Die jüngste Terrorattacke in London beeinflusst auch den britischen Wahlkampf. Wegen möglicher Behördenversäumnisse steht Premierministerin May unter Druck, berichtet Diana Zimmermann aus London.

Der Urnengang wird von drei Anschlägen inund Manchester überschattet, bei denen in den vergangenen drei Monaten 34 Menschen getötet wurden. Insgesamt bewerben sich mehr als 3.000 Kandidaten um die 650 Sitze im Parlament. Die Wahllokale sind von 7 bis 22 Uhr Ortszeit (8.00 bis 23.00 Uhr MESZ) geöffnet. Freitagmorgen soll das Ergebnis feststehen.

May setzt auf Härte

Der Wahlkampf war dramatisch. Der letzte Tag der Kampagne stand ganz im Zeichen einer scharfen Debatte über die Grenzen im Kampf gegen den Terrorismus: Ausgelöst hatte sie Premierministerin Theresa May mit ihrem Vorschlag, notfalls auch Grundrechte zu beschränken, um potenziellen Attentätern Einhalt zu gebieten. Ihr Herausforderer Jeremy Corbyn von der Labour-Partei wies dies umgehend zurück.

May setzte zum Wahlkampfendspurt ganz auf Härte gegen den Terrorismus und präsentierte sich als Garantin für die innere Sicherheit. Die Bewegungsfreiheit von Terrorverdächtigen müsse eingeschränkt werden, sagte May vor Anhängern. Die Strafen für Verurteilte will sie verschärfen. "Und wenn uns unsere Menschenrechtsgesetze davon abhalten, das zu tun, werden wir die Gesetze ändern, so dass wir es tun können", fügte May hinzu.

Brexit im Mittelpunkt

Oppositionspolitiker und Menschenrechtler warfen der Premierministerin vor, übers Ziel hinauszuschießen. Labour-Chef Corbyn sagte: "Wir werden die Gesetze immer wieder einer Prüfung unterziehen, aber wir glauben nicht, dass sich angehende Terroristen und Selbstmordattentäter von längeren Strafen oder einer Beschränkung unserer Rechte abhalten lassen." Auf dem Programm von Premierministerin May standen am letzten Tag des Wahlkampfs drei Auftritte. In ihren Reden stellte sie den Brexit in den Mittelpunkt und argumentierte, nur sie könne bei den bevorstehenden Verhandlungen in Brüssel ein gutes Ergebnis für Großbritannien erzielen.

Labour würde "die britische Wirtschaft versenken", warnte sie. Mays Gegner Corbyn plante eine Marathon-Tour mit fünf Auftritten in England, Schottland und Wales. Er stellte die Innen- und Sozialpolitik in den Mittelpunkt und versprach, die kostenfreie Gesundheitsversorgung - den National Health Service (NHS) - zu bewahren. "Wir haben noch 24 Stunden, den NHS zu retten", sagte er.