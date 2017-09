Borussia Dortmund muss im Heimspiel am Sonntag gegen den 1.FC Köln erneut auf Marc Bartra verzichten. Der Abwehrspieler, der sich vor einer Woche in Freiburg an den Adduktoren verletzt hatte und beim 1:3 in der Champions League bei Tottenham Hotspur fehlte, wird erst in der kommenden Woche zurückerwartet. Fraglich bleibt der Einsatz von Mario Götze, der im Duell mit Tottenham einen Schlag in das Gesicht bekommen hatte und über Zahnprobleme klagte. "Bei Mario gibt es noch keine Neuigkeiten", sagte Trainer Peter Bosz am Freitag. Über den Einsatz des Fußball-Weltmeisters will Bosz kurzfristig entscheiden.