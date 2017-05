Die CDU hat die Landtagwahl in Schleswig-Holstein mit 32 Prozent gewonnen. Die SPD verliert deutlich, drittstärkste Kraft sind die Grünen, gefolgt von der FDP. Die AFD zieht mit 5,9 Prozent in den Landtag ein. Nun ist völlig offen, von welcher Regierung die Schleswig-Holsteiner künftig geführt werden. Denn es gibt diverse Koalitionsmöglichkeiten.

Nach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein wird in der SPD heiß über die Gründe der Niederlage diskutiert. Die Parteikollegen machen vor allem Torsten Albig persönlich für das Wahldebakel veranwortlich.

Große Enttäuschung herrsche in der SPD nach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein. Trotz guter Arbeit sei ein abrupter Rückgang der Zustimmungswerte zu verzeichnen gewesen. Die kommende Wahl in NRW sei für Spitzenkandidat Schulz jetzt "sehr wichtig".

Nein, der Wahlabend in Schleswig-Holstein war keiner für die SPD. Deutliche Verluste, das Amt des Ministerpräsidenten voraussichtlich verloren: Die letzte Woche vor der so wichtigen Wahl in NRW hätte besser beginnen können. Das weiß auch die SPD-Generalsekretärin - die im ZDF dennoch um Optimismus ringt.

"Man lernt aus jedem Wahltag", sagte Katarina Barley im heute journal. Und unter diesem Gesichtspunkt sei die Wahl in Schleswig-Holstein "eine sehr besondere Wahl" gewesen, wo "Sachen eine Rolle" spielten, "die mit Politik nicht mehr viel zu tun hatten". So einfach ist das für Barley: Ja, Schleswig-Holstein war "für uns eine große Enttäuschung", aber nein, die Gründe dafür liegen im Land - nicht bei der SPD. "Das müssen wir wirklich schnell abhaken und nach vorne schauen", so Barley - und was bleibt der SPD auch anderes übrig?

Am Sonntag sind schon die nächsten Wahlen. Dann in Nordrhein-Westfalen, der "Herzkammer der Sozialdemokratie", so Barley, "im Ur-Land", wo die SPD "zu Hause ist". Eine Niederlage dort wäre fatal. Nicht nur, weil es der letzte Stimmungstest vor der Bundestagswahl im September ist. Sondern auch, weil es die dritte SPD-Schlappe unter Kanzlerkandidat Martin Schulz wäre. Schulz, der zunächst euphorisch gefeierte Hoffnungsträger, wäre dann endgültig unter den Normalsterblichen angekommen.

Für den Glauben an sich selbst

Ein Sieg in NRW, das weiß auch Barley, wäre deshalb "sehr wichtig". Die SPD müsse es einfach wie Schulz machen: aufstehen, tief durchatmen und weiterarbeiten. Doch das allein reicht eben nicht. Die Zweifel an der eigenen Stärke, die nach der Niederlage in Kiel noch stärker geworden sind, kann nur ein Erfolg in NRW ausräumen.