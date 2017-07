von Thomas Walde, Berlin

Sie sind bis zu einem Pfund schwer, aber ihr politisches Gewicht ist überschaubar. Nicht einmal die Parteien selbst glauben, dass sie nur wegen des Wahlprogramms gewählt werden. Mit #wahlde gibt es wieder den etwas anderen Blick hinter die Kulissen der Berliner Politik.

Schauen wir nicht länger zu. Zukunft wird aus Mut gemacht. Sozial. Gerecht. Frieden für alle. Die Titel der Wahlprogramme klingen freundlich und sagen wenig.

#wahlde Woche für Woche erklärt Hauptstadtkorrespondent Thomas Walde Begriffe und Ereignisse wie etwa die Bedeutung von Umfragen, wer Koalitions-Rechenspiele immer wieder ins Gespräch bringt oder die Frage, warum die Sekundanten aller Parteien beim TV-Duell eigentlich so tun, als ginge es dabei um Leben und Tod.

Die Union will "ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben". Hach, wer wollte das nicht? Wir sehen: Programme sollen nicht unbedingt polarisieren, sondern auch dem Gegner Angriffsfläche nehmen. Kleinere Parteien spitzen ihre Programme mehr zu: Natur erhalten, gesunde Lebensmittel, das Klima retten - die Grünen konzentrieren sich auf ihre Kernkompetenzen. Die Linke will alle Auslandseinsätze der Bundeswehr beenden. Und die FDP weniger staatliche Regulierung der Wirtschaft.

Wichtig ist auch, was nicht drin steht

Wichtig ist auch, was nicht im Programm steht: Eine Vermögenssteuer etwa fordert die SPD - nicht. Und das Streitwort "Obergrenze für Flüchtlinge" sucht man im Unionsprogramm vergeblich. Reizwörter fehlen, denn im Wahl-Programm müssen sich alle Flügel der Partei wiederfinden, damit alle gemeinsam kämpfen. Und: Man achtet auch schon mal darauf, dass man nichts festschreibt, was mögliche Koalitionen von vornherein ausschließt. Selbst im Programm kommt es also nicht nur auf die Inhalte an.

