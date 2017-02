von Kristina Hofmann

Schauspieler, Sänger, Kabarettisten, Sportler: Sie alle sind selten im Bundestag. Anders, wenn ein Bundespräsident gewählt wird, dann laden Parteien sie ein. Ein bisschen Glamour und einen Hauch von Überparteilichkeit. Und die Promis selbst? Viel Ehre und ein wenig Girlande.

TV-Tipp Am Sonntag wählt die Bundesversammlung den neuen Bundespräsidenten. Ab 11.45 Uhr live im ZDF und hier auf heute.de.

Roland Kaiser ist ein richtig erfolgreicher Sänger. Seine aktuelle Tour vielfach ausverkauft, regelmäßig oben in den Charts.Dass er der SPD nahe steht, weiß man offiziell spätestens seit den Anti-Pegida-Protesten in Dresden, wo er bei einem Konzert auftrat. Wie nah er der Partei steht, zeigt sein Kommen am Sonntag. Dann wird er in der Bundesversammlung den nächsten Bundespräsidenten wählen. Der SPD-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern hat ihn gefragt. Und weil er Frank-Walter Steinmeier persönlich kennt, hat er zugesagt. Roland Kaiser sagt: Steinmeier "ist der richtige Mann zur richtigen Zeit".

Es gibt auch Überraschungen

Kaiser ist nicht der einzige Promi. Etwa 50 sind am Sonntag zur Bundesversammlung nach Berlin eingeladen. Das hat Tradition. Die Hälfte der Delegierten, also 630 Wahlfrauen- und männer, sind die Abgeordneten des Bundestages. Die andere Hälfte schicken die Länder. Wie viele hängt von Bevölkerungsgröße ab und wie stark eine Partei im jeweiligen Landtag ist. Nordrhein-Westfalen darf demnach mehr Delegierte nach Berlin schicken als Bremen. Diese müssen allerdings nicht gewählte Abgeordnete des Landtages sein. Deswegen wird SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz zum Beispiel in Berlin dabei sein.Oder Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig, die ebenfalls kein Bundestagsmandat besitzt von ihrem Heimatverband Mecklenburg-Vorpommern geschickt wird. Oder eben Promis wie Roland Kaiser.

Wer wen nominiert hat, birgt durchaus Überraschungen. Von Fußballnationaltrainer Jogi Löw weiß man, dass er sich ganz gut mit Angela Merkel versteht. Ihn schicken aber die Grünen aus Baden-Württemberg nach Berlin. Schauspielerin Veronica Ferres zeigt sich mit ihrem Mann Carsten Maschmeyer gerne mit SPD-Altkanzler Gerhard Schröder. Ferres kommt aber nun für die CDU Nordrhein-Westfalen. Allerdings scheint die Parteifarbe ihr so wichtig nun auch wieder nicht zu sein, sondern eher der demokratische Wahlakt an sich: "Gerade in den turbulenten Zeiten wie jetzt ist politisches Engagement sehr wichtig", sagt Ferres.

Schmückendes Beiwerk? "Nie gewesen"

Als "schmückendes Beiwerk" sieht sich auch Schauspielerin Iris Berben nicht. Das, sagt sie, "bin ich nie gewesen". Sie, die sich seit langem politisch engagiert und für die SPD in die Bundesversammlung geschickt wird, ist es "eine große Ehre", diesmal dabei zu sein. Das empfindet auch Hape Kerkeling, von der CDU nominiert, so: "Ich freue mich riesig."

Einzig Travestiekünstlerin Olivia Jones besteht auf den Glamourfaktor. "Ein bisschen Farbe kann das Reichstagsgebäude natürlich gebrauchen. Sonst geht es da ja oft ehr grau zu. Deswegen wundere ich mich, warum ich nicht schon viel früher eingeladen worden bin", sagt sie. Allerdings: Als 2004 und 2009 Gesine Schwan als Bundespräsidentin kandidierte, "sah ich eine Verwechslungsgefahr wegen unserer Frisuren", so Jones. "Das kann mir bei Steinmeier sicher nicht passieren."

Die ausführlichen Antworten lesen Sie in unten stehender Faktenbox.