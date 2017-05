Wahl in Schleswig-Holstein

Es gibt sie noch. Die Sympathie-Stars in der Politik. Zweistellige Umfrageergebnisse für FDP und Grüne in Schleswig-Holstein. Wahlkampfendspurt mit Charme.

Wenige Tage vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein scheint außer einer großen Koalition und den Dreierbündnissen aus SPD oder CDU mit Grünen und FDP kein anderes Regierungsbündnis über eine Mehrheit zu verfügen.

Es wird knapp im Norden. Rund 2,3 Millionen Menschen in Schleswig-Holstein haben heute die Wahl.

von Hermann Bernd

Kann SPD-Ministerpräsident Torsten Albig weitermachen? Nicht unbedingt. Umfragen zufolge ist das Rennen in Schleswig-Holstein denkbar knapp, die CDU liegt sogar leicht vorn. Das wird also ein spannender Wahlabend. Und ein Novum gibt es an der Küste: Zum ersten Mal dürfen auch 16-Jährige ihre Stimme abgeben.

Der Wahlkampfendspurt fordert alle Kandidaten, Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) eilt von Termin zu Termin. In einem Café an der Kieler Förde sammelt er sich ein wenig vor dem nächsten Interview, schaut raus aufs Wasser und atmet durch. Eben noch auf großer Bühne mit Martin Schulz in Husum. Jetzt wieder Kiel, Wahlkampfabschluss!

Dass die CDU in Umfragen die SPD überholt hat, versucht er zu ignorieren und gibt sich siegessicher. Er bleibe Ministerpräsident, die SPD bekomme 35 Prozent und könne die Küstenkoalition mit Grünen und SSW fortsetzen. Albig setzt auf den Amtsbonus. Seine Regierung habe trotz knapper Mehrheit von einem Sitz nie gewackelt, alle Projekte durchgesetzt, auch Ministerrücktritte weggesteckt.

Soziale Gerechtigkeit und Flüchtlingspolitik

Hermann Bernd, Leiter ZDF-Studio Kiel

Quelle: ZDF/Rico Rossival

Selbstbewusst, ehrgeizig, zielstrebig - so beschreibt sich Albig selbst.Seit fünf Jahren ist der 53-Jährige Ministerpräsident in Schleswig-Holstein. Und er will weitermachen - das Land, wie er sagt, voranbringen. Soziale Gerechtigkeit spielte für ihn die Hauptrolle im Wahlkampf - und natürlich sein Herzensthema Flüchtlingspolitik. Haltung zeigen! Er habe viel Zuspruch bekommen, weil er sich weigere, Flüchtlinge nach Afghanistan abzuschieben zu lassen. "Was bringt es", sagt Albig, "100 Flüchtlinge abzuschieben, statt sie hier eine Lehre machen zu lassen". Das bringe doch etwas für diese Menschen, gerade wenn sie irgendwann zurückkehrten.

Auch Albigs Herausforderer, Daniel Günther von der CDU, hat anstrengende Tage hinter sich. Er ist seit einem halben Jahr im Wahlkampfmodus - und Hobbyläufer Günther rannte dabei immer ein wenig der Zeit hinterher. Denn der 43-jährige Familienvater aus Eckernförde rutschte erst relativ spät in die Rolle des Spitzenkandidaten, Ende Oktober war das. Doch auf der Zielgeraden des Wahlkampfs rückte er immer näher an seinen Hauptkonkurrenten heran, nur noch wenige Prozentpunkte trennen ihn bei den Beliebtheitswerten von Torsten Albig; ein prima Wert für einen Newcomer. Und mit seinen Themen lag er wohl richtig: Bildung, die Rückkehr zu G9 an Gymnasien, war das Topthema im Wahlkampf, dazu mehr Geld für marode Straßen und die Polizei.

Wie auch immer: Es wird knapp im Norden. Albig und Günther betonen, dass SPD und CDU in Schleswig-Holstein immer schon auf Augenhöhe waren. Dazu eine starke FDP mit Wolfgang Kubicki, die Chancen hat, zweistellig zu werden. Kubicki würde gerne mit der CDU regieren, auch ein Jamaick-Bündnis mit den Grünen fände er gut. Aber eine Ampel mit der SPD schließt er auch nicht aus.

Königsmacher Kubicki?

Das reklamieren auch die starken Grünen für sich, rund um Spitzenkandidatin Monika Heinold und den populären Umweltminister Robert Habeck. Die Grünen betonen immer wieder die Küstenkoalition fortsetzen zu wollen, schließen aber nichts aus, je nach Wahlergebnis eben. Die Nord-Grünen liegen in Umfragen stabil zweistellig."Wir setzen auch auf andere Themen wie solide Finanzen, sind nah an den Problemen der Menschen; zum Beispiel mit qualitativ besseren Kitas", betont Finanzministerin Heinold, und das komme offenbar an. Ein Seitenhieb auf die Berliner Grünen, die gerade ein Problem haben.

Alle Farbenspiele hängen am Ende davon ab, ob die AfD und die Linke ins Parlament kommen. Der Südschleswigsche Wählerverband (SSW), die Partei der dänischen und friesischen Minderheit, ist eh gesetzt, weil von der Fünf-Prozent-Hürde befreit.

Auch 16-Jährige dürfen wählen

Noch nie waren so viele Schleswig-Holsteiner zur Wahl aufgerufen, wie in diesem Jahr. Etwa 2,3 Millionen Menschen sind wahlberechtigt. Und für mehr als 200.000 junge Menschen ist es die erste Wahl überhaupt, weil das Wahlalter auf 16 Jahre gesenkt wurde.

Der 16-jährige Enis und seinen gleichaltrigen Freund Philipp besuchen ein Gymnasium im Kieler Stadtteil Wellingdorf. Das Interesse an den Wahlen sei hier aber eher gering, sagen sie. Besonderes Interesse hätten sie persönlich natürlich am Thema Bildungspolitik. Leider hätten sie als Erstwähler noch nie persönlich einen Landespolitiker kennengelernt, tendenziell würden sie wohl eher linken Parteien ihre Stimme geben - genauer sagen sie das aber nicht.