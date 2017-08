wahlde Wollen die Wähler den Wechsel?

Kevin-Prince Boateng feiert ein Comeback in der Bundesliga und schließt sich wie erwartet Eintracht Frankfurt an. Bei den Hessen unterzeichnete der 30-jährige Deutsch-Ghanaer einen Vertrag bis zum 30.Juni 2020, wie der Verein mitteilte. "Er besitzt fußballerisch alle Qualitäten. Kevin ist ein Spieler, der immer gewinnen möchte", sagte Trainer Niko Kovac, der einen Einsatz des Zugangs am Sonntag in Freiburg offen ließ. Der Halbbruder des deutschen Nationalspielers Jerome hatte in der vergangenen Saison 28 Partien für Las Palmas in der spanischen Primera Division bestritten.