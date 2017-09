von Thomas Walde, Berlin

Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte. Das wissen auch Wahlkämpfer - und inszenieren sich entsprechend. Oder versuchen es zumindest. Mit #wahlde gibt es wieder den etwas anderen Blick hinter die Kulissen der Berliner Politik.

#wahlde Woche für Woche erklärt Hauptstadtkorrespondent Thomas Walde Begriffe und Ereignisse wie etwa die Bedeutung von Umfragen, wer Koalitions-Rechenspiele immer wieder ins Gespräch bringt oder die Frage, warum die Sekundanten aller Parteien beim TV-Duell eigentlich so tun, als ginge es dabei um Leben und Tod.

Martin Schulz zeigt es. Und Angela Merkel zeigt es auch. Und Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir auch.Wenn Spitzenkandidaten vor Kameras treten, dann dürfen sie nicht rumstehen, selbst wenn sie nur rumstehen. Sie müssen zeigen, wo es langgeht. Also zeigen sie, egal wohin.

Und dann die Bildgestaltung. Thema Digitalisierung? Zeigt irgendwie schon der Hintergrund. Schulz ganz bodenständig, beim Fußball, selbst im Anzug. Manchmal geht die Inszenierung etwas daneben. Wer in die Fischfabrik will, muss Mütze tragen - sieht so ein Kanzler aus?

Göring-Eckardt und Özdemir stellen nicht einfach nur ein paar Programm-Inhalte vor, sondern sich vor eine eigens aufgestellte, natürlich grüne Wand. Das wirkt dynamisch, das macht was her. Das wissen auch die Herren von der Linkspartei, vor der roten Wand. Das Programm ist Illustration. Die Illustration ist Programm. Und Christian Lindner zeigt: Da will ich rein.

Ob sich die viele Mühe mit den Bildern gelohnt hat, wird sich für alle am Wahlabend ... zeigen.

