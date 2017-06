Die jüngste Terrorattacke in London beeinflusst auch den britischen Wahlkampf. Wegen möglicher Behördenversäumnisse steht Premierministerin May unter Druck, berichtet Diana Zimmermann aus London.

von Andreas Schlieker, London

Der Wahlkampf in Großbritannien war zugespitzt auf ein Duell zwischen den Konservativen und Labour. Es gibt aber noch eine Reihe anderer Parteien mit mehr oder minder großen Chancen auf den Einzug ins Parlament oder gar eine Beteiligung an der Regierung. Ein Überblick.

Mit 36,9 Prozent der Stimmen die absolute Mehrheit der Sitze, davon können Angela Merkel und Martin Schulz nur träumen. Aber das britische Mehrheitswahlsystem macht’s möglich. Die regierenden Konservativen halten mit diesen 36,9 Prozent 331 der 650 Sitze in Westminster.

Alle Parlamentssitze gehen an die Sieger oder Siegerinnen in den 650 Wahlkreisen, die Stimmen der Verlierer fallen unter den Tisch. "First past the post – Als erster durchs Ziel" nennt sich das. Es bevorzugt die großen Parteien und macht es den kleinen schwer, überhaupt ins Parlament zu gelangen. Bei den letzten Wahlen erhielt beispielsweise die rechtspopulistische Anti-EU Partei UKIP 12,9 Prozent der Stimmen, es reichte aber nur zu einem einzigen Abgeordneten. Die Liberaldemokraten brachten es auf 7,9 Prozent, sie brachten acht Kandidaten direkt ins Parlament.

Elf Parteien im gegenwärtigen Parlament

Auf den ersten Blick umso erstaunlicher, dass gegenwärtig im Parlament des Vereinigten Königreiches elf Parteien vertreten sind, im aktuellen Deutschen Bundestag jedoch nur fünf (CDU und CSU in einer gemeinsamen Fraktion).

Die letzte Unterhauswahl ... ... am 7. Mai 2015 bestätigte den konservativen Regierungschef David Cameron mit absoluter Mehrheit. Seine Tories erhielten 330 der 650 Sitze im Parlament. Dahinter folgte die sozialdemokratische Labour-Partei mit gut 30 Prozent, sie holte 232 Sitze. Am deutlichsten verloren die Liberaldemokraten: Statt wie zuvor 57 konnten sie nur noch acht Abgeordnete ins Parlament schicken. Die rechtspopulistische Ukip schnitt mit gut 12 Prozent zwar deutlich besser ab als fünf Jahre zuvor, gewann aber nur ein Mandat. In Schottland feierte die sozialdemokratische Nationalpartei SNP einen Kantersieg: Obwohl sie in ganz Großbritannien nicht einmal fünf Prozent erhielt, holte die Nationalpartei 50 Prozent der Stimmen in ihrem Landesteil und wurden drittstärkste Kraft im Unterhaus. Daneben konnten Parteien wie die nordirische DUP oder die walisische Plaid Cymru einige Abgeordnete stellen.

Ein Grund dafür ist die Stärke der Regionalparteien. In Schottland, Wales und Nordirland spielen sie eine herausragende Rolle. Die Schottische Nationalpartei SNP hat 56 der 59 Sitze, die in Schottland zu vergeben sind, erobert. In Nordirland teilen sich vier regionale Parteien 17 der 18 Sitze, einer ging an eine unabhängige Kandidatin. In Wales dominieren zwar die großen Parteien Labour und Konservative, aber die walisische Regionalpartei Plaid Cymru hat immerhin drei Abgeordnete in London.

An Schottland mit seinen 5,3 Millionen Einwohnern gehen die meisten Sitze außerhalb von England. Traditionell wählen die Schotten Labour. Der Aufschwung der schottischen Unabhängigkeitsbewegung hat den Erfolg der SNP herbeigeführt. Labour hat bei der letzten Wahl 41 Sitze verloren, einen einzigen konnte die Partei halten. Nach aktuellen Umfragen sieht es diesmal nicht besser aus für Labour, aber die Konservativen gewinnen möglicherweise den einen oder andern Sitz. Pro-Brexit Schotten machen es möglich.

Liberale Demokraten und Grüne

Die 1988 gegründeten Liberaldemokraten (LibDems) waren bei Unterhauswahlen seit 1992 ständig mit etwa fünf bis sechs Millionen Stimmen drittstärkste Kraft. Als es 2010 für Premier David Cameron nicht zur Alleinregierung reichte, formten LibDems und Konservative eine Koalitionsregierung, im Vereinigten Königreich ein eher ungewöhnlicher Vorgang. Das Juniorpartnerdasein bekam den LibDems gar nicht, 2015 verloren sie mehr als vier Millionen Stimmen und schrumpften auf acht Sitze. In diesem Jahr präsentieren sie sich als die einzige hundertprozentig pro-europäische Partei und hoffen, unter den Gegnern des Brexit punkten zu können.

Obwohl die Grünen sich aufgespaltet haben in Regionalparteien (Schottland, Nordirland, England und Wales) ist meistens nur von den Greens im Singular die Rede. Ihre einzige bisherige Abgeordnete Caroline Lucas aus dem Seebad Brighton ist populär, aber an keinem anderen Ort scheint es möglich, sich im "first-past-the-post" gegen die anderen Parteien durchzusetzen. Zwei bis drei Prozent - mehr werden es landesweit wohl nicht werden.

UKIP - rechte Populisten

Die UK Independence Party hat bei den letzten Wahlen 2015 ihre Wählerschaft verfünffachen können und 12,6 Prozent der Stimmen erreicht. Trotzdem ist kein einziger UKIP-Abgeordneter mehr im Parlament vertreten, nachdem der einzige aus der Partei ausgetreten ist. Erfolgsaussichten hat die UKIP 2017 kaum. Anführer Nigel Farage ist ihr abhandengekommen und auch das politische Hauptanliegen hat sich mit dem Brexit erledigt.

UKIP versucht weiterhin, als Anti-Einwanderungs- und Anti-Islampartei Stimmen zu fangen. Umfragen sehen sie irgendwo um die fünf Prozent. Bei den Regionalwahlen im Mai ist ein großer Teil der Anhängerschaft zu den Tories gewechselt, die sich in ihrer Rhetorik oft kaum von den Rechtspopulisten unterscheiden.