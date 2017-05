Die CDU hat die Landtagwahl in Schleswig-Holstein mit 32 Prozent gewonnen. Die SPD verliert deutlich, drittstärkste Kraft sind die Grünen, gefolgt von der FDP. Die AFD zieht mit 5,9 Prozent in den Landtag ein. Nun ist völlig offen, von welcher Regierung die Schleswig-Holsteiner künftig geführt werden. Denn es gibt diverse Koalitionsmöglichkeiten.

Die Wahl in Schleswig-Holstein hat die SPD ins Stolpern gebracht. Sie sei "in einer schwierigen Lage", sagte Kanzlerkandidat Schulz, es gebe keinen Grund zur Fröhlichkeit. Zuversichtlicher äußern sich seine Genossen: "Ich bin sicher, wir sind auf Augenhöhe mit der Union", erklärte SPD-Vize Stegner im ZDF.

SPD-Chef und Kanzlerkandidat Martin Schulz sagte in Berlin, er sei gemeinsam mit dem abgewählten SPD-Ministerpräsidenten Torsten Albig und den Mitgliedern des SPD-Präsidiums "in einer schwierigen Lage". Seine Partei habe die Wahl am Sonntag verloren. "Wir sind auch heute Morgen nicht fröhlich, das kann man nicht sagen, und es hat auch keinen Zweck, so zu tun", sagte er. "Aber wir sind eine solidarische Partei, die für Gerechtigkeit und Zukunftsorientierung steht und weiter kämpfen wird, auch wenn wir schon mal einen Rückschlag einstecken müssen." In diesen schwierigen Momenten gelte für die SPD das Prinzip der "Solidarität miteinander". Eine Tugend der Sozialdemokraten sei, "in den guten wie in den schwierigen Momenten zusammenzustehen", erklärte Schulz.

CDU im Norden klar vorn

Laut vorläufigem amtlichen Endergebnis kam die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Daniel Günther bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein auf 32 Prozent der Stimmen. Die SPD verlor rund drei Zähler und kam auf 27,2 Prozent. Drittstärkste Kraft wurden die Grünen mit 12,9 Prozent, gefolgt von der FDP mit 11,5 Prozent. Mit 5,9 Prozent zieht auch die AfD in den Kieler Landtag ein. Der von der Fünf-Prozent-Hürde befreite SSW erreichte 3,3 Prozent.

Die Pleite in Schleswig-Holstein bedeutet für die SPD die zweite Niederlage bei einer Landtagswahl im Bundestagswahljahr. Im März waren die Sozialdemokraten bereits im Saarland hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die Partei hofft jetzt auf einen Erfolg von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am kommenden Sonntag - und auf einen Triumpf im September bei der Bundestagswahl.

Gabriel geht weiter von Schulz als Kanzler aus

SPD-Vize Ralf Stegner gibt sich zumindest zuversichtlich: "Ich bin sicher, wir sind auf Augenhöhe mit der Union", sagte er im ZDF morgenmagazin mit Blick auf die Bundestagswahl. Es sei nicht ausgemacht, wer diese Wahl gewinne.

In Bezug auf die NRW-Wahl zeigte sich Stegner von seiner Partei überzeugt. "Ich bin ziemlich sicher, dass die Sache anders ausgeht", sagte der SPD-Vize zu Befürchtungen, dass seine Partei nach den Wahlen im Saarland und in Schleswig-Holstein die dritte Schlappe erleiden könnte. Kraft bezeichnete er als "hervorragende Ministerpräsidentin".

Auch Außenminister Sigmar Gabriel ist optimistisch, dass Schulz im Herbst Kanzler wird. Nach zwölf Jahren an der Spitze der Regierung seien CDU und CSU ausgelaugt, sagte der frühere SPD-Vorsitzende der "Passauer Neuen Presse". "Die Union ruht sich viel zu sehr auf Erfolgen von gestern aus." Schulz werde Kanzler, weil er unverbraucht und kraftvoll sei.

16.000 Neueintritte

Der SPD-Vorstand hatte Schulz Ende Januar als neuen Parteichef und Kanzlerkandidaten nominiert, nachdem Vorgänger Gabriel vor dem Hintergrund schlechter SPD-Umfragewerte von knapp über 20 Prozent verzichtet hatte. Der frühere EU-Parlamentspräsident Schulz euphorisierte die Parteibasis und bescherte den Sozialdemokraten mehr als 16.000 Neueintritte.

Auf einem Sonderparteitag im März wurde Schulz mit 100 Prozent Zustimmung zum SPD-Vorsitzenden gewählt. In den Umfragen lagen die Sozialdemokraten zwischenzeitlich auf Augenhöhe mit der Union. Im jüngsten ZDF-Politbarometer fiel die Partei aber wieder unter die Marke von 30 Prozent mit deutlichem Abstand zu CDU/CSU.