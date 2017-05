Wahlkampf in Frankreich

Während sich der französische Präsidentschaftskandidat Macron mit Gewerkschaftsführern traf, tauchte seine Konkurrentin Le Pen unangekündigt mit Arbeitern vor einer Fabrik auf, die geschlossen werden soll. Le Pen stahl so Macron in Amiens die Schau.

Die französische Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen will - im Falle eines Sieges bei den Präsidentschaftswahlen - den Nationalisten Nicolas Dupont-Aignan zum Premier machen. Das kündigte sie am Samstag in Paris an.

Endspurt in Frankreich: Marine Le Pen wildert im linken Lager. Ihr Kalkül: den Konkurrenten Emmanuel Macron als Gesicht der Finanzwelt diskreditieren und so neue Wähler gewinnen. Macron trifft derweil einen Mann, dessen Vater nach einer Front-National-Veranstaltung von Skinheads getötet wurde.

Die französische Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen hat ihren sozialliberalen Kontrahenten Emmanuel Macron als einen Vertreter der Finanzwelt kritisiert. "Ich rufe euch auf, ... die Arroganz und die Herrschaft des Geldes zu verhindern", sagte die Kandidatin des rechtsextremen Front National am Montag in Villepinte bei Paris vor tausenden Anhängern.

Macron: Ex-Investmentbanker und Ex-Wirtschaftsminister

Die Finanzwelt habe ein Gesicht - es sei Macron, fuhr Le Pen fort. Der Kandidat werde von Milliardären unterstützt. Macron sei ein Bankier, der bisher nie gewählt worden sei. Macron war Investmentbanker, bevor ihn der sozialistische Präsident François Hollande 2012 als Topmitarbeiter in den Élyséepalast holte. Von 2014 bis 2016 amtierte Macron unter Hollande als Wirtschaftsminister.

Umfragen sehen Macron als Gewinner Alle französische Umfragen gehen davon aus, dass Macron die Stichwahl am 7. Mai gewinnen wird: Macron werden etwa 60 Prozent vorhergesagt, Le Pen etwa 40 Prozent. Allerdings sind die Wähler des rechtsextremen Front National entschlossener. Sollte Macron seine Wählerschaft nicht ausreichend mobilisieren und an die Wahlurnen treiben, könnte das Ergebnis deutlich knapper ausfallen. (ZDF)

Bei der französischen Präsidentenwahl fällt am kommenden Sonntag die Entscheidung zwischen Le Pen und Macron. Der frühere Wirtschaftsminister und Europafreund Macron gilt in Umfragen als Favorit. Le Pen lehnt die EU ab und will aus dem Euro aussteigen. Allerdings sorgte Le Pen mit widersprüchlichen Angaben zum Europa-Kurs für Verwirrung. Zwischendurch rückte sie von ihrem harten Anti-Euro-Kurs ab.

Hintergrund des Kurswechsels ist ein Deal mit dem konservativen Kandidaten Dupont-Aignan, der seine Anhänger zur Wahl Le Pens aufrief. In dem Abkommen zwischen Le Pen und Dupont-Aignan steht, dass der Euro-Ausstieg in der Wirtschaftspolitik keine "Vorbedingung" sei, also nicht die oberste Priorität.

Zick-Zack-Kurs: Euro oder Franc?

Am Montag ruderte Le Pen schon wieder etwas zurück: Der Euro-Ausstieg sei weiterhin ihr Ziel, sagte sie im Sender Europe 1. Auch Le Pens Wahlkampfstratege Florian Philippot sagte im Sender France Inter, ein Jahr nach einem Wahlsieg Le Pens würden die Franzosen ihr Baguette "sehr wahrscheinlich" wieder in Franc bezahlen. Le Pen bekräftigte aber, dass in der Wirtschaftspolitik "viele Maßnahmen" ergriffen werden könnten, "die nicht mit der Währung zusammenhängen".

Mit ihrer Abkehr vom harten Anti-Euro-Kurs versucht Le Pen offenbar, auf die vielen Franzosen zuzugehen, die zwar EU-kritisch, aber nicht Euro-feindlich sind. Bei einer Umfrage Ende März gaben nur 28 Prozent der Befragten an, zum Franc zurückkehren zu wollen. Bei Rentnern und über 65-Jährigen - für die Rechtspopulistin eine wichtige Wählergruppe - waren sogar nur 15 Prozent dafür.

Der scheidende Staatschef François Hollande warf Le Pen vor, ihr Ziel eines EU-Austritts "zu verschleiern". Jede Stimme für Macron sei eine Stimme, die "die extreme Rechte verhindert", sagte Hollande beim EU-Gipfel in Brüssel.

Macron betont die rechtsextremen Wurzeln des Front National

Doch Macron weiß sich gegen Le Pens Kalkül zu wehren. Macron versucht in seinem Wahlkampf zunehmend, die rechtsextremen Wurzeln des Front National herauszustellen. Marine Le Pen ist seit Übernahme der Parteiführung von ihrem Vater Jean-Marie Le Pen bestrebt, den Front National in dieser Hinsicht zu mäßigen.

So weist Macron vermehrt auf Opfer rechtsextremer Gewalt hin. Er traf sich am Montag mit dem Sohn eines Marokkaners, der bei einer Kundgebung der Nationalen Front 1995 von Skinheads von einer Brücke geworfen wurde und in der Seine ertrank. Said Bourram, der damals neun Jahre alt war, sagte, sein Vater sei angegriffen worden "weil er ein Ausländer, ein Araber war. Deswegen kämpfe ich, um Nein zum Rassismus zu sagen."