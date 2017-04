Der türkische Präsident Erdogan hat das Referendum knapp für sich entschieden. Ein Teil der Wählerschaft jubelt, die andere Hälfte verharrt in Schockstarre. Die Kritik internationaler Wahlbeobachter am Referendum weist Erdogan zurück.

Rund 3,5 Millionen Türken und Türkeistämmige leben in Deutschland. Wahlberechtigt waren 1,4 Millionen. Davon haben sich weniger als die Hälfte beteiligt. In den meisten deutschen Städten ist die Zustimmung zur Verfassungsänderung deutlich höher als in der Türkei selbst.

In Deutschland waren 1,43 Millionen Türken zur Wahl aufgerufen. Etwa die Hälfte von ihnen stimmte ab. Nach dem vorläufigen Ergebnis stimmten hierzulande 63,1 Prozent der Wähler für die türkische Verfassungsreform, mit der Präsident Recep Tayyip Erdogan seine Macht ausbauen will. Zum Vergleich: Die Wahlkommission hat im Rahmen des Referendums für alle abgegebenen Stimmen in der Türkei und im Ausland insgesamt 51,4 Prozent "Ja"-Stimmen erfasst.

Grünen-Chef Cem Özdemir sieht die in Deutschland lebenden Türken, die beim Verfassungsreferendum in der Türkei für die Einführung eines Präsidialsystems gestimmt haben, in Erklärungsnot. "Ein Teil der Deutschtürken muss sich kritische Fragen gefallen lassen", sagte er im ARD-"Morgenmagazin". Sie genössen hier die Vorteile der Demokratie, richteten in der Türkei aber eine Diktatur ein. "Wir müssen über Versäumnisse der Integrationspolitik reden", sagte Özdemir. Die nächste Regierung müsse Integration zur Chefsache machen.

Die im Ausland lebenden Türken stimmten insgesamt mit 59,1 Prozent für die umstrittene Verfassungsänderung, 40,9 Prozent votierten dagegen. Neben Deutschland waren auch in Frankreich, den Niederlanden, Belgien und Österreich die Erdogan-Unterstützer deutlich in der Mehrheit - in den Niederlanden und Österreich lagen sie bei über 70 Prozent. Alle Länder haben große türkische Gemeinden.

In der Schweiz und in Großbritannien hingegen, wo ebenfalls viele Türkischstämmige leben, lehnte die Mehrheit die neue Verfassung ab. Auch in den USA und in den Golfstaaten überwog das "Nein"-Lager.

CSU: Landsleute zu autoritärem Staat verurteilt

Die CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt sagte, sie hätte sich von den in Deutschland lebenden Türken "ein klares Bekenntnis zu Rechtsstaatlichkeit und Demokratie gewünscht". "Leider ist genau das Gegenteil passiert", sagte Hasselfeldt der Funke Mediengruppe. Eine große Mehrheit der abstimmenden Deutsch-Türken, die in Deutschland alle demokratischen Freiheiten in Anspruch nehme, habe "der Verfassungsänderung zugestimmt und damit die eigenen Landsleute dazu verurteilt, künftig in einem autoritären Staat zu leben".

Zudem bekräftigte die Union ihre Forderung nach einer strengeren Regelung beim Doppelpass. "Ich halte es für wichtig, dass wir in der nächsten Legislaturperiode die Erleichterungen bei der doppelten Staatsbürgerschaft wieder rückgängig machen", sagte der innenpolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Stephan Mayer (CSU), der "Welt".

Die Linken-Politikerin Sevim Dagdelen bezeichnete die Integrationsdebatte als "Ablenkungsmanöver für die eigenen Fehler". Die hohe Zustimmung für das Referendum sei die Folge dessen, dass man jahrelang das Netzwerk von Erdogan in Deutschland habe gewähren lassen, sagte sie dem Sender n-tv.

Türkische Gemeinde: Viele Protest-Wähler

Nach Einschätzung des Vorsitzenden der Türkischen Gemeinde haben viele Deutsch-Türken auch gegen ihre Lage in Deutschland protestiert. "Sie wollten dadurch Protest zum Ausdruck bringen gegen das, was sie seit Jahrzehnten aus ihrer Sicht hier empfinden", sagte Gökay Sofuoglu dem SWR: "Dass sie sich diskriminiert fühlen, dass sie sich ausgegrenzt fühlen, hat (...) zu der ganzen Diskussion vor dem Referendum und den Spannungen zwischen Europa und der Türkei geführt." Präsident Recep Tayyip Erdogan hat dies sehr polemisch aufgegriffen, und das sei bei den Leuten gut angekommen.

Eine Rolle gespielt habe aber auch, dass Erdogans Partei AKP den Menschen in den letzten Jahren ein gewisses "Wir"- und Sicherheitsgefühl gegeben habe. Das habe dazu geführt, dass ihn viele unreflektiert unterstützt hätten.

Es war erwartet worden, dass der polarisierende Wahlkampf unter Auslandstürken zu einer starken Mobilisierung führt. Erdogan hatte nach der Absage der Auftritte türkischer Minister Deutschland und den Niederlanden Nazi-Methoden vorgeworfen. Der türkische Staatschef bezeichnete Europa zudem als "verrottenden Kontinent".