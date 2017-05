von Joachim Pohl

Unbequeme Fragen bekommt keiner gerne gestellt. Auch die Bundesregierung nicht. Laut Grundgesetz ist sie verpflichtet, den Bundestagsabgeordneten auch solche Fragen zu beantworten. Wie weit diese Pflicht geht, darüber gibt es immer wieder Streit. Nun ist das Bundesverfassungsgericht am Zug.

Spätestens wer auf dem Bahnsteig mal wieder auf den Zug wartet, wüsste nur zu gern: Warum fährt die Bahn immer wieder diese Verspätungen ein? Hat denn die Politik keinen Einfluss darauf, die Situation zu verbessern? Gerne wüsste man auch, warum ein Bahnprojekt wie "Stuttgart 21" immer wieder noch teurer wird. Ob hier der Staat zu großzügig mit dem Geld umgeht und man ihm nicht besser auf die Finger schauen kann.

Dem nachzugehen, dafür sind laut Grundgesetz die Parlamente da. Sie sollen die Regierungen kontrollieren, bei dem was sie tun. Das ist ein echtes Recht im Sinne der Gewaltenteilung. Denn das Parlament kann nur effektiv arbeiten, wenn die jeweilige Regierung es an ihrem Wissen teilhaben lässt. Auch wenn der das manchmal gar nicht schmeckt. Das politische Instrument dafür: die sogenannte "große" und die wesentlich häufigere "kleine Anfrage". Über 3.500 solcher "kleinen Anfragen" gab es allein in der laufenden Legislaturperiode insgesamt.

Bundesregierung verweigerte Auskunft

Vieles davon wird geräuschlos im Berliner Politalltag erledigt. Doch oft genug schlägt die Bundesregierung die Tür zu, will sich nicht näher äußern. Denn andersherum gilt das Auskunftsrecht des Parlaments nicht unbegrenzt. Und so geraten die beiden Staatsorgane immer wieder in Streit darüber, wie weit diese Pflicht reicht. Und ziehen vor das Bundesverfassungsgericht (BVG). Das versucht schon seit langer Zeit in immer wieder neuen Konstellationen die Grenzen auszuloten. Den jüngsten Fall verhandelt das Gericht an diesem Dienstag und Mittwoch. Es geht um Klagen der Grünen im Bundestag. Sie wollten 2010 zur Aufklärung der Bankenkrise und einer möglichen Kontrolle der staatlichen Finanzaufsichtsbehörde Bafin zum Beispiel wissen: Erhielten Manager pleitebedrohter Banken Gehälter und Boni von mehr als einer halben Million Euro aus dem Bankenrettungsfonds? Hat man auf bestimmte Banken eingewirkt, interne Kontrollen und die Steuerung von Risiken zu verbessern?

Die Bundesregierung sagte dazu oft nur wenig. Begründung: Es gehe um Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der Banken. Vergeblich fragten die Grünen auch nach Hintergründen bei der Bahn, die zwar ein Privatunternehmen ist, aber dem Bund gehört. Die Regierung kontert: Sie müsse nur über Vorgänge aus ihrem "Verantwortungsbereich" informieren. Hier aber gehe es um Informationen zu einem Unternehmen. Kann das ziehen?

Gibt es ein Recht zu schweigen?

Die Verfassungsrichter befassten sich schon öfters mit solchen Auskunftsfragen. Sei es zum Bundesnachrichtendienst, zur Bundespolizei oder bei Rüstungsverkäufen ins Ausland. Grundlinie: Die Regierung muss "den Bundestag in die Lage versetzen, seine Aufgabe der parlamentarischen Kontrolle des Regierungshandelns effektiv wahrzunehmen". Aber sie hat einen Kernbereich von Eigenverantwortung, der nicht immer angetastet werden muss. Schließlich spielt auch eine Rolle, ob das Staatswohl insgesamt auf dem Spiel steht und das Parlament deswegen hinten anstehen muss. Die Richter machten der Regierung aber zur Auflage: Sie dürfe nicht lapidar abwinken, sondern müsse ihr "Nein" schon ausführlich begründen. Nur dann könne das Parlament beurteilen, ob es sich zufriedengibt oder sich wehrt. Am Ende zählt jeweils der Einzelfall, welches Recht überwiegt.

Die Verfassungshüter nehmen sich nun zwei Tage Zeit, um auszuloten, wie sich der Auskunftsanspruch des Parlaments weiter präzisieren lässt. Ob es hier und da aber auch eine Pflicht der Bundesregierung geben kann, zu schweigen, um nicht Rechte Dritter zu verletzen, wie Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Die Grünen hoffen darauf, dass die Bundesregierung die Informationen doch herausrücken muss. Zum Beispiel zu den Verspätungen der Bahn. Dann könnte man unter Umständen politischen Druck ausüben, um im staatseigenen Privatunternehmen Bahn Missstände zu verbessern. Und so könnte auch der Bürger selbst vom späteren Urteil aus Karlsruhe profitieren. Den Versuch wär es wert. Ob wirklich einer glaubt, die Bahn käme in Zukunft pünktlicher, steht auf einem ganz anderen Blatt.