhandeln kann, der Garant für eine erfolgreiche Zukunft und Entwicklung des Landes", sagte May.

Das kam bei den Wählern an, brachte ihr starke Umfragewerte, für die Partei und bei der persönlichen Beliebtheit. Das Brexit-Thema würde ihr den Triumph sichern, das war das Kalkül, als sie die Neuwahlen ausrief. Und mit einer größeren Parlamentsmehrheit könne sie die Brexit-Verhandlungen nach ihren Wünschen gestalten. Kurz: Theresa May, Garant für Stabilität und Führungsstärke.

May - ein Teil der "Nasty Party"?

Doch dann veröffentlichen die Konservativen ihr Wahlprogramm. Eine Idee: In Zukunft soll bei der Pflege Wohneigentum berücksichtigt werden. Das Haus verkaufen für die Altersvorsorge, so die Sorge bei vielen Wählern. Unter dem Schlagwort "Demenz-Steuer" braut sich in Windeseile ein Sturm zusammen, die Premierministerin knickte ein, wiederrief, ohne konkret zu werden. "Viele Leute müssen schon jetzt ihr Haus verkaufen", so May, "um die Pflege zu bezahlen. Können ihrer Familie nichts hinterlassen. Dieses Risiko will ich doch geradezu verringern." Nur wie?

Und plötzlich fragen sich viele: Sie wollte doch den Brexit gar nicht, jetzt kämpft sie für ihn? Sie hat Neuwahlen immer ausgeschlossen, um dann ihre Meinung zu ändern und sie auszurufen? Irgendwie ist sie eine Umfallerin, unglaubwürdig - oder?

Vor allem vielen Labour-Wähler, die aufgrund der schwammigen, unklaren Haltung des Parteivorsitzenden in Sachen Brexit diesmal für die Tories stimmen wollten, kamen Zweifel. Wer ist diese Frau eigentlich? Ist sie nicht Teil dessen, vor dem Theresa May selbst mal gewarnt hat, der "Nasty Party", der Partei der Oberschicht, des herzlosen Kapitalismus?

Gerechtigkeit - die Chance für Labour

Und das war die Chance für Labour - die soziale Frage, Gerechtigkeit, die Schere zwischen Arm und Reich, die teilweise katastrophalen Zustände im Gesundheitssystem, im Wohnungsbau, im öffentlichen Dienst; all die Kürzungen und Stellenstreichungen der vergangenen Jahre unter den Konservativen, plötzlich ist es das Thema Nummer Eins. Und Jeremy Corbyn ist zur Stelle: Ein gerechteres Land, Steuererhöhungen für die ganz Reichen, ein höherer Mindestlohn, soziale Wohltaten - mit diesen Versprechen punktet der Herausforderer.

"Dieses Land ist extrem gespalten zwischen den Reichsten und den Ärmsten", so Corbyns Botschaft. "Sind sie glücklich darüber, dass unsere Kinder in überfüllte Klassen gehen? Dass sie hungrig zur Schule gehen?" Viele Wähler halten Corbyn zwar für nicht geeignet als Premier. Aufgrund seiner früher geäußerten Sympathie für die irische Terrororganisation IRA; für seine Positionen weit links; wegen vieler ungeschickter Auftritte, seit er 2015 den Parteivorsitz übernahm.

Doch im Wahlkampf entdeckt er sein Kämpferherz, und mehr und mehr Briten entdecken ihr Herz für Corbyn, erklärt John Rentoul, Chef-Kommentator des "Independent on Sunday", von Haus aus kein Corbyn-Fan. "Er ist eine Art Außenseiter, nicht Teil des Establishments. Das spricht Menschen an, die von herkömmlichen Politikern enttäuscht sind. Dazu zeigt sich: viele seiner Ideen sind sehr populär. Die Menschen halten ihn durch seine oft gelungenen Auftritte im Wahlkampf nun für einen anständigen, netten älteren Herren, ein Mann mit Prinzipien, der sich selbst treu bleibt."

Meinungsforscher glaubt weiter an May

Nach dem Schock durch die YouGov-Umfrage reagierte die Wahlkampfzentrale der Premierministerin sofort. Bis zur Wahl wird die Premierministerin eins ständig wiederholen: nur sie kann den Brexit mit der EU erfolgreich verhandeln. Es ist ihr Gewinner-Thema, auch wenn es knapper werden dürfte als ihr lieb ist.

Dennoch: Dass es für Corbyn reicht, daran glaubt der Meinungsforscher Michael Moszynski nicht. "YouGov glaubt, dass viel mehr junge Wähler, die überwiegend Corbyn wählen, wirklich zur Wahl gehen als sonst. Aus ihrer Absicht zu wählen, wirklich ernst machen. Ist das, wie zu erwarten, nicht der Fall und es gehen so viele Junge wählen wie üblich, dann kommt Labour den Konservativen nicht nahe."

Moszynski hatte bei den letzten Wahlen und dem EU-Referendum richtig gelegen. Und folgt man ihm, wird es doch ein deutlicher Sieg der Konservativen. Doch spätestens seit dem Brexit-Abstimmung gilt für Großbritannien in Sachen Wahlen: Nichts ist unmöglich!