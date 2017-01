Die AfD ist bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern zweitstärkste Kraft geworden, die CDU muss eine schwere Niederlage verkraften. Kanzlerin Merkel sieht auch sich nun in der Verantwortung.

Angela Merkel hat auf dem CDU-Neujahrsempfang in Greifswald am Freitagabend die Parteibasis auf den Wahlkampf eingestimmt. Heute wird sie als Wahlkreiskandidatin nominiert.

von Sylvia Bleßmann

Die CDU in Vorpommern ist die politische Heimat von Kanzlerin Angela Merkel. Der Wahlkreis war ihr stets eine sichere Bank - doch bei der letzten Landtagswahl kam die CDU nur auf den dritten Platz. Die Parteibasis ist nervös, Merkels Nominierungsergebnis wird mit Spannung erwartet.

Seit ihrer ersten Nominierung für den Deutschen Bundestag 1990 holte Angela Merkel immer das Direktmandat in Vorpommern. Noch vor vier Jahren gewann sie ihren Wahlkreis souverän mit 56,2 Prozent. Aber die Landtagswahl 2016 bescherte der CDU im Nordosten einen dramatischen Absturz auf den dritten Platz hinter SPD und AfD. Seitdem gärt es in der Merkel-CDU. Die Parteibasis in der politischen Heimat der Kanzlerin ist nervös. Kritiker bringen sich in Stellung.

Der Wind hat sich gedreht

Rückenwind hatte die Bundesvorsitzende der CDU in Vorpommern-Rügen immer. Aber die ganz große Euphorie in der Region ist vorbei. Die Menschen sind kritischer, aufmerksamer geworden und spätestens seit dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt auch zunehmend besorgt über die Folgen der Flüchtlingspolitik ihrer Kanzlerin. Ein leichtes Heimspiel wird diese Bundestagswahl für die Bundeskanzlerin nicht, sagen viele Menschen in ihrem Wahlkreis.

"Sie wird nicht so hoch gewinnen, da tut sich nun die AfD auf", meint etwa der Stralsunder Hans Wölcke. Auch seine Frau Doris sieht die Politik der Kanzlerin kritisch - hofft aber, dass sie noch mal gewinnt. Bei den meisten überwiegt noch immer der Respekt vor und der Stolz auf die Frau aus dem Osten. Der Politologe Martin Koschkar von der Universität Rostock sieht gar einen "Kanzlerinnen-Bonus", der nach wie vor ziehe. Jüngste Umfragen der Ostsee-Zeitung zeigen, dass die CDU im Land noch immer an erster Stelle steht, wenn es um die Bundesebene und die Kanzlerin geht.

Kein Spaziergang, aber ein Erfolg

Auch wenn niemand ernsthaft daran zweifelt, dass Angela Merkel in Grimmen erneut zur Direktkandidatin gekürt wird: Offen ist, ob auch diesmal der ganze CDU-Kreisverband zu 100 Prozent demonstrativ hinter ihr stehen wird. "Es wird kein Spaziergang, aber es wird ein Erfolg", sagt CDU-Kreisvorsitzende Andrea Köster und meint die bevorstehende Bundestagswahl mit ihrer Spitzenkandidatin Merkel. "Wir müssen den Menschen erklären, was wir für sie erreichen wollen, wenn wir in Verantwortung sind. Nicht nur Ziele formulieren wie die AfD, sondern auch zeigen, dass wir sie umsetzen können."

Die großen Themen der Bundespolitik hat die Basis an der Ostsee nicht kalt gelassen. Der Ortsverband Grimmen warnte Merkel schon 2015 in einem Brief vor dem Entstehen von Parallelgesellschaften. Der Greifswalder Unionspolitiker Sascha Ott gründete Ende letzten Jahres einen konservativen Kreis im Nordosten. Der Anlass: Drei Mitglieder hatten seinen CDU-Ortsverband in Richtung AfD verlassen. Ott findet seine CDU farblos und beliebig, zu sozialdemokratisch und zu großstädtisch. Er will sich auf konservative Kernthemen rückbesinnen, um Menschen wieder zu erreichen, die sich von der CDU abgewandt haben.

Kritiker an der Küste in Stellung

Für Politologe Martin Koschkar sind die norddeutschen Parteirebellen nur "Ausdruck normaler parteiinterner Diskussion in einer Volkspartei". Gruppen, die das Profil schärfen wollten, würden jetzt überall etwas lauter werden. Trotz Kritik kann sich die Kanzlerin der Unterstützung ihrer Konservativen in der Heimat sicher sein. Die CDU Vorpommern ist nach wie vor um Geschlossenheit bemüht - schließlich sind es andere, die sich vorgenommen haben, Angela Merkel aus ihrem Wahlkreis politisch zu vertreiben.

Eigentlich wollte der frischgekürte AfD-Fraktionschef im Schweriner Landtag, Leif-Erik Holm, gar nicht für den Bundestag kandidieren. Aber "der Drang aus der Partei war dann sehr groß", meint der 46-Jährige. Er hat sich das vorgenommen, was die AfD-Anhänger seit Monaten auf den Straßen rufen: "Merkel muss weg."

Kampfansage der AfD in Merkels Wahlkreis

Der AfD-Frontmann will Angela Merkel aus ihrer politischen Heimat vertreiben. Er rechnet sich in der ehemaligen CDU-Hochburg Vorpommern Chancen aus, denn hier holte seine AfD aus dem Stand drei Wahlkreise und rutschte nur knapp an Direktmandaten vorbei. Holm setzt darauf, dass viele in der CDU unzufrieden sind mit dem Kurs von Angela Merkel - und der Rückhalt im Nordosten langsam bröckelt.

Merkels jahrelange politische Weggefährten sehen der Kampfkandidatur Holms gelassen entgegen. "Sie hat immer die politische Auseinandersetzung gesucht und sich ihrem Wählerauftrag gestellt", betont Innenminister Lorenz Caffier. Bleibt abzuwarten, ob Merkels Parteifreunde das bei der Abstimmung genauso sehen