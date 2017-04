Präsident Erdogan will in der Türkei ein Präsidialsystem einführen. Er könnte somit Staats- und Regierungschef in einem werden und mit Dekreten regieren.

Nicht nur in der Türkei macht Präsident Erdogan Kritikern das Leben schwer. Auch Kurden in Deutschland berichten von Schikane durch türkische Behörden.

In der Türkei geht es in die Endphase des Wahlkampfs um das Präsidialsystem von Erdogan. Die Wählerstimmen zeigen sich gespalten. Dabei ist vielen Wählern offenbar nicht bewusst, was genau hinter den Verfassungsänderungen steckt.

Einen Tag vor dem Verfassungsreferendum in der Türkei ist die Stimmung angespannt. Die Opposition warnt, dass das Land an einem Scheideweg stehe. Mit einem mehrheitlichen Ja würde Präsident Erdogan deutlich mehr Macht bekommen.

Vier Reden zum Wahlkampf-Abschluss: Der türkische Präsident Erdogan ist am Tag vor dem Referendum gleich mehrfach in Istanbul aufgetreten. Für ihn geht es bei der Abstimmung "um unsere Ehre". Mit den Ja-Stimmen werde Deutschland und weiteren europäischen Ländern eine "Lektion" erteilt.

Einen Tag vor dem Verfassungsreferendum über ein Präsidialsystem in der Türkei ist der Wahlkampf offiziell beendet. Um 18 Uhr Ortszeit (17 Uhr MESZ) am Samstag trat ein Wahlkampfverbot in Kraft, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete. Bis zuletzt warben Staatschef Recep Tayyip Erdogan und Gegner seines Präsidialsystems um Stimmen für ihre jeweiligen Lager. Erdogan trat am Samstag viermal in Istanbul auf, der größten Stadt des Landes.

"Bei der Abstimmung geht es um unsere Ehre"

Im Falle seines Sieges versprach Erdogan Sicherheit, Stabilität und wirtschaftlichen Aufschwung. "Der morgige Tag ist sehr wichtig, ihr müsst unbedingt abstimmen", rief er einer Menschenmenge zu. "Vergesst nicht, dass es bei der Abstimmung um unsere Ehre geht." Zugleich erwartet er von dem Referendum auch eine Quittung für Europa. "Dieser Sonntag ist der Tag, an dem unser Volk jenen europäischen Ländern eine Lektion erteilen wird, die uns in den vergangenen zwei Monaten mit aller Art von Gesetzlosigkeit einschüchtern wollten", sagte Erdogan. "Morgen ist der Tag, um ihnen darauf eine Antwort zu geben. Wir werden auch Deutschland eine Antwort geben, und Österreich, Belgien, der Schweiz und Schweden."

Während des Wahlkampfs vor dem Referendum war es zu schweren Spannungen zwischen der Türkei und mehreren europäischen Staaten gekommen. Auslöser waren geplante Wahlkampfauftritte türkischer Regierungsvertreter. Erdogan hatte Deutschland und den Niederlanden in dem Zusammenhang "Nazi-Methoden" vorgeworfen.

Opposition warnt vor "Ein-Mann-Regime"

Gegner des Präsidialsystems warnten auf ihren Abschlusskundgebungen vor der Verfassungsreform. Der Chef der oppositionellen sozialdemokratischen CHP, Kemal Kilicdaroglu, sagte, die Türkei stehe am Scheideweg zwischen einem demokratischen parlamentarischen System und einem "Ein-Mann-Regime". Die pro-kurdische Partei HDP hielt in Diyarbakir im Südosten eine Kundgebung ab. Ihr inhaftierter Vorsitzender Selahattin Demirtas kritisierte in einem verlesenen Brief, der Wahlkampf sei nicht fair gewesen. Er und andere HDP-Politiker seien verhaftet worden, damit sie nicht für ein Nein werben könnten.

An diesem Sonntag sind 55,3 Millionen Wahlberechtigte in der Türkei zur Teilnahme an dem Referendum aufgerufen. Im Ausland - wo zusätzlich 2,9 Millionen wahlberechtigte Türken registriert sind - wurde bereits gewählt. Das Präsidialsystem würde Erdogan deutlich mehr Macht verleihen. Umfragen - die allerdings nicht besonders zuverlässig sind - sagen eine knappe Entscheidung voraus. Die rund 167.000 Wahllokale sind von 7 Uhr (6 Uhr MESZ) bis 17 Uhr (16 Uhr MESZ) geöffnet. Wann erste Ergebnisse bekanntwerden, ist unklar. Voraussichtlich gibt es im Laufe des Abends erste Hochrechnungen. Das offizielle Endergebnis will die Wahlbehörde in einigen Tagen veröffentlichen.