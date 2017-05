Erstmalig liege die CDU in aktuellen Umfragen vorn. Interessant sei, dass sechs Parteien im Landtag vertreten sein sollen. Zweier- und Dreierkonstellationen seien unwahrscheinlich, eine große Koalition sei zu erwarten. So Dorthe Ferber, ZDF-Studioleiterin in NRW, zu den Wahlprognosen.

Der Landtag des größten Bundeslandes in Düsseldorf. Heute entscheiden die Wähler, wer in den kommenden fünf Jahren die Regierung in Nordrhein-Westfalen stellt.

von Dorthe Ferber, Düsseldorf

13 Millionen Wahlberechtigte in NRW können bis 18 Uhr ihre Stimme abgeben. Wahlforscher erwarten ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und CDU - auch wenn Herausforderer Armin Laschet der Biss fehle. Die Fortsetzung der rot-grünen Koalition gilt als wenig wahrscheinlich.

Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen auf den letzten Metern: Wer geht in Düsseldorf eher ins Ziel: die sozialdemokratische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft oder ihr Herausforderer Armin Laschet von der CDU? Das am Donnerstag veröffentlichte NRW-Politbarometer sieht Armin Laschet knapp vorne - zum ersten Mal in dieser Legislaturperiode.

Dabei haben sich die Sozialdemokraten seit der Nominierung von Martin Schulz als SPD-Kanzlerkandidat Anfang des Jahres über stetig steigende Umfragewerte freuen können: Der "Schulz-Effekt" im Stammland der Sozialdemokratie, aus dem auch Martin Schulz selbst stammt. Doch dann verliert die SPD erst die Landtagswahl an der Saar und am vergangenen Wochenende auch noch in Schleswig-Holstein. Seither sinken die Umfragewerte und die Nervosität der SPD steigt.

Schwäche der Koalition liegt auch an Grünen

Die SPD regiert seit sieben Jahren gemeinsam mit den Grünen in Nordrhein-Westfalen. Doch mit der rot-grünen Regierungsbilanz sind viele Wähler an Rhein und Ruhr unzufrieden: Innere Sicherheit, Bildung, Verkehr - bei keinem der wichtigen Wahlkampfthemen konnte die Regierung wirklich punkten. Die Reizworte lauten Kölner Silvesternacht, Streit um's G9-Gymnasium oder Stauland Nr. 1. So langt es in den Umfragen schon lange nicht mehr für eine rot-grüne Regierungskoalition.

Das liegt auch an der Schwäche der Grünen, deren Kernthemen Umwelt und Klimaschutz derzeit nicht oben auf der politischen Agenda stehen. Zudem ist die grüne Spitzenkandidatin Sylvia Löhrmann nordrhein-westfälische Bildungsministerin; eine Personalie, die sich im Wahlkampf als Bürde erwies.

FDP könnte laut Umfragen drittstärkste Kraft werden

Hannelore Kraft dagegen ist weiter beliebt, beliebter als CDU-Spitzenkandidat Armin Laschet. Sie pflegt ihr Image einer "Kümmerin", die sich auf Augenhöhe mit dem Bürger bewegt. Nur ist auch dieser Popularitätsvorsprung inzwischen zusammengeschmolzen.

Das verwundert umso mehr, weil Kraft-Herausforderer Laschet weder als besonders charismatisch noch besonders angriffslustig gilt. Dem CDU-Partei- und Fraktionschef in Nordrhein-Westfalen werfen selbst Leute aus den eigenen Reihen vor, es fehle ihm an Biss. Lange Zeit gilt der joviale Rheinländer nicht als Idealbesetzung in diesem Wahlkampf mit dem zentralen Thema Innere Sicherheit - viel zu wenig Scharfmacher sei er. Doch im TV-Duell zeigt Laschet dann, dass er auch Attacke kann, verblüfft damit Kraft und Zuschauer gleichermaßen.

Große Koalition oder Dreierbündnis möglich

Laschets Wunschpartner für eine künftige Regierungskoalition ist die FDP, die einen ganz auf Spitzenmann Christian Lindner zugeschnittenen Wahlkampf führt. Lindner bekennt zwar öffentlich, dass es ihn nach der Landtagswahl nach Berlin in den Bundestag zieht, doch das scheint die Wähler wenig zu stören.

Nach den Umfragen hat die FDP gute Chancen, dritte Kraft im Düsseldorfer Parlament zu werden. Allerdings dürfte es auch für eine schwarz-gelbe Regierung nicht reichen, denn insgesamt sechs Parteien haben Aussichten, in den Landtag einzuziehen: Die Demoskopen sehen auch die Linke und die AfD dort vertreten. Rechnerisch wäre damit nur eine Große Koalition möglich oder ein Dreierbündnis. Letzteres ist in Nordrhein-Westfalen aber unwahrscheinlich: Die FDP hat der Ampelkoalition eine Absage erteilt, die Grünen wollen nicht mit der CDU regieren und die SPD hat ein Bündnis mit der Linkspartei ausgeschlossen.

Die "Ausschließeritis" macht eine Regierungsbildung nach dem Wahlabend schwierig. Viel spricht für eine Große Koalition. Sollte die SPD es doch wieder schaffen, stärkste Kraft zu werden, dürfte für die CDU einiges für eine Juniorpartnerschaft sprechen: Die Christdemokraten hätten ihr Wahlziel erreicht, rot-grün abzulösen und könnten sich über die neue Regierungsbeteiligung freuen.

Anders sieht es aus, wenn die SPD in ihrem Stammland verliert. Das würde nicht nur die stolze Sozialdemokratie in Nordrhein-Westfalen empfindlich treffen, sondern auch ihren Kanzlerkandidaten Martin Schulz im folgenden Bundestagswahlkampf. Schwer vorstellbar, dass unter diesen Bedingungen die SPD am Rhein als Juniorpartner in eine CDU-geführte Regierung geht.

Regierungsbildung kann Auswirkung auf Bund haben

Eine Wahl in Nordrhein-Westfalen gilt immer als kleine Bundestagswahl - daran ist diesmal noch mehr Wahres. Es ist nicht nur der denkbar knappe Wahlausgang, der die Parteien in Düsseldorf und Berlin fiebern lässt, auch die folgende Regierungsbildung könnte Auswirkungen auf den Bund haben. Dabei ist ein Drittel der Wähler noch unentschlossen: Die Wahl in Düsseldorf ist spannender denn je.